Vietnam Stoff Gesichtsmaske Hersteller: antibakteriell, 60x wiederverwendbar, Großbestellung & B2B Private Label

Dony Garment Company along with other Vietnamese enterprises donated medical supplies to the US Dony Garment offer free samples, trial orders, bulk wholesale, and promise to deliver 100% sterilized masks with complete ownership of the quality Fashionable & stylish cloth face mask according to the current industry trends and user demands.

Vietnam Export Tuch Gesichtsmaske inmitten der COVID-19-Pandemie: antibakteriell, super fit und bequem für Großhandelsbestellungen und Marken (OEM, ODM)

Die Zeit ist reif für eine bessere Art von Gesichtsmaske, und Vietnam ist das richtige Land, um sie bereitzustellen” — Henry Pham - CEO of Dony Garment

HO CHI MINH, VIETNAM, December 2, 2020 / EINPresswire.com / -- COVID-19 hat die Welt mit einigen der dramatischsten Verluste verlassen, die die Menschheit im Laufe der Jahrzehnte jemals erlebt hat. Es ist jetzt eine beispiellose Herausforderung für alle, die auf dem Planeten Erde leben. Die globalen wirtschaftlichen und sozialen Störungen sind ein klarer Beweis für die durch die Pandemie verursachten Verwüstungen. Von der öffentlichen Gesundheit über Ernährung und Leben bis hin zum internationalen Handel, den Beziehungen und der globalen Wirtschaft hat es die Funktionsweise der Dinge grundlegend verändert.In einer Umgebung, in der zig Millionen Menschen einem hohen Risiko ausgesetzt sind, müssen die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen unbedingt eingehalten werden, damit alle sicher sind. Und genau hier setzt die Verwendung von Gesichtsmasken an. Es ist zweifellos richtig, dass die Verwendung von Gesichtsmasken jetzt obligatorisch ist, um das Risiko einer Ausbreitung zu vermeiden. Die Regierungen haben ihre eigenen Protokolle und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf COVID-19 formuliert, wo es ganz oben auf der Liste steht.Es gibt einige Schlüsselelemente, die wiederverwendbare Stoffmasken über Einwegmasken setzen:Die Verwendung einer Gesichtsmaske beschränkt sich nicht nur auf die Einhaltung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen, sondern ist auch ein ernstes gesundheitliches und medizinisches Problem, wenn es um Leben geht. Daher hat die Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt aufgrund ihrer exklusiven Vorteile begonnen, Stoffmasken zu verwenden:+ Dies sind waschbare und wiederverwendbare Masken im Vergleich zu Einwegmasken, die nicht verwendet werden können.+ 100% sterilisierte Masken mit höherer Staub- und Luftbeständigkeit als Einwegmasken.+ Erhältlich in modischen und stilvollen Designs, Farben und Mustern für jeden Anlass.+ Sehr kostengünstig im Vergleich zu Einwegmasken, die Benutzer immer wieder kaufen.+ Bietet auch bei längerem Gebrauch große Leichtigkeit und Komfort.+ Neben all diesen hervorgehobenen Gründen, aus denen die Mehrheit der Menschen heute die Verwendung von Stoffmasken bevorzugt, gibt es auch zahlreiche andere Vorteile, weshalb diese Baumwollmasken sehr gefragt waren.Die steigende Nachfrage hat zweifellos weiterhin die Art und Weise beeinflusst, wie Länder handeln:Dies hat der Art und Weise, wie die Welt handelt, eine dynamische Form gegeben. Gesichtsmasken sind heutzutage sehr gefragt und gelten als eine der wichtigsten Waren, die international gehandelt werden. Es ist offensichtlich, dass die stetig steigende Nachfrage nach Gesichtsmasken mehrere Warenhersteller dazu veranlasst hat, sich dafür zu interessieren und auf internationaler Ebene Produkte von bester Qualität anzubieten.Laut Henry Pham, dem CEO der Dony Garment Company in Vietnam, hat der anhaltende Handelskrieg zwischen China und Amerika anderen Ländern eine großartige Gelegenheit geboten, ihre Fähigkeiten durch die Herstellung und den Export von Gesichtsmasken an Lieferanten und Umverteiler in den USA und Australien einzubringen und Europa.Wenn Sie ein großer Importeur sind, der antibakterielle Stoffmasken in Premiumqualität kaufen möchte, ist es daher besser, sich für die besten PSA-Hersteller in Vietnam zu entscheiden, die Ihnen medizinisch zugelassene, zertifizierte und preisgünstige Gesichtsmasken in loser Schüttung anbieten können .PSA-Hersteller müssen zusätzliche