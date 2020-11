K92 Mining Announces Latest High-Grade Drill Results at Kora, Including 9.80 m at 84.92 g/t AuEq

Drill Hole KMDD0261 records multiple intersections including 9.80 m at 84.92 g/t gold equivalent (“AuEq”) or 83.27 g/t Au, 10 g/t Ag and 1.03% Cu, extending a known high-grade area ~50 metres up-dip.



/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, Nov. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- K92 Mining Inc. (“K92” or the “Company”) (TSX-V: KNT; OTCQX: KNTNF) is pleased to announce results from the ongoing diamond drilling of the Kora deposit at the Kainantu gold mine in Papua New Guinea.

The results for the latest 28 diamond drill holes completed from underground into the Kora deposit are summarized in Table 1 below. The results continue to demonstrate the high-grade and continuity of Kora with intersections largely focused on increasing drill density to upgrade resources for the Stage 3 Expansion Feasibility Study in addition to some step-out drilling. All drill holes intersected mineralization.

The drilling results are highlighted by hole KMDD0261 which recorded multiple high-grade intersections including 9.80 m at 83.27 g/t Au, 10 g/t Ag and 1.03% Cu (84.92 g/t AuEq, 6.63 m true width) at the K1 Vein. KMDD0261 extended a known high-grade area approximately 50 metres up-dip. The high grade extension was also supported by proximal hole KMDD0259, located 25 metres south and 25 metres deeper, recording multiple intersections including 13.20 m at 24.66 g/t Au, 7 g/t Ag and 0.30% Cu (25.20 g/t AuEq, 9.52 m true width) at the K1 Vein.

Drilling to the south continued to intersect significant mineralization, highlighted by KMDD0229 recording multiple intersections including 1.67 m at 29.76 g/t Au, 8 g/t Ag and 0.87% Cu (31.15 g/t AuEq, 1.11 m true width) at the K1 Vein. KMDD0229 was drilled from the most southerly drill cuddy. On the K2 Vein, southerly drilling at KMDD0255 recorded multiple intersections including 10.40 m at 7.41 g/t Au, 37 g/t Ag and 2.97% Cu (12.26 g/t AuEq, 7.99 m true width).

The drill results once again intersected potentially bulk mineable zones from holes KMDD0257 and KMDD0247. KMDD0257 recorded multiple intersections including 26.34 m at 7.82 g/t Au, 4 g/t Ag and 0.16% Cu (8.11 g/t AuEq, 14.21 m true width) when combining the K1, Kora Link and K2 Veins. KMDD0247 recorded a bulk intersection of 12.60 m at 2.53 g/t Au, 35 g/t Ag and 3.01% Cu (7.42 g/t AuEq, 10.17 m true width) when combining the K1, Kora Link and K2 Veins. Opportunities for higher productivity, bulk mineable areas continue to be assessed for the Stage 3 Expansion Definitive Feasibility Study.

Other high-grade intersection highlights were: KMDD0262 and KMDD0233. KMDD0262, recorded multiple intersections, including 3.80 m at 31.34 g/t Au, 83 g/t Ag and 2.63% Cu (36.23 g/t AuEq, 2.62 m true width) at the K1 Vein. KMDD0233 recorded multiple intersections including 7.41 m at 21.46 g/t Au, 7 g/t Ag and 0.23% Cu (21.88 g/t AuEq, 7.25 m true width) at the K1 Vein.

Long sections of K1 and K2 showing the location of the latest drill holes are provided in Figures 1 and 2, respectively. Long section showing Kora drilling to date is provided in Figure 3. A core photograph of drill hole KMDD0261 is provided in Figure 4.

(Gold Equivalent (AuEq) is calculated using copper price of US$3.05/lb, silver price of US$16.05/oz and gold price of US$1,400/oz.)

John Lewins, K92 Chief Executive Officer and Director, stated, “The recent drilling results at Kora continue to demonstrate the high-grade pedigree and continuity of the vein system. All twenty-eight holes intersected mineralization, with 18 intersections exceeding +10 g/t AuEq and 29 intersections exceeding +5g/t AuEq. The drill results are highlighted by hole KMDD0261, extending a known high-grade area approximately 50 metres up-dip along the K1 Vein, recording an intersection of 9.80 m at 83.27 g/t Au, 10 g/t Ag and 1.03% Cu (84.92 g/t AuEq, 6.63 m true width). Importantly, this high-grade up-dip extension was supported by proximal hole KMDD0259 reporting 13.20 m at 24.66 g/t Au, 7 g/t Ag and 0.30% Cu (25.20 g/t AuEq, 9.52 m true width) on the K1 Vein.

Drilling to the south continues to remain very encouraging with hole KMDD0229 recording 1.67 m at 29.76 g/t Au, 8 g/t Ag and 0.87% Cu (31.15 g/t AuEq, 1.11 m true width) at the K1 Vein from our most southerly cuddy. We are also on the cusp of completing our first drill cuddy at Kora South, which is beyond the southern boundary of the mining lease and targeting drilling before year-end.

Lastly, we are pleased to announce the arrival of our tenth drill rig on site. Over the last twelve months, our drill rig fleet has doubled. We intend to continue to add drill rigs through 2021, with our eleventh drill rig scheduled to arrive in Q1. Drilling is underway at Kora, Karempe and Judd epithermal vein systems and the Blue Lake porphyry.”

