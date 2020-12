Startup inova e lança iniciativa inédita para o mercado imobiliário

SãO PAULO, BRASIL, December 29, 2020 / EINPresswire.com / -- O mercado imobiliário disparou em época de pandemia. Um estudo do Google indica aumento de 668% na busca por locação de imóveis durante o segundo semestre de 2020. O volume é considerado alto e é muito maior se comparado aos anos anteriores. Além dos termos relacionados à "aluguel", a pesquisa também mostra aumento nos comportamentos de buscas por imobiliárias (+33%), classificados (+30%) e incorporadoras (23%).O aumento é muito comemorado pelo setor. Foi observando esses números que o empreendedor Antonio Feitosa lançou a startup AF Security Bank , uma proptech que se propõe a trazer novos modelos de negócios para o mercado imobiliário.A startup nasce para acabar com a burocratização da locação de imóveis, colocando fim ao constrangimento da figura do fiador, inovando com o pagamento de prêmios por pontualidade e com a gestão da contragarantia depositada.Com os serviços da AF Security Bank, tanto locador como locatário sairão lucrando, já que a startup se propõe a fazer uma relação de parceria objetivando o pagamento de prêmios, durante todo o contrato de locação. Além disso, a empresa emitirá uma carta fiança como garantia dos principais problemas envolvendo locação de imóveis: recebimento em dia do aluguel, cobertura do IPTU e possíveis danos causados na propriedade.Feitosa reuniu toda sua experiência e anos de dedicação ao mercado imobiliário para formatar o produto. Em sua bagagem estão mais de 25 anos como corretor de imóveis antes de empreender no ramo securitário. Em sua carreira como gestor, Feitosa exerceu o cargo de diretor em grandes empresas de marketing e consultoria.“O mundo está em constante mudança e me vejo mais uma vez na frente de um grande desafio. O mercado imobiliário vem se transformando e a AF Security Bank chega para desburocratizar a relação entre todas as partes: locador, locatário, fiador e corretor. Além de trazer mais segurança e transparência para todas as frentes, também traremos lucros financeiros aos envolvidos com um dinheiro que muitas vezes fica parado. É algo inovador para o mercado imobiliário que todo ano cresce no Brasil”, explica Feitosa.A solução chega para desburocratizar o mercado e, principalmente, proteger as partes envolvidas. O processo de aprovação da documentação é todo digital e muito rápido. As imobiliárias se conectam diretamente com a plataforma para solicitar aprovação, que passa por um processo online e é validado por uma equipe de compliance.A empresa criou um programa de parcerias para que corretores independentes e imobiliárias possam aderir ao produto e receber treinamento de forma 100% digital. O objetivo é cadastrar 5 mil brokers até o fim de 2021 e a procura tem sido grande, já que o usuário final só tem acesso ao produto por meio de um parceiro registrado.A operação está em vigor desde setembro deste ano e, nos primeiros 30 dias de operação, conta com 80% de aceitação entre os clientes.Para saber mais e se tornar um parceiro da AF Security Bank, acesse https://bit.ly/3nRBmS9