Secretary Gorbea Again Provides Daily Updates on Election Turnout with Early In-Person Voting Underway

PROVIDENCE, RI – Early in-person voting is underway for Rhode Island's March 2 statewide referenda election. Secretary of State Nellie M. Gorbea will again provide daily updates on voter turnout through a new data visualization resource on vote.ri.gov.

The data visualization allows users to easily track how many votes have been cast in every Rhode Island community, down to the precinct level. Users can also explore how many votes have been cast by mail ballot or early in-person in each community or precinct. This information will be updated each evening after early in-person voting locations close for the day.

The data visualization will also be updated on Election Day, March 2, with the number of votes cast at each polling place. The information displayed in the data visualization is preliminary and may not represent exact final voting tallies. Secretary Gorbea upgraded Rhode Island to electronic poll books in 2018, streamlining the check-in process at polling places and making turnout data quickly available.

"It should be simple and fast for everyone to access election turnout data that is clear and easy to understand," said Secretary Gorbea. "This level of transparency shows that Rhode Island's elections are an open process that voters can absolutely trust."

Early in-person voting runs from February 10 through March 1 at city and town halls in each community. The process works the same as voting at a polling place on Election Day. Voters should check the early in-person voting hours in their community. A complete early in-person voting guide is available on Secretary Gorbea's website. Nearly 150,000 Rhode Islanders cast their ballots early in-person in the November 2020 general election, accounting for nearly 30% of all votes cast in the state.

The seven referenda questions for the March 2 special election involve authorizing the state to borrow money through bonds and temporary notes to make capital investments in several different areas. Voters can learn more about each bond question using Secretary Gorbea's Voter Information Handbook. The Handbook has also been mailed to all voters.

###

La Secretaria Gorbea Vuelve a Ofrecer Actualizaciones Diarias sobre la Participación Electoral al Comenzar la Votación por Adelantado en Persona

PROVIDENCE, RI - La votación por adelantado en persona está llevándose a cabo para la Elección de Referéndum Estatal del 2 de marzo. La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, volverá a proporcionar información actualizada sobre la participación de los votantes a través de un nuevo recurso de visualización de datos en vote.ri.gov.

La visualización de datos permite a los usuarios seguir fácilmente cuántos votos se han emitido en cada comunidad de Rhode Island, hasta el nivel de recintos. Los usuarios también pueden explorar cuántos votos se han emitido por correo o por adelantado en persona en cada comunidad o recinto. Esta información se actualizará cada noche después que cierren los lugares de votación por adelantado en persona.

La visualización de datos también se actualizará el día de la elección, el 2 de marzo, con el número de votos emitidos en cada lugar de votación. La información presentada en la visualización de datos es preliminar y no representa exactamente los resultados finales de la votación. La Secretaria Gorbea actualizó libros de votación electrónicos en Rhode Island en el 2018, simplificando el proceso de registro en los lugares de votación y haciendo que los datos de participación estén disponibles rápidamente.

"Debería ser simple y rápido para todos acceder a los datos de participación electoral que son claros y fáciles de entender", dijo la Secretaria Gorbea. "Este nivel de transparencia demuestra que las elecciones en Rhode Island son un proceso transparente en el que los votantes pueden confiar absolutamente".

La votación por adelantado en persona se lleva a cabo hasta el 1 de marzo en los ayuntamientos de cada comunidad. El proceso funciona de igual manera que el de la votación el día de la elección. Los votantes deben verificar el horario de votación por adelantado en persona en su comunidad. Una guía completa de la votación por adelantado en persona está disponible en el sitio web de la Secretaria Gorbea. Casi 150.000 habitantes de Rhode Island emitieron su voto por adelantado en persona en las elecciones generales de noviembre 2020, lo que representa casi el 30% de todos los votos emitidos en el estado.

Las siete preguntas de referéndum para la Elección Especial del 2 de marzo implican autorizar al estado a pedir dinero prestado a través de bonos y pagarés temporales para hacer inversiones de capital en varias áreas diferentes. Los votantes pueden obtener más información sobre cada una de las preguntas relativas a los bonos utilizando el Manual de Información para el Votante de la Secretaria Gorbea. El Manual también se ha enviado por correo a todos los votantes.

###