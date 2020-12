RENCONTRE ENTRE PROFESSIONNELS DU VIN & SPIRITUEUX LORS DU PREMIER DIGITALWINE TRADE FAIR DE L’APVSA EN JANVIER 2021

Digitalwine Invitation au salon virtuel FR

L'APVSA développeur de relations entre professionnels du vin & spiritueux en Amérique du Nord, annonce l'APVSA DigitalWine Trade Fair du 20 au 30 Janvier 2021.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 14, 2020 / EINPresswire.com / -- Association pour la Promotion des Vins et Spiritueux en Amérique du Nord, leader Canadien dans le développement des relations entre professionnels du vin et spiritueux en Amérique du Nord, annonce son premier APVSA DigitalWine Trade Fair qui se tiendra du 20 au 30 Janvier 2021.Compte tenu des annulations de Prowein 2021 et autres salons importants, ainsi que de l’arrêt des tournées de dégustation en raison de la pandémie de COVID19, l’association a mis en place des initiatives pour la continuité des activités de promotion, toujours au bénéfice de ses membres vignerons, et en adaptant les contrats d’adhésion au contexte de crise pour les aider dans la promotion de leur vins à l’exportation . Aujourd’hui l’association fait un pas de plus avec la DigitalWine.Alors que les voyages sont déconseillés, voire interdits, l’APVSA fait un pas vers une nouvelle normalité en organisant un événement professionnel en ligne, en adaptant ses méthodes de promotion pour le développement de l’export. Malgré les confinements, le commerce du vin et des spiritueux en ligne s’est développé avec une croissance allant de 200 à 300% dans les trois pays d’Amérique du Nord. Cela est une bonne nouvelle pour les cavistes, les détaillants et bien sûr les producteurs. L’association s’est donnée les moyens pour promouvoir les vins et spiritueux lors d’une exposition en ligne avec des dégustations.L’APVSA annonce ce jour la DigitalWine qui se tiendra du 20 au 30 Janvier 2021.Comment cela fonctionne ?Producteurs et acheteurs vont se rencontrer dans un Hall d’Exposition Virtuel développé par la société française 3D at Home, dans des stands virtuels et des pavillons catégorisés par pays et régions. Nous y trouverons également des pavillons comme le « Green Hall » où seront présentés des vins biodynamiques, bio, naturels et végan, “Pink Fluid” où seront présentés les vins rosés, « La Part des Anges » avec sa collection de spiritueux et distillés, et « Confidential Wines » pour présenter des produits de niche. Sur leur stand, les vignerons présenteront leur domaine, leurs vignes, leur philosophie, leurs chais, les différentes cuvées et fiches techniques, leurs caveaux de dégustation et bien entendu, leurs installations oeno-touristiques..Les visiteurs : des professionnels du vin tels que importateurs, distributeurs, détaillants, agents commerciaux, critiques de vin, médias et écrivains spécialisés, auront l’opportunité de rencontrer et d’interagir avec les vignerons, programmer des rendez-vous, participer à des conférences, des masterclass, des expositions ainsi que visionner les lives des sélections et des remises de prix.L’événement sera accessible aux visiteurs du monde entier 24/24-7/7 durant 10 jours.DégustationsEn raison des restrictions sanitaires, peu de lieux peuvent accueillir les dégustations, ce qui oblige à changer le format des dégustations comme suit :1- Les domaines font le choix des états ou provinces où ils veulent développer leur marché à l’export,2- Ils fournissent à l’APVSA la liste des vins qui feront partie de l’exposition et qui seront répertoriés dans le catalogue des vins de l’événement,3- Nous envoyons le catalogue aux 50 000 acheteurs basés en Amérique du Nord,4- Les acheteurs font la sélection des vins qu’ils souhaitent déguster avec leurs collègues.5- Les vignerons expédient leurs vins avec nos partenaires VignoblExport (USA, CAN, MEX), Côte d’Or Import (USA) ou par leur propre moyen.6- Les acheteurs dégustant les vins seront priés d’enregistrer leur dégustation pour sa diffusion.SponsorsListe des sponsors de la première DigitalWine et qui sera régulièrement mise à jour :• VignoblExport, Spécialiste du transport de vins en Amérique du Nord• Cote d’Or Imports, Importateur et spécialiste du transport de vins vers les USAA propos de l’APVSAL'APVSA est une association qui accompagne des centaines de vignerons dans le développement de leurs exportations vers l'Amérique du Nord depuis plus 20 ans. En temps normal, l'APVSA organise plus de 50 dégustations de vins dans des villes nord-américaines au cours desquelles, producteurs et importateurs de vin, distributeurs, agents, restaurateurs, détaillants, sommeliers et médias viticoles dégustent les vins des vignerons sélectionnés lors de dégustations professionnelles pour négocier des contrats.