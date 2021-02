TDHCA lanza el primer Programa de Asistencia para el Pago de Rentas para todos los habitantes de Texas afectados por el COVID-19

Hay más de $1 billón en fondos disponibles para asistencia de pagos de renta y servicios públicos

Las aplicaciones se abren el 15 de febrero

Tanto propietarios como inquilinos pueden aplicar

Más de $1 billón ha sido asignado para asistir a las familias de escasos recursos económicos para pagar sus gastos de renta y servicios públicos

A medida que el COVID-19 continúa afectando a los habitantes de escasos recursos económicos de Texas, el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA, por sus siglas en inglés) se está preparando para lanzar el primer Programa de Asistencia para el Pago de Rentas a nivel estatal. El programa le brindará asistencia a los propietarios y a los inquilinos para pagar su renta y servicios públicos. El Estado empezará a recibir aplicaciones el lunes 15 de febrero. Del total de $25 billones asignados a nivel nacional a través de la Ley de Apropiaciones Consolidadas del 2021, el TDHCA fue asignado $1.3 billones en fondos de asistencia para emergencias, los cuales serán utilizados para pagar los gastos de renta y servicios públicos. Por aparte, los gobiernos locales con poblaciones de más de 200,000 habitantes también recibieron asignaciones directas adicionales que suman más de $640 millones. “Durante ya casi un año, muchos habitantes de Texas han tenido que enfrentar un futuro financiero muy difícil e incierto – especialmente las poblaciones de escasos recursos económicos,” explicó Bobby Wilkinson, el Director Ejecutivo de TDHCA. “Estamos comprometidos a distribuir estos fondos tan pronto y eficientemente como sea posible, para proporcionar esta asistencia que es tan necesitada.” Para calificar, las familias deben tener ingresos del 80% o menos del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés), además de cumplir con otros criterios. De conformidad con las normas federales, el TDHCA les dará prioridad a las familias con ingresos de 50% o menos del Ingreso Medio del Área y a las familias en las que uno o más de sus miembros actualmente están desempleados y lo han estado por lo menos durante 90 días. Para estar en este grupo prioritario, las aplicaciones deben ser recibidas antes del 28 de febrero. A partír de esta fecha, las aplicaciones que califiquen serán procesadas por orden de llegada hasta que todos los fondos hayan sido distribuidos. Se les recomienda a los propietarios que apliquen en nombre de sus inquilinos, los cuales también deben firmar la aplicación. Para obtener información acerca de la elegibilidad, puede visitar la página de internet TexasRentRelief.com o llamar al teléfono 1-833-9TX-RENT (1-833-989-7368) para hablar directamente con un representante. El centro de atención está abierto de lunes a sábado, de 8 a.m. a 6 p.m. Los aplicantes pueden completar su aplicación por teléfono o en línea en TexasRentRelief.com a partir del lunes 15 de febrero a las 8 a.m. CST. Habrá ayuda disponible en varios idiomas, incluyendo inglés, español, mandarín, vietnamita y coreano. “Queremos asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas en todo el Estado reciban información acerca del programa y apliquen para recibir asistencia,” dijo Wilkinson. “Para correr la voz, la TDHCA está trabajando con varias agencias asociadas y asociaciones de vivienda y alquiler, además de difundiendo el mensaje a través de medios digitales, la radio, anuncios impresos, y correo directo.” ; Acerca del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas El Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas está comprometido con aumentar las opciones y oportunidades para los habitantes de Texas de obtener vivienda digna a través de la administración y financiamiento de oportunidades accesibles para alquilar o comprar una vivienda, climatización, y servicios basados en la comunidad con ayuda de organizaciones con y sin fines de lucro y gobiernos locales. Para obtener más información acerca de vivienda digna, oportunidades de financiamiento, o servicios en su área, por favor visite las páginas de internet www.tdhca.state.tx.us o Learn about Learn about Fair Housing in Texas.

About the Texas Department of Housing and Community Affairs The Texas Department of Housing and Community Affairs is committed to expanding fair housing choice and opportunities for Texans through the administration and funding of affordable housing and homeownership opportunities, weatherization, and community-based services with the help of for-profits, nonprofits, and local governments. For more information about fair housing, funding opportunities, or services in your area, please visit www.tdhca.state.tx.us or the Learn about Fair Housing in Texas page.

