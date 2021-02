Creatio lève $68M pour alimenter la croissance de sa plateforme Low-Code pour la gestion des processus et le CRM

Cet investissement minoritaire pour renforcer la position de Creatio en Leader du marché des plateformes low-code estimé à plus de 187 milliards de dollars

BOSTON, MA, USA, February 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Creatio , éditeur de solutions logicielles qui fournit une plateforme Low-code de premier niveau pour la gestion des processus et le CRM, a annoncé aujourd'hui une augmentation de capital de 68 millions de dollars menée par Volition Capital, une société américaine de private equity investissant dans des sociétés à forte croissance, avec la participation d'Horizon Capital, autre société de capital-risk spécialisée sur des sociétés européennes. Le financement correspond à une prise de participation minoritaire pour financer la croissance de l’entreprise. La stratégie, l’équipe de direction, la vision produit et l’engagement dans le succès des projets des clients Creatio demeurent inchangés.Depuis sa création, Creatio a réalisé une croissance organique rapide sans apport de capitaux externes. Aujourd'hui, l'entreprise génère des résultats financiers exceptionnels avec une équipe de plus de 600 personnes dans le monde. Cet investissement fait suite à une croissance rapide et exponentielle de Creatio. Malgré la pandémie de COVID-19, son taux de rétention en 2020 s’est avéré le plus élevé de son histoire. Creatio utilisera les fonds pour s'appuyer de manière agressive sur cette dynamique et investir dans la R&D, le marketing global et le développement des ventes, et supporter son réseau de partenaires dans 110 pays du monde entier.«Notre vision est un monde où chacun peut automatiser ses idées métiers en quelques minutes», a déclaré Katherine Kostereva, PDG et cofondatrice de Creatio. «Le moment actuel est crucial pour les managers du numérique et de l'informatique de tirer parti de la technologie et de transformer leurs organisations en entreprises Low-code. Cet investissement nous permettra de continuer à développer notre vision d’un nouveau monde émergeant, où toute entreprise peut automatiser et modifier ses processus métier très vite et avec évolutivité. »Creatio est constamment reconnu par les meilleurs analystes du secteur, notamment Gartner et Forrester. Il a été inclus dans cinq Magic Quadrants Gartner et sept Forrester Waves, nommé leader dans deux Magic Quadrants du Gartner - pour l'automatisation de la force de vente et la gestion du Marketing digital (Lead Management CRM) - en 2019 et 2020.Tirer parti d'une opportunité de marché significativeLe marché mondial émergent des plateformes de développement low-code devrait atteindre 187 milliards de dollars d'ici 2030 et recèle un immense potentiel pour les organisations de numériser leurs processus métier clés et de réinventer leurs interactions avec les clients, partenaires et leurs collaborateurs. Creatio est bien positionné pour continuer à dominer sa catégorie et utilisera ces fonds pour stimuler le développement du marché de la gestion des processus low-code et des solutions CRM.«Le marché des plateformes low-code pour la gestion des processus et le CRM dispose d’un potentiel de croissance exceptionnel», a déclaré Sean Cantwell, directeur associé chez Volition Capital. «L’offre de Creatio, son réseau de partenaires très développé et son engagement dans le succès des projets de ses clients lui ont assuré une croissance organique et une traction du marché impressionnante.Nous voyons la position de leader de Creatio se renforcer encore par l’adoption dans les entreprises de solutions Low-code qui raccourcissent considérablement les délais de livraison des applications informatiques et permettent à toute organisation de devenir une société low-code », a ajouté Roger Hurwitz, directeur associé de Volition Capital.«Nous sommes ravis de nous associer à la cofondatrice et PDG visionnaire, Katherine Kostereva et à l'équipe Creatio, aux côtés de Volition Capital. Creatio a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser ses ambitieux plans de développement - une équipe de premier ordre vouée à ses clients, une exécution solide et une forte innovation produit », a ajouté Lenna Koszarny, fondatrice associée et PDG d'Horizon Capital.Obsédé par le succès de ses clientsL’engagement de la société dans le succès de ses clients, en délivrant des conseils pendant toute la durée des projets clients, dans l’utilisation optimale de sa technologie, a valu à Creatio les meilleurs avis clients du secteur et un Net Promoter Score de 34.Creatio permet aux entreprises de toute taille d'automatiser aussi bien les processus opérationnels et ceux qui sont orientés clients, avec rapidité et évolutivité constante. La société se concentre sur 24 secteurs verticaux, y compris les services financiers, l’industrie, les services professionnels et autres. Son engagement à apporter de la valeur aux clients et à aider les organisations à atteindre leurs objectifs métiers a valu à Creatio une réputation de partenaire qui dépasse constamment les attentes de ses clients.Développer une stratégie axée sur les partenairesLes partenariats sont au cœur de la vision de Creatio et jouent un rôle clé dans la stratégie de l'entreprise. Sa stratégie consiste à délivrer ses services par ses bureaux répartis dans le monde et via un réseau de plus de 700 partenaires dans 110 pays.Creatio est le moteur d'un succès mutuel grâce à son programme de partenariat avec les meilleurs intégrateurs de systèmes et consultants mondiaux tels que Tata Consultancy Services, Amdocs, Virtusa, Softline, Tech Mahindra et de nombreux autres partenaires distributeurs dans le monde entier, tel que ProcessFirst en France. La société développe également rapidement son écosystème par une solide marketplace d'applications préconfigurées, de solutions verticales et templates pour étendre la plateforme Creatio et accélérer la productivité des organisations.À propos de CreatioCreatio est un éditeur mondial de solutions logicielles fournissant une plateforme Low-code de premier plan pour la gestion des processus et le CRM. La société combine une plateforme intuitive Low-code, le meilleur CRM de sa catégorie et un moteur BPM robuste en une seule solution pour accélérer les ventes, le marketing, le service client et les opérations pour les entreprises de toute taille. Creatio est plébiscité et reconnu comme un leader du marché par les analystes clés du secteur et, avec des centaines de partenaires, opère dans 110 pays à travers le monde. De plus amples informations sont disponibles sur www.creatio.com