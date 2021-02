ORPALIS Imaging Technologies Fait l'Acquisition d’Aquaforest, Experts en PDF et en Automatisation de Documents

ORPALIS Imaging Technologies Fait l'Acquisition d’Aquaforest, Experts en PDF Interrogeables et en Automatisation de Documents Avec l'acquisition de la société britannique, l'éditeur français d’outils de développement pour le PDF et l'imagerie documentaire étend son offre de solutions logicielles d'entreprise.

MURET, HAUTE-GARONNE, FRANCE, February 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- ORPALIS, un éditeur leader de composants PDF et d'imagerie documentaire pour les développeurs de logiciels, annonce l'acquisition d'Aquaforest Ltd., basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les PDF interrogeables et l'automatisation de documents pour les plateformes Microsoft.

ORPALIS développe des kits de développement (SDK) pour la gestion du PDF et des documents électroniques, l’imagerie, l’OCR, les codes-barres, pour des applications de bureau (GdPicture.NET Document Imaging SDK), Web (DocuVieware HTML5 Viewer and Document Management Kit) et Cloud (PassportPDF). La société développe également le logiciel de numérisation PaperScan, utilisé et plébiscité par des millions de personnes dans le monde.

Les solutions d’Aquaforest sont construites autour d'un besoin critique : rendre le contenu des documents électroniques trouvable.

Les produits phares de l’entreprise incluent un convertisseur en PDF/OCR, du traitement OCR par lots, en volume, et automatisé pour les serveurs Windows (Autobahn DX); un outil d'audit, de conversion OCR et de balisage de métadonnées pour SharePoint et Office 365 (Aquaforest Searchlight); et un outil d'automatisation no code/low code pour la plateforme Microsoft Power Automate (PDF Connector).

« Il existe une demande croissante pour la capture et l'analyse de données contextuelles à partir d'informations non structurées contenues dans des documents PDF », explique Elodie Tellier, directrice générale du groupe ORPALIS et membre du conseil d'administration de PDF Association. « Chez ORPALIS, nous nous concentrons sur le développement des moteurs qui répondent à cette demande. Nos outils de développement vont au-delà de la gestion du PDF et de l'OCR, car ils couvrent tout le cycle de vie des documents électroniques, de l'acquisition à l’archivage. En intégrant nos composants, les solutions d’Aquaforest bénéficieront d’un ensemble étendu de fonctionnalités. »

Neil Pitman, fondateur et PDG d'Aquaforest : « C'est une excellente nouvelle pour les clients actuels et futurs d'Aquaforest. Étendre nos solutions pour tirer pleinement parti des technologies documentaires de pointe fournies par ORPALIS apportera encore plus de valeur à notre gamme de produits. »

Les clients d'ORPALIS et d'Aquaforest sont des entreprises et des organismes de toutes tailles et de tous secteurs, situés dans 70 pays. plus de 15 000 développeurs utilisent les SDK d’ORPALIS et Aquaforest fournit des solutions à plus de 2 000 professionnels.

À propos d'ORPALIS

ORPALIS est un éditeur de logiciels d'imagerie, d'outils de traitement PDF et de solutions de gestion de flux de documents à grande échelle pour les professionnels de tous les secteurs et les particuliers dans le monde entier.

www.orpalis.com

À propos d'Aquaforest Ltd

Aquaforest a été créée en 2001 pour fournir des produits PDF, OCR et SharePoint à un marché mondial. Aquaforest est un expert des PDF interrogeables. Des milliers d'entreprises font confiance aux solutions d’Aquaforest pour le traitement de leurs documents électroniques.

www.aquaforest.com