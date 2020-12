Fernando Souza da Silva quer representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Fonte: Facebook

RIO DE JANEIRO, BRASIL, December 10, 2020 / EINPresswire.com / -- De tempos em tempos vemos a quebra de paradigmas em vários campos da sociedade e o deporto não poderia estar de fora. Cada vez mais vemos atletas acima dos 30 anos – homens e mulheres – das mais variadas modalidades, demonstrando talento e vigor físico, e fazendo valer sua maior experiência e maturidade.Uma das razões para isso é o conceito de trabalho multidisciplinar, reunião de profissionais de diversas disciplinas que trabalham por um objetivo comum, muito utilizado na área de saúde. Com a preparação física, o trabalho técnico, mental e muscular, acrescido da nutrição, Portugal começa a ver bons exemplos, como o apresentado pela natação.O velocista Fernando Souza da Silva, de 34 anos, próximo de receber a cidadania portuguesa, é um bom espelho disso. Depois de disputar quatro Mundiais, ser finalista olímpico e medalhista pan-americano pela seleção brasileira (ver ficha no fim), Fernando abandonou o desporto em prol da família.“Parei em 2016. Minha esposa recebeu o convite para prosseguir o trabalho de modelo em Milão. Resolvi apoiá-la, fazendo o caminho oposto, já que ela sempre deu força na minha carreira. La, eu cheguei a trabalhar de segurança e entregador de comida em bicicleta”.Aproveitando a documentação europeia da mulher, neta de italiano, o casal resolveu parar em Portugal. E, ao lado de onde se hospedaram, tinha uma piscina, logo o dna de cloro falou mais alto. “Resolvi entregar o meu currículo lá e o técnico era o Gustavo Fortuna, que foi meu rival de categoria nas mesmas provas no Brasil: 100m livre e 100 mariposa. Ele convidou-me para trabalhar com ele e nadar pela Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (SFUAP)”, revelou.Como contrapartida pelo facto dele voltar a nadar para ajudá-los, o clube pagou o curso grau 1 para que Fernando pudesse dar aulas de aprendizagem e aperfeiçoamento para crianças e adultos.Ao mesmo tempo em que ajudava seu grupo na borda da piscina, estava ao lado deles nos revezamentos. Deu muito certo, mas ainda tratava como diversão, nadando somente uma vez por dia, sem pressão. Foi quando o destino tratou de aprontar novamente.“Fui numa competição e me encontrei com o Felipe Falcoski, que hoje é meu técnico. Ele veio para Portugal para fazer mestrado em Alto Rendimento e pediu para acompanhar os treinos no Jamor. Depois apresentou um projeto de velocidade já que, em Portugal, a cultura é mais voltada para provas de fundo, meio-fundo e de águas abertas. Por fim, convenceu-me que minha presença seria interessante”, referiu Fernando Silva.Curiosamente, o brasileiro Felipe só conheceu Fernando em Portugal.“O nosso trabalho multidisciplinar existe, mas não é algo comum de se encontrar. Em nosso grupo técnico, com profissionais de culturas diversas, eu sou o treinador; Daniel Moedas é responsável pela performance atlética e reabilitação; Marcella Amar é a nutricionista. Tenho a ideia de que o processo de treino tem como base entender o ser humano e conduzi-lo à sua maior capacidade. O aprendizado de coisas novas é contínuo”, concluiu Falcoski.Fernando Silva: “Quero ajudar a natação portuguesa a crescer”Assim que Fernando voltou a nadar, recebeu uma mensagem de Marcella, se prontificando a ajudá-lo. Marcella, ex-nadadora luso-brasileira de mariposa, integrante da seleção brasileira por 16 anos, também competiu no primeiro clube de Fernando, o Flamengo.“A parceria com Marcella só me tem ajudado. Ela é bem solícita. Estava bem acima do peso após parar com o desporto e já voltei ao meu normal. Ganhei massa magra e fiquei mais rápido. A nutrição, assim como o treino, é parte importante do processo. E não vejo muito isso por aqui”, disse Fernando.Como gostou da metodologia do treinador Falcoski, muito parecida com a que usava no Pinheiros, Fernando resolveu voltar para valer, fazer acontecer de verdade. A proposta de treinar com a equipa no Centro de Alto Rendimento do Jamor o atraiu: “A possibilidade de poder ser uma mais-valia para Portugal me daria acesso ao processo de naturalização. Quero ajudar a natação portuguesa a crescer, dar um boom. Posso ser bastante útil. E como objetivo pessoal, tentar ir aos Jogos, obter bons resultados”.Outro integrante da equipa é Daniel Moedas, certificado em duas áreas diferentes: formado em fisioterapia e com especialização em desporto de alto rendimento (mestrado). Estudioso, troca muita figurinha com gente do mundo inteiro: “Creio que por detrás do sucesso desportivo do atleta está todo um processo mais amplo que unifica várias dimensões profissionais como a nutricionista, o médico, o treinador principal, o psicólogo, o massagista, entre outros. Ciência e desporto evoluem à velocidade da luz. A inter-relação entre as diferentes esferas de intervenção profissional permite o desenvolvimento da performance do atleta de forma completa”.Fernando vai buscar o tempo mínimo para obter a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2020, já tem uma competição em que se pode buscar a marca, mesmo fora do bloco competitivo, que é a partir de fevereiro de 2021.“Bem, sempre fui nadador dos 100m livre, 100m mariposa e 100 estilos, mas agora, por estar mais experiente e como ganhei massa magra, meu treino é voltado para os 50 metros livres. O foco é nela, mas a prova dos 100 metros livres não será descartada, até porque sei como nadá-la. É a prova que me fez ser campeão pan-americano, me levou aos Jogos Olímpicos e que me levou ao pódio em Universíadas”.Fernando Souza da SilvaNascimento: 07/04/1986Ouro 4x100m livres nos Jogos Pan-Americanos Rio/2007Semifinalista nos Jogos de Pequim/2008 nos 4x100m livres4º lugar nos 4x100m livres no Mundial de Roma/2009 com recorde sul-americano que perdurou até 2017.Medalha de bronze nos 100m livres nos Jogos Mundiais Universitários (Universíades) de BangkokSemifinalista (9º) nos 100m estilos no Mundial de Xangai/2006 em piscina de 25mFinalista nos 4x100m estilos (6º); finalista nos 100m livres (8º) e finalista nos 4x100m livres (8º) no Mundial de Manchester/2008 em piscina de 25m;Conquistou medalhas em etapas da Taça do Mundo de Natação e em Sul-Americanos.