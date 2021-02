Il Dott. Martin Walter, nuovo Direttore generale, assume la guida delle attività europee

Il Dott. Martin Walter, nuovo Direttore generale di Master Fluid Solutions WDG

Düsseldorf, Germania, 2021-02-09,Master Fluid Solutions WDG GmbH è lieta di annunciare che il Dott. Martin Walter sarà il nuovo Direttore generale per l’Europa.

DüSSELDORF, GERMANY, February 9, 2021 / EINPresswire.com / -- Master Fluid Solutions WDG GmbH è lieta di annunciare che il Dott. Martin Walter sarà il nuovo Direttore generale per l’Europa.Il Dott. Walter si è unito alla sede di Düsseldorf nel mese di ottobre 2020 per completare la transizione e succedere all’attuale Direttore generale Theo Bartholomaios. Apporta vaste competenze nel settore della lavorazione dei metalli grazie all’attività svolta precedentemente in qualità di Direttore generale presso Carl Bechem GmbH, produttore di lubrificanti.Nel ruolo di Direttore generale di Master Fluid Solutions WDG GmbH, farà capo al Dott. Walter la responsabilità di tutte le attività europee – commercializzazione, vendite e distribuzione. Il Dott. Walter risponderà a Dean Froney, Presidente e Ceo, operante dalla sede centrale di Perrysburg, Ohio.Il Dott. Walter ha così commentato sulla nuova carica che ricoprirà: “Sono estremamente lieto che mi sia stata offerta questa opportunità e di unirmi a un’azienda i cui dipendenti operano con passione e impegno. Conto di dare impulso alla crescita dell’azienda e promuoverne il successo sul mercato europeo, tramite lo sviluppo continuo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la lavorazione dei metalli”.“Desidero ringraziare il mio predecessore Theo Bartholomaios per l’impegno profuso nel corso di anni e anni, sviluppando WEDOLiT sino a farne un marchio rinomato nella produzione e distribuzione di lubrificanti speciali”.Ha aggiunto Dean Froney, Presidente e Amministratore delegato di Master Fluid Solutions: “Sono estremamente lieto di dare il benvenuto al Dott. Walter come Direttore generale per l’Europa di Master Fluid Solutions WDG GmbH. La sua lunga esperienza nel settore dei fluidi per la lavorazione dei metalli, unitamente alle forti capacità direttive e alla determinazione nel far crescere il business, ne farà una risorsa preziosa per guidare il gruppo europeo.“I membri del consiglio di amministrazione e io riteniamo che il Dott. Walter svolgerà un ruolo essenziale nell’assicurare il successo della direzione strategica del gruppo europeo, coerentemente con la strategia globale e gli obiettivi organizzativi di Master Fluid Solutions”.Informazioni su Master Fluid Solutions — Operando in stretta collaborazione con la comunità internazionale della lavorazione dei metalli, Master Fluid Solutions sviluppa e commercializza una linea completa di fluidi per operazioni di taglio e rettifica stabili, estremamente durevoli ed ecologici, oli per processi di raddrizzamento, detergenti per pezzi, fluidi per il controllo della corrosione, della formatura e della dilatazione, con i marchi TRIM , WEDOLiT™ e Master STAGES ™. I sistemi di gestione di fluidi XYBEXdi Master Fluid Solutions riducono il costo totale delle operazioni dei clienti. Master Fluid Solutions si impegna per garantire la sicurezza delle persone che usano i suoi prodotti, proteggere il pianeta e favorire l’impatto complessivo sui profitti dei clienti. Per sette anni consecutivi Master Fluid Solutions è risultata fra le prime dieci nella classifica “Migliori aziende in cui lavorare” nell’area di Toledo, nell’Ohio. Per ulteriori informazioni su Master Fluid Solutions o sui suoi prodotti, individuare un distributore locale a cui rivolgersi dalla pagina web 2trim.us/distributors.php, chiamare il numero +1 800-537-3365 o visitare il sito www.masterfluidsolutions.com Link alla foto: https://pdocs.masterchemical.com/mcc/docs/db-i/employee/Walter--Martin-w.jpg Didascalia foto: Il Dott. Martin Walter, nuovo Direttore generale di Master Fluid Solutions WDG GmbH