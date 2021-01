Bonus idrico: un incentivo per cambiare i rubinetti di casa

Nobili VELIS miscelatore monocomando per lavabo finitura cromo

Sostituire la rubinetteria di casa con le soluzioni Nobili consente di ottenere le agevolazioni fiscali

ITALY, January 25, 2021 / EINPresswire.com / -- Per tutto il 2021 l'installazione di nuove rubinetterie sanitarie, soffioni e colonne doccia a portata ridotta (rispettivamente 6 e 9 litri al minuto) darà diritto al nuovo Bonus Idrico: un incentivo all'efficienza di 1.000 euro che comprende le spese per le opere idrauliche e murarie e gli oneri di smontaggio e dismissione dei vecchi sistemi.Con una portata di soli 5 litri al minuto per rubinetti e miscelatori, inferiore ai 9 litri per soffioni e colonne doccia, le soluzioni Nobili permettono quindi di accedere alle agevolazioni moltiplicando il risparmio.L'ultima novità dell'azienda di Suno (NO) è la rubinetteria bagno Velis : dal design pulito ed elegante, adotta una nuova cartuccia di miscelazione ecologica e un aeratore a scomparsa che assicurano un comfort ideale del getto, limitando i consumi rispetto ai normali 9/11 lt min della concorrenza. L’apertura del flusso direttamente su acqua fredda contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, evitando gli sprechi causati da accensioni involontarie della caldaia.Il materiale con cui viene realizzata l'intera cartuccia ecologica rappresenta un ulteriore valore aggiunto: l'ULTEM 2200 è infatti un polimero plastico caricato con fibra di vetro al 20% che conferisce grande rigidità e resistenza pur assicurando un elevato grado di elasticità. Si tratta di un materiale decisamente più costoso dei normali polimeri plastici, che viene utilizzato in produzioni chirurgiche o di altissima tecnologia. Altre aziende del settore lo utilizzano per alcune piccole componenti interne al miscelatore ma non per l'intera cartuccia, come ha scelto di fare Nobili.Potranno beneficiare del bonus idrico le persone fisiche residenti in Italia. Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione saranno definite dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro 60 giorni dal 1 gennaio.Informazioni: www.grupponobili.it