Un nouveau directeur général, Dr Martin Walter, à la tête des activités européennes

Dr Martin Walter, nouveau directeur général, Master Fluid Solutions WDG GmbH

Master Fluid Solutions a nommé un nouveau directeur général pour l’Europe, Dr Martin Walter, pour succéder à Theo Bartholomaios en février.

DüSSELDORF, GERMANY, February 9, 2021 / EINPresswire.com / -- Master Fluid Solutions WDG GmbH est fière d’annoncer la nomination de Dr Martin Walter au poste de Directeur général - Europe.Dr Walter a rejoint le bureau de Düsseldorf en octobre 2020 pour préparer la transition en vue de succéder au directeur général actuel, Theo Bartholomaios. Dr Walter apporte une grande connaissance du secteur du travail des métaux, ayant précédemment occupé le poste de directeur général du fournisseur de lubrifiants Carl Bechem GmbH.En tant que directeur général de Master Fluid Solutions WDG GmbH, Dr Walter assurera le leadership et la direction des activités actuelles en Europe, notamment de vente, de marketing et de distribution. Il travaillera sous la direction du président-directeur général Dean Froney, qui est basé au siège social à Perrysburg, dans l’Ohio.À propos de son nouveau rôle, Dr Walter a déclaré : « Je suis heureux de cette nouvelle opportunité qui m’est offerte et de joindre un personnel déjà enthousiaste et engagé. J’ai hâte de diriger l’entreprise sur la voie de la croissance et de la réussite au sein du marché européen, en continuant à développer des solutions de pointe pour le travail des métaux s’appuyant sur technologies avancées. »« Je souhaite remercier M. Bartholomaios pour son attachement durant ces nombreuses années à développer la marque WEDOLiT et en faire le fabricant et distributeur de lubrifiants spécialisés que nous connaissons aujourd’hui. »M. Dean Froney, président-directeur général Master Fluid Solutions, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Dr Walter au poste de directeur général Europe de Master Fluid Solutions WDG GmbH. Sa vaste expérience dans le secteur des liquides d’usinage, associée à ses solides compétences en leadership et à sa volonté de développer l’entreprise, en fera un atout précieux à la tête de notre équipe européenne. »« Les membres du conseil d’administration et moi-même estimons que Dr Walter jouera un rôle clé dans la bonne orientation stratégique future de l’entreprise, alignée sur la stratégie commerciale mondiale et les objectifs organisationnels de Master Fluid Solutions. »À propos de Master Fluid Solutions — Master Fluid Solutions, en étroite collaboration avec la communauté mondiale du travail des métaux, développe et commercialise une gamme complète de produits extrêmement stables et durables respectueux de l’environnement, notamment liquides de coupe et de rectification, huiles entières, nettoyants pour pièces et liquides d’expansion et de formage de tubes et tuyaux et de protection contre la corrosion, sous les marques TRIM , WEDOLiT™ et Master STAGES ™. Les systèmes de traitement des liquides XYBEXde Master Fluid Solutions permettent à ses clients d’abaisser leur coût total d’exploitation. Master Fluid Solutions attache une grande importance à la sécurité des personnes qui utilisent ses produits, à la protection de la planète et à son incidence globale sur la rentabilité de ses clients. Master Fluid Solutions est fière de figurer au Top 10 des « meilleurs lieux de travail » de la région de Toledo (Ohio) depuis sept années consécutives. Pour de plus amples renseignements sur Master Fluid Solutions ou ses produites, consultez 2trim.us/distributors.php pour trouver un distributeur local, composez le +1 800-537-3365 ou visitez le site Web à www.masterfluidsolutions.com Lien photo : https://pdocs.masterchemical.com/mcc/docs/db-i/employee/Walter--Martin-w.jpg Légende photo : Dr Martin Walter, nouveau directeur général, Master Fluid Solutions WDG GmbH