Table 1 - Kainantu Gold Mine – Significant Intercepts from Diamond Drilling

Hole_id From (m) To (m) Interval

(m) True width

(m) Gold g/t Silver g/t Copper % Gold

equivalent Lode KMDD0229 127.83 129.50 1.67 1.11 29.76 8 0.87 31.15 K1 including 127.83 128.50 0.67 0.44 0.90 1 0.11 1.07 including 128.50 129.50 1.00 0.66 49.10 13 1.37 51.30 KMDD0229 139.70 151.40 11.70 7.89 0.55 28 1.91 3.73 K2 including 139.70 140.70 1.00 0.67 0.03 10 1.02 1.67 including 140.70 143.40 2.70 1.82 0.90 40 4.74 8.44 including 143.40 145.00 1.60 1.08 0.66 31 1.10 2.66 including 145.00 146.60 1.60 1.08 0.83 24 1.00 2.60 including 146.60 147.60 1.00 0.67 0.78 16 0.46 1.65 including 147.60 149.00 1.40 0.94 0.22 22 2.23 3.80 including 149.00 150.19 1.19 0.80 0.09 3 0.34 0.63 including 150.19 151.40 1.21 0.82 0.34 62 1.01 2.56 KMDD0229 159.00 161.14 2.14 1.44 1.27 12 0.34 1.91 K2HW Including 159.00 159.91 0.91 0.61 0.47 4 0.11 0.68 Including 159.91 161.14 1.23 0.83 1.86 18 0.51 2.83 KMDD0233 70.69 78.10 7.41 7.25 21.46 7 0.23 21.88 K1 including 70.69 72.14 1.45 1.42 91.50 17 0.43 92.33 including 72.14 73.00 0.86 0.84 0.72 1 0.02 0.76 including 73.00 74.31 1.31 1.28 0.13 1 0.02 0.17 including 74.31 75.52 1.21 1.18 14.80 1 0.04 14.87 including 75.52 76.53 1.01 0.99 0.99 1 0.03 1.04 including 76.53 78.10 1.57 1.54 4.24 14 0.61 5.31 KMDD0233 125.80 130.70 4.90 4.82 6.96 18 0.52 7.95 K2 including 125.80 127.00 1.20 1.18 6.31 13 0.48 7.18 including 127.00 127.50 0.50 0.49 22.60 28 1.13 24.61 including 127.50 128.90 1.40 1.38 8.78 37 0.92 10.58 including 128.90 130.00 1.10 1.08 2.01 7 0.11 2.25 including 130.00 130.70 0.70 0.69 1.01 2 0.02 1.07 KMDD0233 133.05 135.50 2.45 2.41 2.44 43 2.54 6.72 K2HW including 133.05 134.00 0.95 0.93 2.49 26 0.21 3.09 including 134.00 134.55 0.55 0.54 0.25 6 0.10 0.47 including 134.55 135.50 0.95 0.93 3.65 81 6.28 13.96 KMDD0237 75.25 85.90 10.65 9.16 4.08 7 0.16 4.39 K1 including 75.25 76.45 1.20 1.03 9.70 4 0.16 9.98 including 76.45 77.85 1.40 1.20 1.02 2 0.03 1.09 including 77.85 78.55 0.70 0.60 0.86 1 0.01 0.89 including 78.55 79.50 0.95 0.82 1.05 1 0.05 1.13 including 79.50 80.30 0.80 0.69 0.19 4 0.24 0.59 including 80.30 80.60 0.30 0.26 21.50 4 0.20 21.85 including 80.60 81.40 0.80 0.69 1.02 1 0.01 1.05 including 81.40 81.80 0.40 0.34 15.34 3 0.31 15.84 including 81.80 82.30 0.50 0.43 1.92 6 0.39 2.57 including 82.30 82.70 0.40 0.34 1.67 4 0.07 1.82 including 82.70 85.90 3.20 2.75 4.24 16 0.24 4.78 KMDD0237 128.80 131.60 2.80 2.33 0.82 13 1.41 3.07 K2 including 128.80 129.00 0.20 0.17 0.25 17 3.16 5.17 including 129.00 129.63 0.63 0.52 0.43 2 0.02 0.49 including 129.63 130.10 0.47 0.39 0.29 4 0.13 0.53 including 130.10 130.55 0.45 0.37 0.18 5 0.17 0.50 including 130.55 130.85 0.30 0.25 3.66 76 7.05 15.06 including 130.85 131.60 0.75 0.62 0.87 8 1.39 3.03 KMDD0237 146.20 154.40 8.20 6.82 1.25 10 0.62 2.28 K2HW including 146.20 147.00 0.80 0.67 4.95 32 2.53 9.10 including 147.00 147.90 0.90 0.75 0.08 4 0.10 0.27 including 147.90 148.10 0.20 0.17 4.35 15 0.72 5.60 including 148.10 149.00 0.90 0.75 0.44 5 0.13 0.70 including 149.00 150.00 1.00 0.83 1.62 3 0.01 1.67 including 150.00 150.70 0.70 0.58 0.15 2 0.06 0.27 including 150.70 151.90 1.20 1.00 0.22 4 0.13 0.45 including 151.90 153.00 1.10 0.92 0.47 14 0.94 2.03 including 153.00 153.35 0.35 0.29 2.95 27 2.23 6.59 including 153.35 154.40 1.05 0.87 1.34 8 0.64 2.38 KMDD0242 81.00 87.10 6.10 3.86 3.64 3 0.15 3.89 K1 including 81.00 81.50 0.50 0.32 16.60 3 0.13 16.82 including 81.50 82.00 0.50 0.32 2.41 2 0.24 2.79 including 82.00 83.00 1.00 0.63 0.44 2 0.14 0.66 including 83.00 84.00 1.00 0.63 0.37 5 0.31 0.89 including 84.00 85.50 1.50 0.95 2.15 3 0.14 2.39 including 85.50 86.10 0.60 0.38 0.09 1 0.02 0.13 including 86.10 86.70 0.60 0.38 12.40 1 0.05 12.48 including 86.70 87.10 0.40 0.25 2.86 2 0.07 2.99 KMDD0242 88.00 95.00 7.00 4.38 1.05 11 0.31 1.64 K2 including 88.00 89.30 1.30 0.81 1.63 12 0.22 2.10 including 89.30 90.00 0.70 0.44 0.78 14 0.55 1.76 including 90.00 91.00 1.00 0.63 0.86 12 0.34 1.50 including 