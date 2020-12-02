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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 22- Dec 1, 2020 

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack  

3500 Forestville Road  

Forestville, Maryland 20747  

301-568-8101  

msp.forestville@maryland.gov  

FOR IMMEDIATE RELEASE: 12/1/2020  

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 22- Dec 1, 2020  

NAME   DATE & TIME OF ARREST   TROOPER   AGE   CITY & STATE OF RESIDENCE   
FLOWERS, JOYCE D  11/26/2020@1402  Ortiz  34  BOWIE, MD 
WILSON, JAMES PRESTON  11/27/2020@0058  Muhammad  29  CAPITOL HEIGHTS, MD 
DAWODU, BASIRAT KIKE ABOLERE  11/27/2020@0356  Harr  30  UPPER MARLBORO, MD 
MATTHEWS,SHAYNE ROBERT  11/27/2020@1413  Howard  50  GERMANTOWN, MD 
HOLLOWAY, KEVIN LEVELLE  11/28/2020@2322  Murray  52  SUITLAND 
         

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel  

Phone Number: 301-568-8101  

 

 

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