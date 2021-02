Secretary Gorbea Reminds Rhode Islanders of February 9 Mail Ballot Application Deadline for Special Election

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Islanders that the deadline to submit mail ballot applications for the upcoming statewide special referenda election is Tuesday, February 9. Mail ballot applications must be received by election officials by 4 p.m. on February 9, not postmarked.

"If you want to vote from home but haven't submitted your mail ballot application yet, please drop off your application instead of mailing it to make sure it arrives on time," Secretary Gorbea urged voters. "You can return your mail ballot application to your local board of canvassers or place it in any of the secure election drop boxes located in every Rhode Island community."

To ensure that Rhode Islanders can vote safely from home during the pandemic, last month Secretary Gorbea sent all eligible voters a mail ballot application for the special election with a postage-paid return envelope. If you are a registered voter in need of a mail ballot application, visit vote.ri.gov or contact your local board of canvassers. Voters can track the status of their mail ballot application and their mail ballot on Secretary Gorbea's website.

Rhode Island voters who have difficulty reading or marking their ballot may still vote from home with an accessible mail ballot by checking the appropriate box on their mail ballot application. All polling places will also be equipped with accessible voting equipment.

Voting from home with a mail ballot is one of three safe and secure voting options available to Rhode Islanders for the March 2 special election. Voters may also choose to cast their ballot early in-person at their city or town hall up to 20 days before the election, or voters may choose to cast their ballot at the polls on March 2. Your polling location may have changed from the November election, so be sure to double-check it on vote.ri.gov.

The seven referenda questions for the March 2 special election involve authorizing the state to borrow money through bonds and temporary notes to make capital investments in several different areas. Voters can learn more about each bond question using Secretary Gorbea's Voter Information Handbook. The Handbook will also be mailed to all voters next week.

La Secretaria Gorbea les recuerda a los residentes de Rhode Island que el 9 de febrero es la fecha límite para presentar las Solicitudes de Votación por Correo para las Elecciones Especiales

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, les recuerda a los residentes de Rhode Island que la fecha límite para presentar las solicitudes de votación por correo para la próxima Elección Estatal Especial de Referéndum es el martes 9 de febrero. Las solicitudes de votación por correo deben ser recibidas por los funcionarios electorales a más tardar a las 4 p.m. del 9 de febrero, sin matasellos.

"Si quiere votar desde su casa pero aún no ha presentado su solicitud de votación por correo, por favor deposite su solicitud en vez de enviarla por correo para asegurarse de que llegue a tiempo", insistió la Secretaria Gorbea a los votantes. "Puede devolver su solicitud de votación por correo a su junta local de elecciones o depositarla en cualquiera de los buzones seguros de elecciones ubicados en todas las comunidades de Rhode Island".

Para garantizar que los residentes de Rhode Island puedan votar de forma segura desde su casa durante la pandemia, el mes pasado la Secretaria Gorbea les envió a todos los votantes elegibles una solicitud de votación por correo para la Elección Especial con un sobre de regreso con franqueo pagado. Si usted es un votante inscrito que necesita una solicitud de votación por correo, visite vote.ri.gov o comuníquese con su junta local de elecciones. Los votantes pueden rastrear el estado de su solicitud de votación por correo y su papeleta de votación por correo en el sitio web de la Secretaria Gorbea.

Los votantes de Rhode Island que tengan dificultades para leer o marcar su papeleta aún pueden votar desde su casa con una papeleta por correo accesible marcando la casilla correspondiente en su solicitud de votación por correo. Todos los lugares de votación también estarán equipados con equipos de votación accesibles.

Votar desde su casa con una papeleta de votación por correo es una de las tres opciones de votación seguras disponibles para los residentes de Rhode Island en la Elección Especiales del 2 de marzo. Los votantes también pueden escoger emitir su voto por adelantado en persona en su ayuntamiento local hasta 20 días antes de la elección, o los votantes pueden escoger emitir su voto en las urnas el 2 de marzo. Su lugar de votación puede haber cambiado desde las elecciones de noviembre, así que asegúrese de verificarlo en vote.ri.gov.

Las siete preguntas de referéndum para la Elección Especial del 2 de marzo implican autorizar al estado a pedir dinero prestado a través de bonos y pagarés temporales para hacer inversiones de capital en varias áreas diferentes. Los votantes pueden aprender más sobre cada pregunta de bonos utilizando el Manual de Información para el Votante de la Secretaria Gorbea. El Manual también se le enviará por correo a todos los votantes la próxima semana.

