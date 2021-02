Clear Seas investit dans la recherche visant à expliquer la gouvernance maritime au Canada

Les projets issus de cette initiative aideront à gérer les ressources marines de façon responsable et à nourrir des discussions informées dans l’espace public

VANCOUVER, BC, CANADA, February 3, 2021 / EINPresswire.com / -- Le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas (Clear Seas) a annoncé un financement de 85 000$ en appui à deux nouveaux projets de recherche visant à expliquer ce qu’est la gouvernance maritime et ses effets sur le transport maritime commercial au Canada.Ces projets aideront à clarifier ce sujet complexe, permettant ainsi aux experts et au grand public d’en apprendre davantage sur la gouvernance maritime et de mieux évaluer l’adaptabilité des cadres en vigueur au Canada à l’évolution de la demande.Le premier projet de recherche – Démystifier la gouvernance maritime : analyse des cadres et des questions émergentes en matière de gouvernance du transport maritime au Canada – expliquera, en termes simples, les rouages de la gouvernance maritime à l’échelle nationale et internationale, notamment ses structures, ses processus et ses ramifications, de même que ses principaux acteurs. L’étude analysera également les vecteurs de changement majeurs présents dans le système ainsi que quatre enjeux émergents d’importance, soit l’interconnexion entre le transport maritime et les droits des Autochtones, l’importance de la planification spatiale marine pour le transport maritime, le rôle grandissant de la gouvernance du risque et de l’autoréglementation, et les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé et la sécurité des marins. Ce projet de recherche sera dirigé par le professeur Aldo Chircop, Ph. D., de l’Université Dalhousie, ainsi que par Desai Shan, Ph. D., de l’Université Memorial. Plus de détails sur ce projet sont disponibles ici. Le second projet de recherche – Appuyer les droits des Inuits et l’utilisation des océans – appuiera la conception et la production d’affiches éducatives multilingues et d’un guide portant sur les enjeux du transport maritime et sa réglementation. Ce projet contribuera à sensibiliser et à améliorer la compréhension des incidences de la gouvernance maritime sur les Inuits et les communautés du Nunavut. Dirigée par Lucia Fanning, professeure émérite à l’Université Dalhousie, cette recherche s’appuiera sur des travaux déjà en cours sous l’initiative Restauration côtière du Nunavut (RCN). Obtenir plus de renseignements. Ces projets donneront lieu à des stages étudiants, dont un appui financier pour un stagiaire provenant d’une communauté inuite. Une contribution de 30 000$ pour le premier projet est octroyée par Mitacs, une organisation canadienne sans but lucratif qui favorise l’innovation par la création de stages. Ces projets de recherche ont été sélectionnés à l’issue d’un processus d’appel de propositions tenu en juillet 2020.Avec un commerce international qui ne cesse de croître, le passage à une empreinte environnementale plus faible en carbone et la reconnaissance des droits des communautés autochtones, il est essentiel que les politiques qui encadrent la gouvernance des océans soient claires. Les projets de recherche entrepris aideront non seulement les gouvernements, l’industrie maritime, les chercheurs, les instances de réglementation, les communautés autochtones et d’autres parties prenantes à travers le Canada à gérer les ressources marines de façon responsable, mais elles permettront également de nourrir des discussions informées dans l’espace public.À propos de Clear SeasClear Seas est un centre de recherche indépendant à but non lucratif qui fournit de l’information objective sur le transport maritime au Canada aux décideurs politiques et au public. Son mandat est de lancer et d’interpréter la recherche, d’analyser les politiques, de déterminer les pratiques exemplaires, de diffuser l’information et de faciliter le dialogue. Son programme de recherche est déterminé à l’interne en fonction des dossiers d’actualité, révisé par un comité de recherche et approuvé par un conseil d’administration. Tous les rapports et travaux de Clear Seas sont disponibles sur clearseas.org