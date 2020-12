PropTech Mietguru.at plant 2021 international zu expandieren

Führende Immobilienplattform baut Partnerschaften und Kooperationen aus

AUSTRIA, December 21, 2020 / EINPresswire.com / -- Das 2016 in Wien gegründete PropTech Startup Mietguru.at hat 2020 trotz der COVID-19-Pandemie ein stabiles Wachstum verzeichnen können. Das im Social Media Bereich führende Immobilienportal hat sich mit der Plattform https://mietguru.at/ darauf fokussiert die Immobiliensuche zu revolutionieren. Im Jahr kann die Metasuchmaschine in etwa 1,5 Mio. Seitenaufrufe und 100.000e User verzeichnen. Die breite Social Media Community mit in etwa 300.000 Fans und Mitgliedern bei Facebook und einer großen Leserschaft, welche sich aktuell auf Wohnungssuche befindet, wächst stetig. Trotz zahlreicher Social Media Kanäle zeigt sich, dass immer mehr Menschen Immobilien bei Facebook suchen. Eine Entwicklung die Mietguru.at entgegenkommt. Dennoch will Mietguru.at die internationale Expansion vorantreiben und sich zu einem all-in-one Portal für den Wohnungssuchenden entwickeln. Dabei sollen in den nächsten Monaten eine Reihe von neuen Services für und rund um den Mieter angeboten werden. Das Portal möchte von der Wohnungssuche bis zum Umzug behilflich sein, einen Marktplatz für gebrauchte Möbel veröffentlichen sowie bei der so oft strittigen Kautionsrückzahlung unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen sollen die bestehenden Partnerschaften ausgebaut und neue Kooperationen eingegangen werden. Gestartet werden soll 2021 in Deutschland und der Schweiz sowie in den Märkten der angrenzenden Nachbarländer, in denen sich die Situation stark steigender Mieten bei rückläufigen Angeboten nahezu ähnlich verhält. Mietguru.at möchte in genau diesen Situationen dem Wohnungssuchenden zur Seite stehen. So ist die Suche nach dem vermeintlichen Wunschobjekt überaus einfach gestaltet. Ob man nun eine Wohnung in Wien, Salzburg oder einer anderen Stadt mieten will, ganz egal in welcher Ortschaft, dafür ist nur die betreffende Lokalität in die Suchmaschine einzutragen. Augenblicklich werden innerhalb weniger Sekunden die am Immobilienmarkt angebotenen Mietwohnungen angezeigt. Es gibt Immobilieninserate von allen möglichen Objekten. So findet man eine Neubauwohnung wie eine Privatwohnung, eine Dachgeschosswohnung genauso wie eine Genossenschaftswohnung. Dazu werden natürlich erstklassige Bilder der einzelnen Objekte bereitgestellt. Besonders interessant für alle, die bisher noch kein Glück hatten eine passende Wohnung zu finden, die den Vorstellungen entspricht, ist der Bereich „Immobilien des Tages“. Hier werden dem User täglich neue und von dem Portal eigens ausgewählte Angebote präsentiert. Es gibt viele Möglichkeiten eine Wohnung zu finden, das PropTech Mietguru.at stellt mit seinem Portal die Zukunft der Immobiliensuche dar, in Form von nur wenigen Klicks zur Wunschimmobilie zu gelangen.