91.00 92.00 1.00 0.63 0.89 12 0.37 1.58 including 92.00 93.00 1.00 0.63 0.91 8 0.29 1.44 including 93.00 94.00 1.00 0.63 1.12 12 0.40 1.85 including 94.00 95.00 1.00 0.63 0.90 5 0.13 1.15 KMDD0242 120.00 122.50 2.50 1.56 0.79 12 1.71 3.48 K2HW including 120.00 121.00 1.00 0.63 1.38 18 1.16 3.32 including 121.00 121.90 0.90 0.56 0.20 4 0.29 0.68 including 121.90 122.50 0.60 0.38 0.69 16 4.74 7.95 KMDD0244 55.70 61.10 5.40 4.78 8.09 3 0.20 8.43 K1 including 55.70 56.50 0.80 0.71 51.00 4 0.51 51.81 including 56.50 57.30 0.80 0.71 0.42 3 0.15 0.68 including 57.30 58.30 1.00 0.89 0.01 2 0.01 0.04 including 58.30 59.07 0.77 0.68 0.04 3 0.20 0.37 including 59.07 60.00 0.93 0.82 0.05 2 0.25 0.45 including 60.00 60.70 0.70 0.62 0.25 2 0.06 0.37 including 60.70 61.10 0.40 0.35 5.76 6 0.31 6.29 KMDD0244 66.10 79.00 12.90 10.99 12.02 24 1.04 13.85 K2 including 66.10 66.94 0.84 0.72 2.17 3 0.33 2.69 including 66.94 67.88 0.94 0.80 30.90 10 0.19 31.30 including 67.88 68.40 0.52 0.44 0.46 2 0.02 0.51 including 68.40 68.90 0.50 0.43 57.20 61 0.16 58.14 including 68.90 69.20 0.30 0.26 4.16 21 2.29 7.82 including 69.20 69.50 0.30 0.26 1.65 11 0.33 2.28 including 69.50 70.10 0.60 0.51 15.00 108 4.61 23.12 including 70.10 70.70 0.60 0.51 44.50 63 6.95 55.60 including 70.70 72.00 1.30 1.11 0.83 22 0.85 2.36 including 72.00 72.65 0.65 0.55 1.73 15 0.29 2.34 including 72.65 73.90 1.25 1.07 13.70 38 0.77 15.29 including 73.90 74.80 0.90 0.77 1.86 13 0.83 3.25 including 74.80 75.40 0.60 0.51 16.10 18 0.11 16.48 including 75.40 76.00 0.60 0.51 6.63 3 0.08 6.79 including 76.00 76.70 0.70 0.60 2.63 28 1.59 5.32 including 76.70 77.00 0.30 0.26 0.95 2 0.02 1.01 including 77.00 77.37 0.37 0.32 0.21 6 0.57 1.12 including 77.37 78.30 0.93 0.79 20.80 20 0.67 22.03 including 78.30 79.00 0.70 0.60 2.41 11 0.11 2.70 KMDD0244 85.85 87.60 1.75 1.49 1.23 13 1.76 4.00 K2HW including 85.85 86.10 0.25 0.21 7.82 40 5.19 16.03 including 86.10 86.45 0.35 0.30 0.08 13 1.41 2.34 including 86.45 87.20 0.75 0.64 0.08 4 0.41 0.74 including 87.20 87.60 0.40 0.34 0.27 11 2.44 4.04 KMDD0239 73.60 76.05 2.45 1.90 10.45 6 0.58 11.39 K1 including 73.60 74.10 0.50 0.39 0.17 2 0.61 1.11 including 74.10 74.40 0.30 0.23 78.20 16 1.07 79.99 including 74.40 75.40 1.00 0.78 1.52 3 0.12 1.74 including 75.40 76.05 0.65 0.50 0.83 10 1.03 2.48 KMDD0239 86.00 100.60 14.60 11.18 3.44 16 0.45 4.30 K2 including 86.00 86.50 0.50 0.38 1.41 5 0.05 1.54 including 86.50 87.60 1.10 0.84 5.05 6 0.29 5.56 including 87.60 88.80 1.20 0.92 1.43 4 0.64 2.44 including 88.80 89.60 0.80 0.61 8.47 75 0.58 10.19 including 89.60 90.60 1.00 0.77 0.50 4 0.08 0.66 including 90.60 91.60 1.00 0.77 7.07 6 0.20 7.44 including 91.60 92.35 0.75 0.57 4.37 4 0.19 4.70 including 92.35 92.90 0.55 0.42 0.52 7 0.51 1.36 including 92.90 94.00 1.10 0.84 0.15 2 0.36 0.71 including 94.00 95.00 1.00 0.77 0.32 4 0.48 1.08 including 95.00 95.40 0.40 0.31 1.36 5 0.49 2.14 including 95.40 96.40 1.00 0.77 7.78 23 1.13 9.73 including 96.40 97.00 0.60 0.46 0.68 6 0.58 1.62 including 97.00 98.00 1.00 0.77 0.19 4 0.25 0.61 including 98.00 98.58 0.58 0.44 2.58 43 1.09 4.70 including 98.58 99.60 1.02 0.78 2.96 33 0.58 4.20 including 99.60 100.60 1.00 0.77 10.40 49 0.31 11.42 KMDD0241 63.90 72.30 8.40 6.86 9.57 5 0.62 10.55 K1 including 63.90 64.35 0.45 0.37 1.02 4 0.58 1.93 including 64.35 65.00 0.65 0.53 21.80 7 0.43 22.52 including 65.00 65.60 0.60 0.49 62.50 9 0.14 62.82 including 65.60 66.60 1.00 0.82 0.57 2 0.03 0.64 including 66.60 67.40 0.80 0.65 1.86 4 0.22 2.23 including 67.40 68.00 0.60 0.49 2.38 2 0.09 2.53 including 68.00 68.30 0.30 0.24 3.97 3 0.25 4.38 including 68.30 69.85 1.55 1.27 0.77 4 0.57 1.67 including 69.85 70.90 1.05 0.86 0.68 6 0.80 1.94 including 70.90 71.70 0.80 0.65 25.70 8 1.37 27.83 including 71.70 72.30 0.60 0.49 1.85 3 2.43 5.51 KMDD0241 74.90 75.65 0.75 0.56 0.87 6 1.42 3.06 KL including 74.90 75.40 0.50 0.37 0.25 2 0.52 1.05 including 75.40 75.65 0.25 0.19 2.12 14 3.22 7.09 KMDD0241 79.10 96.00 16.90 13.69 1.17 8 0.96 2.69 K2 including 79.10 81.40 2.30 