Zertifizierungen erhalten:Für Exporteure, die daran interessiert sind, Gesichtsmasken an internationale Ziele wie Amerika, Europa und den Nahen Osten zu verkaufen, sind mehrere einzigartige Zertifizierungen erforderlich.Daher haben alle wichtigen PSA (wie Gesichtsmasken, Hersteller von Schutzkleidung) diese obligatorischen Zertifikate wie folgt erworben:+ FDA-Zertifikat+ ISO 9001: 2005+ C. E. Zertifikat+ TÜV-Erreichungszertifikat+ Aseptisches Inspektionszertifikat+ Intertek Global Certificate+ Zertifizierung für den kostenlosen Verkauf+ DGA-ZertifizierungDie Zahl der Länder, die Gesichtsmasken importieren, ist ebenfalls weiter gestiegen:Es ist zweifellos richtig, dass die Nachfrage nach wiederverwendbaren Stoffmasken weiter gestiegen ist. Die Dony Garment Company, einer der wenigen großen Exporteure aus Vietnam, berichtet, dass ihre Exporte auf eine Reihe von Landkreisen auf der ganzen Welt ausgeweitet wurden.Einige davon sind die USA, Großbritannien, Frankreich, KSA, Australien, Belgien, Singapur, Deutschland, Kanada, Hongkong, Macao Malaysia, Jordanien, Südafrika, Finnland, Griechenland, Dänemark, Ägypten, Japan, Italien, Spanien, Niederlande, Schweiz, Polen, Schweden, Österreich, Norwegen, Rumänien und Portugal.Innerhalb kürzester Zeit wurde der Exporteur auf Top-Nachrichtenplattformen und Magazinen wie FOX, ABC, NBC, USA Today, Yahoo News, MarketWatch, Money Compass, StreetInsider, Benzinga, Associated Press, Digital Journal, MENAFN und Business erwähnt Insider, Financial Times und viele andere renommierte Plattformen.Es ist daher ziemlich offensichtlich, dass es mittlerweile zu einer der florierenden Branchen von heute geworden ist, in denen eine große Summe des internationalen Handels involviert ist. Insbesondere renommierte PSA-Hersteller haben innerhalb kürzester Zeit einen bedeutenden Ruhm und Anerkennung erlangt.Werfen Sie einen Blick auf einige der Vorteile der Verwendung von hochwertigen Gesichtsmasken von Dony Garment:Es ist sehr wichtig, alle Vor- und Nachteile der Waren zu kennen, die im Begriff sind, international gehandelt zu werden. Wenn es um gesundheitsbezogene Produkte geht, scheinen Standards und Vorschriften strenger und herausfordernder zu sein.Schauen Sie sich einige der folgenden hervorgehobenen Funktionen an, die die meisten Importeure von Gesichtsmasken für wichtig halten:Der Gurt könnte sich um 270% der ursprünglichen Länge erstrecken, was die Beschwerden verringert.Halten Sie die antibakterielle Fähigkeit auch nach 60 Wäschen bis zu 99,99% aufrecht.Ausgestattet mit drei Schichten für maximalen Schutz, d. H. Antimikrobielles Finish.Bereits sterilisierte Masken, damit der Benutzer die Verpackung herausnehmen und sofort tragen kann.Hautfreundlich und maßgeschneidert, um auch Menschen mit empfindlichen Hautproblemen zufrieden zu stellen.Bequem für den längeren Gebrauch, da es geruchsneutral, einstellbar und atmungsaktiv ist.Gewährleistet keine Erstickungsprobleme und ist daher ideal für Sportler und Sportler.Achten Sie auf maximale Filtration der Staubpartikel und Pilzsicherung.Modisch und stilvoll entsprechend den aktuellen Branchentrends und Nutzeranforderungen.UV-Beständigkeit von 99,95% für Staub, Geruch und UV.Umweltfreundliche und recycelbare Produkte.Mit Nasenclip + verstellbaren Ohrschlaufen Option Hersteller.Über Dony GarmentDie Dony Garment Company wurde 2009 gegründet und ist eine in Vietnam ansässige Tochtergesellschaft der Dony International Corporation - einem Hersteller von Uniformen, Arbeitskleidung und Freizeitkleidung . Es ist auch einer der größten Hersteller von Uniformen und eine umfangreiche Auswahl an PSA-Produkten.Im Jahr 2020 reagierte DONY auf die COVID-19-Krise, indem es seine Aktivitäten auf die Herstellung von COVID-geprüften, sicherheitszertifizierten und zugelassenen Gesichtsmasken konzentrierte und mit dem Export in die ganze Welt einschließlich Amerika, Europa, Australien und Asien begann.Dony Mask hat exklusive Distributoren in Saudi-Arabien, Australien, Belgien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten und arbeitet mit mehreren exklusiven Distributoren in Amerika und Europa zusammen.Video über Dony Mask: https://www.youtube.com/watch?v=fmcXNj569lA Website: https://garment.dony.vn/

