Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
FOR IMMEDIATE RELEASE: 12/1/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 22- Dec 1, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|FLOWERS, JOYCE D
|11/26/2020@1402
|Ortiz
|34
|BOWIE, MD
|WILSON, JAMES PRESTON
|11/27/2020@0058
|Muhammad
|29
|CAPITOL HEIGHTS, MD
|DAWODU, BASIRAT KIKE ABOLERE
|11/27/2020@0356
|Harr
|30
|UPPER MARLBORO, MD
|MATTHEWS,SHAYNE ROBERT
|11/27/2020@1413
|Howard
|50
|GERMANTOWN, MD
|HOLLOWAY, KEVIN LEVELLE
|11/28/2020@2322
|Murray
|52
|SUITLAND
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101