1.86 1.41 4 0.83 2.69 including 81.40 82.50 1.10 0.89 1.45 16 2.75 5.74 including 82.50 83.15 0.65 0.53 0.31 2 0.28 0.76 including 83.15 84.00 0.85 0.69 0.21 1 0.10 0.36 including 84.00 85.00 1.00 0.81 0.01 4 0.37 0.60 including 85.00 87.05 2.05 1.66 0.83 1 0.19 1.13 including 87.05 88.30 1.25 1.01 3.53 30 6.74 13.94 including 88.30 89.00 0.70 0.57 0.41 1 0.16 0.66 including 89.00 90.00 1.00 0.81 0.22 2 0.22 0.57 including 90.00 91.30 1.30 1.05 0.05 1 0.07 0.16 including 91.30 91.85 0.55 0.45 6.48 2 0.20 6.81 including 91.85 93.00 1.15 0.93 0.20 1 0.05 0.28 including 93.00 94.75 1.75 1.42 0.63 25 0.61 1.82 including 94.75 96.00 1.25 1.01 2.31 12 0.13 2.64 KMDD0241 100.00 102.20 2.20 1.78 8.31 22 1.59 10.94 K2HW including 100.00 101.10 1.10 0.89 0.14 1 0.17 0.40 including 101.10 101.70 0.60 0.49 30.20 76 5.25 38.91 including 101.70 102.20 0.50 0.41 0.03 3 0.34 0.57 KMDD0246 64.00 68.55 4.55 3.53 8.46 14 2.68 12.61 K1 including 64.00 65.35 1.35 1.05 19.12 13 0.46 19.96 including 65.35 66.80 1.45 1.13 7.88 26 3.53 13.45 including 66.80 67.60 0.80 0.62 0.40 3 0.31 0.90 including 67.60 68.15 0.55 0.43 1.48 5 6.81 11.71 including 68.15 68.55 0.40 0.31 0.31 4 6.09 9.45 KMDD0246 72.00 84.40 12.40 9.96 9.65 26 0.72 11.03 K2 including 72.00 72.80 0.80 0.64 3.23 16 0.26 3.81 including 72.80 73.55 0.75 0.60 93.00 121 0.43 95.03 including 73.55 74.00 0.45 0.36 0.65 5 0.22 1.04 including 74.00 75.30 1.30 1.04 23.10 44 2.52 27.37 including 75.30 76.90 1.60 1.29 0.26 5 0.30 0.77 including 76.90 78.00 1.10 0.88 1.56 24 2.17 5.08 including 78.00 79.00 1.00 0.80 2.86 15 0.55 3.85 including 79.00 80.10 1.10 0.88 1.65 15 0.30 2.28 including 80.10 82.00 1.90 1.53 1.04 13 0.07 1.29 including 82.00 83.50 1.50 1.20 1.66 17 0.41 2.47 including 83.50 84.40 0.90 0.72 6.39 48 0.59 7.83 KMDD0248 84.30 89.65 5.35 3.32 2.44 10 0.43 3.19 K1 including 84.30 84.65 0.35 0.22 3.12 4 0.29 3.60 including 84.65 86.00 1.35 0.84 0.14 2 0.10 0.32 including 86.00 87.00 1.00 0.62 0.05 1 0.04 0.12 including 87.00 87.70 0.70 0.43 0.48 7 0.38 1.12 including 87.70 88.39 0.69 0.43 3.29 34 1.62 6.10 including 88.39 89.30 0.91 0.57 0.36 4 0.27 0.80 including 89.30 89.65 0.35 0.22 25.10 41 1.13 27.26 KMDD0248 92.70 106.10 13.40 8.33 9.20 15 1.52 11.65 K2 including 92.70 93.25 0.55 0.34 84.10 16 0.16 84.53 including 93.25 94.00 0.75 0.47 0.55 2 0.37 1.12 including 94.00 95.45 1.45 0.90 0.13 2 0.02 0.18 including 95.45 96.00 0.55 0.34 1.69 17 3.57 7.22 including 96.00 96.50 0.50 0.31 9.33 83 11.34 27.22 including 96.50 97.00 0.50 0.31 4.05 34 4.65 11.39 including 97.00 97.40 0.40 0.25 10.18 82 16.24 35.38 including 97.40 98.00 0.60 0.37 1.40 6 0.15 1.69 including 98.00 99.00 1.00 0.62 1.49 10 0.06 1.70 including 99.00 99.80 0.80 0.50 0.57 7 0.29 1.08 including 99.80 100.60 0.80 0.50 0.18 2 0.03 0.25 including 100.60 101.00 0.40 0.25 1.04 62 4.26 8.11 including 101.00 101.35 0.35 0.22 0.48 6 0.23 0.89 including 101.35 103.00 1.65 1.03 5.41 2 0.03 5.48 including 103.00 104.50 1.50 0.93 23.90 3 0.04 24.00 including 104.50 104.80 0.30 0.19 0.07 5 0.23 0.47 including 104.80 105.10 0.30 0.19 0.20 3 0.18 0.50 including 105.10 106.10 1.00 0.62 16.42 27 1.15 18.44 KMDD0248 110.00 110.80 0.80 0.50 1.14 12 0.23 1.63 KMDD0248 115.00 116.00 1.00 0.62 4.67 2 0.08 4.82 KMDD0250 59.80 72.50 12.70 10.81 4.51 4 0.58 5.43 K1 including 59.80 60.70 0.90 0.77 5.45 3 0.24 5.85 including 60.70 62.70 2.00 1.71 9.28 7 0.80 10.55 including 62.70 63.15 0.45 0.38 15.89 3 0.64 16.88 including 63.15 64.60 1.45 1.24 0.52 1 0.15 0.75 including 64.60 65.50 0.90 0.77 0.10 1 0.06 0.20 including 65.50 66.70 1.20 1.02 0.03 1 0.02 0.07 including 66.70 68.40 1.70 1.45 0.26 2 0.12 0.47 including 68.40 69.80 1.40 1.19 14.08 2 0.29 14.54 including 69.80 70.50 0.70 0.60 1.20 1 0.07 1.32 including 70.50 71.20 0.70 0.60 3.98 17 4.45 10.83 including 71.20 72.50 1.30 1.11 1.48 14 0.94 3.05 KMDD0250 77.00 85.60 8.60 7.31 1.69 25 1.22 3.80 K2 including 77.00 78.80 1.80 1.53 0.93 11 0.61 1.97 including 78.80 80.00 1.20 1.02 0.68 27 1.68 3.50 including 80.00 81.00 1.00 