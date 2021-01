Beneficios de los Exámenes Médicos de Ingresó para Tus Empleados (Empresas en Mexico)

Examenes Medico Laboral de Ingreso Médicos de CERTOLAB para Empresas Servicios de CERTOLAB: Rayos X, Audiometria, Espirometria

Los exámenes médicos laborales de pre-Ingreso evalúan la salud física, mental y social del candidato a trabajar. Existen numerosos beneficios para las empresas.

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, January 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Los exámenes médicos laborales de pre-Ingreso evalúan la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.EVALUACIONES MÉDICAS PRE-OCUPACIONALES O DE PREINGRESO son realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo.El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las evaluaciones médicas pre – ocupacionales, sobre los perfiles del cargo describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor.En el caso de que se realice la contratación correspondiente, el empleador deberá adaptar las condiciones de trabajo y medio laboral según las recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado resultante de la evaluación médica pre-ocupacional.El examen médico es el que determina si el trabajador puede ser contratado o no desde el punto de vista médico científico, o si se puede contratar bajo ciertas recomendaciones o restricciones, a las que tendrá que sujetarse el empleador.Por ejemplo, se puede dar el caso que un empleado pueda ser contratado para un cargo determinado, pero por el examen médico no pueda ser trasladado a otro cargo por ser incompatible con su estado de salud.El examen médico de ingreso es el que determina si una persona puede ser o no contratada para el cargo indicado y respecto al cual se hace la evaluación médica, y esa decisión se debe tomar con base a un criterio médico autorizado, lo que impide que cualquier médico pueda hacer este tipo de exámenes y certificaciones.Por qué se deben hacer los exámenes médicos de ingreso​La principal razón por la que se deben hacer los exámenes médicos de pre-ingreso es la necesidad de que el estado físico y de salud del trabajador contratado sea compatible con el oficio o actividad que va a desarrollar.La empresa no sólo debe evaluar la competencia técnica o profesional de los trabajadores que va a contratar, sino que debe evaluar su capacidad física y mental para desempeñar el empleo.El estado de salud del trabajador determina qué actividades puede desarrollar o no, y para no contratar a un empleado que luego no puede hacer el oficio para el que fe contratado por problemas de salud, se debe evaluar su estado de salud antes de contratarlo, lo que en no es discriminatorio.Es por ello que el empleador tiene la obligación de comunicar al médico ocupacional el perfil del cargo que ocupará el evaluado, pues con base a ese perfil el médico determina o certifica la aptitud o no del aspirante, lo que descarga la existencia de discriminación.El médico debe actuar apegado al perfil del cargo comunicado por el empleador, de manera que si el trabajador tiene una enfermedad o lesión que no le impide desempeñarse en el perfil indicado, no puede negarse a certificar su aptitud porque sería discriminatorio.Por ejemplo: el médico debe evaluar a una empleada para el cargo de secretaria y detecta que tiene una lesión en la espalda que le impide levar objetos pesados. Como esa lesión no interfiere en el desempeño como secretaria porque ese cargo no implica levantar objetos pesados, no puede expedir una recomendación de no contratación.De otra parte, los exámenes de ingresos tienen como finalidad identificar lesiones o enfermedades prexistentes del trabajador, algo de lo que están pendientes las administradores de riesgos laborales y también deben estarlo los empleadores.Si se contrata a un empleado que ya está lesionado y no se identifica esa lesión al momento de contratarlo, el empelado puede en un futuro alegar que se lesionó trabajando para el empleador que lo contrató lesionado, y puede exigir que se le pague una cuantiosa indemnización, y como el empleador o la ARL no pueden demostrar la preexistencia de esa lesión probablemente deban responder ella.Beneficios para Las empresas​Sin mencionar las multas o demandas que podrían evitarse, sus ventajas son:-La disminución de los costos por reducción del ausentismo debido a incapacidades prevenibles, independientes del origen.-El incremento de la productividad, al encontrar personal con las condiciones de salud adecuadas para la realización de la labor, evitando errores y reprocesos e insatisfacción en sus clientes internos y externos.-Obtener un amplio conocimiento de las condiciones de salud de su personal, para generar mecanismos que la impacten positivamente.-Convertirse en aliado de sus empleados; al brindarle acompañamiento en su estado de salud.-Cumplimiento con la NOM-030-STPS-2009 Beneficios para Los Empleados-Conociendo su estado de salud y las enfermedades de origen común que pueden evitarse al implementar medicina preventiva.-Enterándose como lo pueden afectar los riesgos y el ambiente laboral en su sitio de trabajo.-Identificando los mecanismos y/o elementos de protección que deben utilizar para realizar la labor, permitiéndoles ayudar en la disminución o eliminación de los riesgos.-Reconociendo el tipo de actividades que pueden o no realizar, por cuanto tiempo, en que medio ambiente, como hacerlas y con qué herramientas o elementos de protección personal.-Detectando a tiempo cómo los ha afectado el trabajo en su condición de salud, para realizar acciones que la impacten en forma beneficiosa.-Haciendo seguimiento en el tiempo del comportamiento de su estado de salud.