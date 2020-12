BICEC's press conference - INVITATION

DOUALA, CAMEROUN, December 7, 2020 / EINPresswire.com / -- INVITATIONMr Kamal MOKDADManaging Director of BCP and InternationalMr Jean-Baptiste BOKAMChairman of the Board of Directors of BICECMr Rochdi SANHAJIDirector General of BICECare pleased to invite you to the launch of BICEC's new visual identity and the inauguration of its Business CenterThursday, December 10, 2020 at 9:30 a.m. at the Headquarters building in Bonanjo.This press conference will be followed by a cocktail lunch.MANDATORY ACCREDITATION FROM :JULIEN AUFFRETAssocié06 79 49 21 51 - julien@lafrenchcom.coLaFrenchCom128 rue la boétie75008 Paris, France--INVITATIONMonsieur Kamal MOKDADDirecteur Général de la BCP et de l'InternationalMonsieur Jean-Baptiste BOKAMPrésident du Conseil d'Administration de la BICEC - Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le créditMonsieur Rochdi SANHAJIDirecteur Général de la BICECont le plaisir de vous convier au lancement de la nouvelle identité visuelle de la BICEC et à l'inauguration de son Centre d'Affairesle jeudi 10 Décembre 2020 à 9h30 sis à l'immeuble Siège à Bonanjo.Cette conférence de presse sera suivie d'un cocktail déjeunatoire.ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE AUPRES DE :JULIEN AUFFRETAssocié06 79 49 21 51 - julien@lafrenchcom.coLaFrenchCom128 rue la boétie75008 Paris, France