0.85 0.05 1 0.02 0.09 including 81.00 82.50 1.50 1.28 0.06 1 0.02 0.10 including 82.50 83.40 0.90 0.77 0.81 31 0.67 2.16 including 83.40 84.70 1.30 1.11 8.02 72 4.29 15.25 including 84.70 85.00 0.30 0.26 0.58 23 0.53 1.64 including 85.00 85.60 0.60 0.51 0.98 52 1.69 4.11 KMDD0231A 199.20 203.62 4.42 1.75 0.77 13 1.68 3.43 K1 including 199.20 200.40 1.20 0.47 0.89 14 3.93 6.92 including 200.40 201.50 1.10 0.43 0.63 13 1.04 2.33 including 201.50 202.70 1.20 0.47 0.45 14 0.80 1.81 including 202.70 203.62 0.92 0.36 1.22 9 0.66 2.32 KMDD0231A 227.00 233.40 6.40 2.17 0.56 9 0.51 1.42 K2 including 227.00 228.00 1.00 0.34 3.06 22 1.48 5.52 including 228.00 229.00 1.00 0.34 0.01 3 0.06 0.14 including 229.00 230.00 1.00 0.34 0.17 2 0.05 0.26 including 230.00 231.00 1.00 0.34 0.01 1 0.01 0.03 including 231.00 232.00 1.00 0.34 0.01 1 0.01 0.03 including 232.00 233.40 1.40 0.47 0.22 22 1.17 2.22 KMDD0235 32.00 33.23 1.23 0.39 1.31 1 0.00 1.33 KMDD0247 67.55 68.20 0.65 0.52 3.46 29 0.20 4.10 KMDD0247 69.40 73.40 4.00 3.18 4.55 64 4.61 12.17 K1 including 69.40 70.20 0.80 0.64 10.31 26 2.63 14.54 including 70.20 70.70 0.50 0.40 1.76 187 8.24 16.21 including 70.70 71.50 0.80 0.64 1.01 24 2.24 4.63 including 71.50 72.10 0.60 0.48 0.58 25 6.04 9.89 including 72.10 72.40 0.30 0.24 8.97 321 15.14 35.27 including 72.40 73.40 1.00 0.80 5.22 12 2.27 8.75 KMDD0247 74.75 75.95 1.20 0.99 2.91 66 0.22 3.99 KL including 74.75 75.30 0.55 0.45 3.02 135 0.09 4.71 including 75.30 75.95 0.65 0.54 2.82 7 0.32 3.38 KMDD0247 77.50 82.00 4.50 3.65 2.25 23 4.26 8.88 K2 including 77.50 78.38 0.88 0.71 5.83 23 2.76 10.22 including 78.38 78.75 0.37 0.30 1.01 24 1.36 3.32 including 78.75 79.40 0.65 0.53 1.61 36 3.98 7.97 including 79.40 80.00 0.60 0.49 0.59 16 10.33 16.21 including 80.00 80.90 0.90 0.73 0.42 17 1.01 2.13 including 80.90 82.00 1.10 0.89 2.60 24 5.94 11.74 KMDD0247 84.00 85.00 1.00 0.81 1.01 13 1.86 3.94 KMDD0243 66.30 74.20 7.90 6.58 2.15 10 1.71 4.82 K1 including 66.30 67.70 1.40 1.17 4.03 13 0.34 4.69 including 67.70 68.40 0.70 0.58 0.87 18 2.59 4.95 including 68.40 69.60 1.20 1.00 6.11 21 5.56 14.66 including 69.60 70.40 0.80 0.67 0.84 4 0.64 1.84 including 70.40 71.70 1.30 1.08 1.29 6 1.53 3.65 including 71.70 72.60 0.90 0.75 0.15 4 0.65 1.17 including 72.60 73.15 0.55 0.46 1.41 6 0.68 2.49 including 73.15 74.20 1.05 0.87 0.13 5 1.05 1.75 KMDD0243 78.90 86.40 7.50 6.23 1.87 15 1.63 4.47 K2 including 78.90 81.60 2.70 2.24 1.91 20 1.11 3.80 including 81.60 82.90 1.30 1.08 2.78 18 1.31 4.94 including 82.90 84.00 1.10 0.91 0.58 10 0.91 2.05 including 84.00 86.40 2.40 1.99 1.92 10 2.71 6.08 KMDD0243 96.50 99.00 2.50 2.08 2.17 89 0.19 3.47 K2HW including 96.50 97.50 1.00 0.83 2.04 19 0.07 2.36 including 97.50 99.00 1.50 1.25 2.25 136 0.27 4.22 KMDD0252 67.40 68.00 0.60 0.42 1.47 4 0.25 1.89 KMDD0252 69.00 81.70 12.70 8.91 10.52 13 0.80 11.86 K1 including 69.00 70.25 1.25 0.88 5.69 7 0.52 6.55 including 70.25 71.20 0.95 0.67 6.31 12 1.39 8.52 including 71.20 72.00 0.80 0.56 2.49 6 0.11 2.73 including 72.00 72.50 0.50 0.35 0.23 6 0.65 1.27 including 72.50 72.80 0.30 0.21 0.11 3 0.16 0.38 including 72.80 74.50 1.70 1.19 0.11 3 0.30 0.59 including 74.50 75.50 1.00 0.70 55.03 26 1.04 56.88 including 75.50 76.00 0.50 0.35 0.54 4 0.26 0.98 including 76.00 77.10 1.10 0.77 0.01 6 0.34 0.59 including 77.10 77.70 0.60 0.42 22.92 34 3.19 28.07 including 77.70 78.50 0.80 0.56 0.15 8 1.35 2.25 including 78.50 80.40 1.90 1.33 0.07 1 0.02 0.12 including 80.40 81.70 1.30 0.91 37.54 51 2.02 41.15 KMDD0252 81.70 82.40 0.70 0.49 1.04 1 0.07 1.16 KMDD0252 90.20 90.60 0.40 0.28 1.03 3 0.23 1.40 KMDD0252 91.70 103.00 11.30 7.90 2.10 38 1.63 4.97 K2 including 91.70 92.50 0.80 0.56 0.35 28 2.18 3.92 including 92.50 93.00 0.50 0.35 0.10 7 0.55 1.00 including 93.00 94.00 1.00 0.70 0.09 14 1.06 1.83 including 94.00 94.70 0.70 0.49 17.50 74 3.32 23.31 including 94.70 95.50 0.80 0.56 1.51 48 0.81 3.26 including 95.50 96.80 1.30 0.91 5.11 99 0.15 6.47 including 96.80 97.50 0.70 0.49 1.49 92 3.23 7.37 including 97.50 98.00 0.50 