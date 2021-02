TEUTEUGA O LE POLOAIGA COVID-19; Aso 04 Fepuari 2021 | AMENDED SOE ORDERS FOR COVID-19; 4 February 2021

SAMOA, February 4 - Below are the Amended State of Emergency Orders for COVID-19 issued today 4 February 2021.

In brief it outlines a schedule of repatriation flights for the second quarter of the year.

•17 April 2021 – Flight to repatriate Samoan citizens from the United States, Hawaii, Canada, Alaska and Europe via Auckland.

•7 May 2021 – Repatriation flight from Australia and New Zealand for RSE workers as well as passengers from Asia including patients who were in India for treatment

•28 May 2021 – Repatriation flight from Australia and New Zealand including the repatriation of RSE workers.

•18 June 2021 – Repatriation flight from Australia and New Zealand

TEUTEUGA O LE POLOAIGA COVID19; Aso 04 Fepuari 2021

Fuafuaga mo Malaga e Toe Faafoi mai ai Tagatanuu i le Kuata Lona Lua o le Tausaga

I lana Fonotaga o le Aso Tofi 4 Fepuari 2021, na talanoaina ai e le Kapeneta le Pepa PK(21)90 ma faamaonia ai le faagasologa o malaga mo le kuata lona lua (2) o lenei tausaga a faatulagaina mo le toe faafo’iina mai o tagata i Samoa (repatriation flights) e pei ona auiliili atu i lalo:

• Aso 17 Aperila 2021 – Malaga fuafuaina mo pasese mai Amerika, Hawaii, Kanata, Alaska ma Europa e ui mai i Aukilani. Ia feutagai lelei ma le Malo o Niu Sila faapea le Ea Niu Sila, e fetuunai taimi o malaga mai o vaa i Apia, ina ia fesootai lelei ma taimi o le vaalele (connecting flight) mai Amerika;

• Aso 7 Me 2021 – Malaga mai Ausetalia ma Niu Sila mo tagata galulue faavaitaimi faapea pasese mai Asia e aofia ai ma gasegase sa siima’i i Initia;

• Aso 28 Me 2021 – Malaga mai Ausetalia ma Niu Sila e aofia ai tagata galulue faavaitaimi;

• Aso 18 Iuni 2021 – Malaga mai Ausetalia ma Niu Sila.

O lenei faaiuga na faia i lona tulaga faanatinati e tusa ai ma le Vaega 38(1)© o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa.

