Les sujets incontournables 2021 sur la finance verte et investissements durables

PARIS, IDF, FRANCE, January 19, 2021 / EINPresswire.com / -- Green Finance Les sujets incontournables 2021 sur la finance verte et investissements durables.Green Finance, le média de référence de la finance verte organise une WebConférence le mardi 26 janvier 16h00, ouverte aux investisseurs institutionnels, asset managers, professionnels de la finance, mais aussi aux collectivités territoriales et locales.“Cette WebConférence sera l’opportunité d’évoquer les sujets principaux de la finance verte dont les fondamentaux de la finance durable ; leurs produits et standards ainsi que son marché avec les acteurs et les régulations”, nous annonce Bruno Boggiani, CEO Green Finance – Strateggyz.“Le travail de Paul Chahine et Yann Kerhoas de l’équipe LGX sera mis à l’honneur” continue Jean-Claude Fontanive, Président NextSee WebConférence - Finance verte et investissements durablesMardi 26 janvier 16h00 – durée 1hAu programme :• Présentation LGX, NextSee & Green Finance• Les sujets incontournables 2021• Les fondamentaux de la finance durable• Produits et standards : Exemple des obligations vertes, sociales et durables• Le marché de la finance durable : acteurs et régulations• Questions / Réponses Inscrivez-vous ! Places limitéesLe Luxembourg Stock Exchange est connu pour le Luxembourg Green Exchange, la première plateforme mondiale consacrée entièrement aux titres durables. LuxSE a fondé LGX en 2016 afin de faciliter l’investissement responsable et contribuer à réorienter les flux de capitaux vers les projets d’investissement durable. Cette année, LuxSE a remporté le prestigieux prix de l’action climatique mondiale 2020 de l’ONU dans la catégorie « Finance et investissements respectueux du climat » pour LGX et sa contribution à la lutte contre le changement climatique.Paul Chahine, économiste expérimenté & Manager de la recherche sur la finance durable au sein de l’équipe LGX, à la Bourse de Luxembourg.Yann Kerhoas, Manager de l’équipe LGX, expert sur la gestion d’actifs, le reporting extra-financier et la réglementation européenne.NextSee est une agence internationale innovante de conseil en stratégie intégrée et de communication multimédia comprenant les activités de stratégies d'influence, publications & management.Green Finance est le média de référence de la finance verte en France et centralise les bonnes pratiques et les meilleures méthodologies pour créer une véritable collaboration sociale auprès des investisseurs institutionnels ; asset managers et professionnels de la finance.Contact presse :Tél : +33 (0)1 40 20 13 13Contact@green-finance.fr