0.35 0.19 6 0.31 0.73 including 98.00 99.32 1.32 0.92 0.17 5 0.23 0.57 including 99.32 100.30 0.98 0.69 0.60 15 0.46 1.45 including 100.30 101.50 1.20 0.84 0.50 47 6.04 10.07 including 101.50 102.00 0.50 0.35 0.41 9 0.69 1.55 including 102.00 103.00 1.00 0.70 0.51 17 1.41 2.81 KMDD0245 127.00 140.00 13.00 5.32 7.38 8 0.31 7.93 K1 including 127.00 127.57 0.57 0.23 19.27 12 0.20 19.71 including 127.57 128.81 1.24 0.51 28.03 42 2.13 31.69 including 128.81 129.12 0.31 0.13 12.45 4 0.07 12.60 including 129.12 130.50 1.38 0.56 16.31 8 0.14 16.61 including 130.50 131.94 1.44 0.59 2.58 6 0.05 2.73 including 131.94 133.00 1.06 0.43 1.25 3 0.24 1.64 including 133.00 134.85 1.85 0.76 0.55 2 0.02 0.60 including 134.85 135.80 0.95 0.39 9.17 3 0.05 9.29 including 135.80 137.00 1.20 0.49 0.32 1 0.01 0.35 including 137.00 138.05 1.05 0.43 0.46 1 0.01 0.48 including 138.05 139.00 0.95 0.39 5.20 2 0.01 5.24 including 139.00 140.00 1.00 0.41 3.22 8 0.63 4.26 KMDD0245 147.30 150.79 3.49 1.39 2.42 4 0.11 2.63 K2 including 147.30 148.00 0.70 0.28 4.89 10 0.13 5.20 including 148.00 149.00 1.00 0.40 2.58 6 0.12 2.82 including 149.00 150.79 1.79 0.71 1.36 1 0.10 1.52 KMDD0251 26.00 27.20 1.20 0.91 4.82 1 0.07 4.94 KMDD0251 87.64 92.77 5.13 3.49 7.26 10 1.22 9.20 K1 including 87.64 89.00 1.36 1.03 1.97 7 1.28 3.96 including 89.00 90.00 1.00 0.75 2.33 10 0.48 3.15 including 90.00 92.27 2.27 1.71 12.60 12 1.51 15.00 including 92.27 92.77 0.50 0.38 0.25 3 0.06 0.37 KMDD0251 96.44 104.00 7.56 5.43 1.94 16 1.75 4.73 K2 including 96.44 97.69 1.25 0.90 8.25 27 2.14 11.76 including 97.69 98.52 0.83 0.60 0.22 7 0.62 1.23 including 98.52 100.18 1.66 1.19 1.49 21 4.06 7.80 including 100.18 101.00 0.82 0.59 0.34 6 2.45 4.07 including 101.00 102.60 1.60 1.15 0.21 3 0.09 0.37 including 102.60 104.00 1.40 1.01 0.79 24 0.81 2.28 KMDD0253 49.00 49.50 0.50 0.34 2.71 5 0.21 3.07 KMDD0253 91.00 97.50 6.50 4.38 0.43 7 0.28 0.93 K1 including 91.00 92.00 1.00 0.67 0.53 2 0.02 0.58 including 92.00 92.50 0.50 0.34 0.31 2 0.02 0.37 including 92.50 93.25 0.75 0.51 0.07 2 0.02 0.12 including 93.25 94.10 0.85 0.57 0.76 17 1.14 2.65 including 94.10 95.00 0.90 0.61 0.06 4 0.12 0.28 including 95.00 96.50 1.50 1.01 0.03 3 0.04 0.13 including 96.50 97.50 1.00 0.67 1.34 18 0.64 2.50 KMDD0253 100.00 115.00 15.00 10.23 5.01 17 1.40 7.29 K2 including 100.00 100.60 0.60 0.41 1.62 3 0.03 1.70 including 100.60 101.40 0.80 0.55 3.46 12 0.51 4.36 including 101.40 102.20 0.80 0.55 3.20 12 0.38 3.91 including 102.20 103.00 0.80 0.55 0.08 2 0.02 0.13 including 103.00 104.00 1.00 0.68 1.38 8 0.11 1.63 including 104.00 104.90 0.90 0.61 3.01 2 0.03 3.08 including 104.90 105.50 0.60 0.41 0.40 17 0.68 1.61 including 105.50 106.10 0.60 0.41 3.88 11 0.37 4.57 including 106.10 106.70 0.60 0.41 0.46 11 0.96 2.02 including 106.70 107.30 0.60 0.41 0.28 60 3.95 6.87 including 107.30 108.10 0.80 0.55 4.12 9 0.46 4.91 including 108.10 109.40 1.30 0.89 17.90 34 2.63 22.22 including 109.40 110.40 1.00 0.68 3.57 23 2.56 7.66 including 110.40 111.00 0.60 0.41 12.70 18 3.69 18.42 including 111.00 111.70 0.70 0.48 2.39 21 3.35 7.64 including 111.70 113.00 1.30 0.89 11.70 30 2.82 16.26 including 113.00 114.00 1.00 0.68 2.38 8 1.07 4.07 including 114.00 115.00 1.00 0.68 4.60 16 0.88 6.10 KMDD0249 96.37 106.00 9.63 5.18 15.05 4 0.10 15.23 K1 including 96.37 96.72 0.35 0.19 24.60 11 0.26 25.12 including 96.72 97.50 0.78 0.42 0.27 1 0.01 0.29 including 97.50 98.47 0.97 0.52 71.30 4 0.14 71.56 including 98.47 99.62 1.15 0.62 45.30 11 0.15 45.64 including 99.62 101.50 1.88 1.01 0.69 2 0.03 0.76 including 101.50 102.49 0.99 0.53 9.05 2 0.04 9.13 including 102.49 103.76 1.27 0.68 2.16 2 0.03 2.23 including 103.76 104.81 1.05 0.56 0.40 2 0.15 0.64 including 104.81 106.00 1.19 0.64 1.19 3 0.19 1.50 KMDD0249 108.00 109.00 1.00 0.64 4.61 1 0.01 4.63 KMDD0249 113.20 123.00 9.80 6.25 2.52 18 0.42 3.34 K2 including 113.20 114.40 1.20 0.77 1.98 37 1.04 3.95 including 114.40 115.70 1.30 0.83 4.55 43 1.14 6.74 including 115.70 117.00 1.30 0.83 0.22 5 0.12 0.45 including 