BYD vende 1.002 ônibus elétricos para a Colômbia

Like the 470 bus models delivered by BYD to Bogotá in December 2020, this batch of 1002 buses also includes 9-meter and 12-meter models

BOGOTá, COLOMBIA, January 14, 2021 / EINPresswire.com / -- Marca vence licitação para mais de mil unidades em Bogotá, na Colômbia, superando as tecnologias de ônibus a diesel e gásA BYD tem o orgulho de anunciar que recebeu pedidos cumulativos para fornecer 1.002 ônibus 100% elétricos para a capital da Colômbia, Bogotá. Este é o maior pedido de ônibus 100% elétricos fora da China até hoje.A Autoridade de Transporte Público da Cidade de Bogotá (TRANSMILENIO S.A.) lançou uma licitação pública para 1.295 ônibus à diesel, GNV e tecnologias elétricas em agosto de 2020. Três dos parceiros estratégicos globais da BYD adotaram as soluções integradas de ônibus elétricos da BYD e venceram a licitação, totalizando 1.002 ônibus 100% elétricos. A BYD fará parceria com os fabricantes locais de ônibus Superpolo e BUSSCAR, para as peças da carroceria.Este lote de ônibus está programado para ser entregue durante o ano de 2021 e no primeiro semestre de 2022, e será colocado em operação em 34 rotas de ônibus em cinco regiões da capital, proporcionando aos residentes uma viagem tranquila, segura e livre de emissões.Com tecnologia, produtos e serviços altamente reconhecidos, este pedido de 'mil unidades' abre uma nova eraNesta licitação, que incluía todas as tecnologias de ônibus, a BYD, contando com sua forte capacidade e tecnologia de ponta, conquistou pedidos para 1.002 ônibus 100% elétricos, demonstrando plenamente o alto reconhecimento e confiança do mercado na tecnologia, produtos e serviços da BYD. Até agora, a marca recebeu 1.472 pedidos de ônibus 100% elétricos para a capital colombiana. De acordo com a TRANSMILENIO SA, esses ônibus reduzirão a emissão de 83.433 toneladas de dióxido de carbono e de 9,63 toneladas de material particulado por ano em comparação com ônibus a diesel que atendem aos padrões de emissão europeus de quinta geração no período de concessão de 15 anos, o que melhorará muito a qualidade do ar local e aumentará capacidade da Colômbia para lidar com as mudanças climáticas.Além de Bogotá, capital da Colômbia, os ônibus da BYD já operam em Medellín, Cali e em outras cidades. Atualmente, a BYD acumula 1.550 pedidos de ônibus 100% elétricos na Colômbia, liderando continuamente o impulso para a eletrificação de ônibus na Colômbia e na América Latina.“Este pedido de mais de 1.000 ônibus marca um novo começo, o que promoverá efetivamente o rápido desenvolvimento do transporte verde na América Latina e a próxima era da eletrificação global de ônibus", disse Stella Li, presidente da BYD Motors. “Em direção à eletrificação global, A BYD continuará a fazer grandes contribuições daqui para frente” conclui a executiva.“A montagem das carrocerias dos ônibus na Colômbia não só ajudará a impulsionar a economia nacional, criando empregos qualificados para a comunidade local, mas também melhorará a qualidade dos serviços de transporte, reduzirá as emissões de carbono e melhorará o meio ambiente”, disse Maria Fernanda Ortiz, diretora da TRANSMILENIO SA.“Como líder mundial na fabricação de veículos elétricos, a BYD superou muitas dificuldades resultantes da pandemia, vencendo esta licitação exclusivamente por causa de sua capacidade e tecnologia de ponta”, disse Lara Zhang, Diretora Regional da BYD para a América Latina. “Estamos extremamente gratos pela confiança e reconhecimento de todos os nossos clientes estratégicos e também estamos ansiosos para trabalhar com a Superpolo e a BUSSCAR neste projeto emocionante.Um jogador-chave na onda de eletrificação de transporte que está varrendo a América LatinaDesde que a BYD entrou no mercado colombiano, em 2012, a empresa obteve várias conquistas, incluindo o estabelecimento da primeira frota de táxis 100% elétricos da América Latina, em Bogotá, em 2013, e ganhando este pedido de 1.002 unidades de ônibus 100% elétricos. A BYD tem uma participação de mercado de mais de 96,5% no mercado de ônibus não poluentes colombiano e de 99% em Bogotá, a capital.No momento, os padrões de emissão cada vez mais rígidos de vários países ao redor do mundo sem dúvida promoveram políticas para um transporte mais verde e mais limpo. De acordo com um relatório da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) de 2019, a Colômbia pretende ter uma “população de veículos elétricos de 600.000 unidades até 2030.” Como a primeira empresa de energia limpa do mundo a propor a estratégia de "Transporte Público Eletrificado", a BYD se tornou um jogador-chave na onda de eletrificação de transporte que está varrendo a América Latina. No Chile, assim como na Colômbia, a BYD se tornou a fornecedora líder de transporte verde local: no final de 2020, a marca entregou 455 ônibus 100% elétricos para Santiago, capital do Chile, com uma participação de mercado de cerca de 56%.BYD - gigante global da energia limpaA BYD foi por quatro anos consecutivos (de 2015 a 2018) a maior fabricante global de baterias de lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in. A empresa está presente nos seis continentes, com veículos operando em mais de 300 cidades de 50 países. Superando 220 mil funcionários distribuídos em mais de 30 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores que já desenvolveram acima de 24 mil patentes). A BYD é ainda a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. Em 2019, a empresa alcançou a terceira posição entre as companhias que estão mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune, e, em 2016, ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, entre outros prêmios internacionais.No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de chassis de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, inaugurou sua segunda planta, para produção de módulos fotovoltaicos, consolidando-se como uma das líderes desse importante mercado no Brasil. Em 2020, a BYD iniciou a operação de sua terceira planta fabril no País, em Manaus, para a produção de baterias.Em Colômbia: Lara Zhanglara.zhang@byd.com; Fone: +57-3188216395