117.00 118.00 1.00 0.64 0.40 3 0.05 0.51 including 118.00 119.00 1.00 0.64 0.02 3 0.05 0.12 including 119.00 121.00 2.00 1.28 1.65 4 0.04 1.76 including 121.00 122.00 1.00 0.64 11.10 37 0.68 12.54 including 122.00 123.00 1.00 0.64 1.31 14 0.33 1.96 KMDD0255 85.80 96.20 10.40 7.99 7.41 37 2.97 12.26 K2 including 85.80 86.50 0.70 0.58 8.84 23 0.92 10.47 including 86.50 87.60 1.10 0.92 16.90 10 0.56 17.85 including 87.60 88.30 0.70 0.58 26.10 32 8.53 39.21 including 88.30 88.80 0.50 0.42 10.60 25 7.62 22.27 including 88.80 89.30 0.50 0.42 1.56 8 0.51 2.42 including 89.30 89.60 0.30 0.25 0.85 13 1.17 2.75 including 89.60 90.20 0.60 0.50 1.21 37 3.84 7.37 including 90.20 90.80 0.60 0.50 5.02 39 3.64 10.90 including 90.80 91.30 0.50 0.42 6.61 153 3.03 12.89 including 91.30 91.80 0.50 0.42 2.54 36 3.76 8.57 including 91.80 92.10 0.30 0.25 12.90 189 9.82 29.74 including 92.10 92.50 0.40 0.33 0.06 6 0.41 0.74 including 92.50 93.00 0.50 0.42 1.47 12 1.04 3.15 including 93.00 93.70 0.70 0.58 0.46 14 0.89 1.95 including 93.70 94.31 0.61 0.51 12.40 78 4.39 19.85 including 94.31 94.90 0.59 0.49 1.20 23 2.91 5.81 including 94.90 95.25 0.35 0.29 0.01 5 0.33 0.56 including 95.25 95.40 0.15 0.12 1.48 20 1.26 3.59 including 95.40 96.20 0.80 0.67 0.01 4 0.39 0.64 KMDD0255 98.00 99.10 1.10 0.92 1.34 93 7.58 13.73 KMDD0255 101.50 102.00 0.50 0.42 1.84 3 0.07 1.98 KMDD0255 102.00 103.00 1.00 0.83 1.34 2 0.03 1.41 KMDD0255 103.00 103.90 0.90 0.75 1.37 2 0.03 1.43 KMDD0255 113.70 114.80 1.10 0.92 2.38 18 1.52 4.86 K3 KMDD0254 79.00 99.40 20.40 13.22 3.10 6 0.55 3.99 K1 including 79.00 79.70 0.70 0.45 4.43 20 0.49 5.39 including 79.70 80.50 0.80 0.52 0.30 3 0.15 0.55 including 80.50 81.30 0.80 0.52 0.31 2 0.11 0.49 including 81.30 82.00 0.70 0.45 1.84 3 0.20 2.18 including 82.00 82.50 0.50 0.32 0.87 3 1.01 2.41 including 82.50 83.30 0.80 0.52 1.06 5 0.15 1.34 including 83.30 84.20 0.90 0.58 1.65 7 0.55 2.55 including 84.20 85.00 0.80 0.52 0.24 3 0.22 0.61 including 85.00 86.00 1.00 0.65 0.03 3 0.10 0.22 including 86.00 87.00 1.00 0.65 0.16 2 0.11 0.34 including 87.00 87.60 0.60 0.39 0.11 4 0.04 0.21 including 87.60 88.60 1.00 0.65 0.03 2 0.11 0.21 including 88.60 89.30 0.70 0.45 24.50 5 0.37 25.10 including 89.30 90.30 1.00 0.65 0.12 5 0.62 1.10 including 90.30 91.10 0.80 0.52 0.11 3 0.66 1.13 including 91.10 92.00 0.90 0.58 0.09 2 0.04 0.17 including 92.00 93.00 1.00 0.65 0.05 2 0.18 0.34 including 93.00 93.60 0.60 0.39 0.12 2 0.07 0.25 including 93.60 94.30 0.70 0.45 25.10 11 0.21 25.54 including 94.30 95.00 0.70 0.45 0.23 4 0.18 0.54 including 95.00 96.20 1.20 0.78 0.39 6 0.28 0.88 including 96.20 97.30 1.10 0.71 0.29 2 0.01 0.33 including 97.30 97.85 0.55 0.36 2.31 14 2.03 5.50 including 97.85 98.60 0.75 0.49 8.39 30 5.13 16.40 including 98.60 99.40 0.80 0.52 14.30 22 2.02 17.57 KMDD0254 108.20 118.50 10.30 6.73 2.61 27 1.31 4.89 K2 including 108.20 109.10 0.90 0.59 0.42 17 2.33 4.10 including 109.10 109.80 0.70 0.46 1.02 8 1.29 3.03 including 109.80 110.50 0.70 0.46 0.26 7 1.18 2.10 including 110.50 111.00 0.50 0.33 0.05 2 0.03 0.12 including 111.00 111.50 0.50 0.33 0.45 1 0.04 0.52 including 111.50 112.70 1.20 0.78 1.45 14 0.62 2.54 including 112.70 114.00 1.30 0.85 3.39 35 0.19 4.07 including 114.00 115.00 1.00 0.65 1.93 18 0.12 2.32 including 115.00 116.00 1.00 0.65 2.30 14 0.12 2.64 including 116.00 116.80 0.80 0.52 13.80 134 4.27 21.72 including 116.80 117.30 0.50 0.33 3.52 59 8.99 17.63 including 117.30 118.50 1.20 0.78 1.85 20 0.43 2.72 KMDD0256 64.70 68.90 4.20 3.32 4.19 10 2.08 7.42 K1 including 64.70 65.25 0.55 0.43 9.24 12 0.85 10.65 including 65.25 65.80 0.55 0.43 3.86 6 0.39 4.51 including 65.80 66.15 0.35 0.28 3.17 8 0.59 4.15 including 66.15 67.10 0.95 0.75 0.32 2 0.23 0.69 including 67.10 67.45 0.35 0.28 0.57 3 0.30 1.06 including 67.45 68.00 0.55 0.43 0.22 2 0.17 0.50 including 68.00 68.90 0.90 0.71 9.60 30 8.27 22.30 KMDD0256 77.30 81.70 4.40 3.57 7.99 30 1.71 10.90 K2 including 77.30 78.00 0.70 0.57 17.66 35 1.28 19.98 including 78.00 79.00 1.00 0.81 8.12 18 1.08 9.93 including 79.00 79.60 0.60 0.49 20.16 28 1.25 22.35 including 79.60 81.00 1.40 1.13 0.98 29 2.18 4.57 including 81.00 81.70 0.70 0.57 1.75 48 2.49 6.02 KMDD0256 98.70 101.40 2.70 2.19 3.85 58 0.98 5.98 K3 including 98.70 99.20 0.50 0.41 2.44 45 0.08 3.08 including 99.20 99.59 0.39 0.32 16.78 152 0.93 19.91 including 99.59 100.00 0.41 0.33 3.24 48 0.28 4.21 including 100.00 100.40 0.40 0.32 1.22 28 0.37 2.09 including 100.40 101.40 1.00 0.81 0.81 44 1.98 4.27 KMDD0258 76.25 93.20 16.95 11.72 2.09 7 0.48 2.89 K1 including 76.25 77.00 0.75 0.52 6.56 10 0.88 8.00 including 77.00 78.00 1.00 0.69 2.80 6 0.24 3.23 including 78.00 79.00 1.00 0.69 0.47 3 0.06 0.60 including 79.00 80.10 1.10 0.76 0.48 4 0.13 0.72 including 80.10 80.38 0.28 0.19 1.33 15 1.40 3.60 including 80.38 81.65 1.27 0.88 0.52 6 0.27 1.00 including 81.65 82.45 0.80 0.55 0.09 6 0.25 0.54 including 82.45 83.35 0.90 0.62 0.94 8 0.92 2.40 including 83.35 83.65 0.30 0.21 65.80 41 4.11 72.41 including 83.65 84.50 0.85 0.59 0.19 5 0.18 0.52 including 84.50 86.25 1.75 1.21 0.04 2 0.03 0.10 including 86.25 87.00 0.75 0.52 0.06 7 0.09 0.28 including 87.00 88.60 1.60 1.11 0.10 4 0.38 0.72 including 88.60 89.00 0.40 0.28 0.05 2 0.08 0.19 including 89.00 89.20 0.20 0.14 18.40 109 4.97 27.07 including 89.20 89.52 0.32 0.22 0.07 4 0.31 0.57 including 89.52 90.00 0.48 0.33 0.98 10 1.29 3.02 including 90.00 91.00 1.00 0.69 0.09 8 0.25 0.55 including 91.00 92.10 1.10 0.76 0.02 2 0.04 0.10 including 92.10 93.00 0.90 0.62 0.11 2 0.12 0.31 including 93.00 93.20 0.20 0.14 1.24 19 4.66 8.42 KMDD0257 99.86 110.48 10.62 5.56 12.96 4 0.16 13.23 K1 including 99.86 100.80 0.94 0.49 12.70 1 0.02 12.75 including 100.80 101.73 0.93 0.49 3.45 1 0.05 3.53 including 101.73 101.93 0.20 0.10 103.10 5 0.22 103.48 including 101.93 102.22 0.29 0.15 17.40 4 0.23 17.79 including 102.22 103.00 0.78 0.41 1.04 3 0.13 1.26 including 103.00 104.00 1.00 0.52 0.36 1 0.07 0.47 including 104.00 104.59 0.59 0.31 0.63 2 0.21 0.97 including 104.59 105.08 0.49 0.26 178.00 21 0.14 178.45 including 105.08 105.48 0.40 0.21 0.91 3 0.11 1.11 including 105.48 105.60 0.12 0.06 3.31 2 0.01 3.35 including 105.60 105.82 0.22 0.12 2.35 18 0.21 2.87 including 105.82 106.06 0.24 0.13 6.26 17 0.06 6.54 including 106.06 107.00 0.94 0.49 0.26 3 0.08 0.42 including 107.00 107.38 0.38 0.20 8.08 4 0.10 8.28 including 107.38 107.90 0.52 0.27 0.22 3 0.32 0.73 including 107.90 108.20 0.30 0.16 0.13 2 0.24 0.50 including 108.20 109.10 0.90 0.47 0.11 1 0.09 0.25 including 109.10 110.00 0.90 0.47 1.02 5 0.59 1.95 including 110.00 110.48 0.48 0.25 1.60 4 0.10 1.80 KMDD0257 112.00 117.70 5.70 3.19 9.00 8 0.28 9.50 KL including 112.00 112.60 0.60 0.34 8.29 2 0.05 8.39 including 112.60 113.00 0.40 0.22 0.75 5 0.62 1.74 including 113.00 114.00 1.00 0.56 1.11 6 0.15 1.40 including 114.00 114.87 0.87 0.49 1.00 11 0.21 1.44 including 114.87 115.65 0.78 0.44 9.63 18 0.68 10.85 including 115.65 116.40 0.75 0.42 7.16 6 0.14 7.44 including 116.40 117.00 0.60 0.34 2.43 3 0.09 2.59 including 117.00 117.70 0.70 0.39 42.40 8 0.41 43.10 KMDD0257 122.20 126.20 4.00 2.16 4.27 7 0.24 4.71 K2 including 122.20 123.00 0.80 0.43 5.78 3 0.08 5.94 including 123.00 123.70 0.70 0.38 13.20 7 0.14 13.49 including 123.70 124.70 1.00 0.54 0.90 11 0.53 1.82 including 124.70 125.70 1.00 0.54 1.90 8 0.24 2.35 including 125.70 126.20 0.50 0.27 0.83 3 0.05 0.94 KMDD0260 67.80 75.00 7.20 6.95 3.64 7 1.13 5.41 K1 including 67.80 68.05 0.25 0.24 4.97 17 4.33 11.63 including 68.05 69.00 0.95 0.92 0.26 3 0.14 0.51 including 69.00 70.00 1.00 0.97 0.03 1 0.03 0.09 including 70.00 71.12 1.12 1.08 2.61 4 0.17 2.91 including 71.12 71.80 0.68 0.66 0.16 4 0.20 0.50 including 71.80 72.45 0.65 0.63 13.46 7 3.67 19.02 including 72.45 72.75 0.30 0.29 3.33 32 3.83 9.42 including 72.75 73.30 0.55 0.53 0.06 3 0.15 0.32 including 73.30 73.55 0.25 0.24 1.05 12 4.64 8.12 including 73.55 75.00 1.45 1.40 8.03 10 1.23 9.99 KMDD0260 84.00 84.70 0.70 0.68 1.87 33 2.03 5.28 KMDD0260 89.80 99.50 9.70 7.24 7.31 23 1.24 9.43 K2 including 89.80 90.10 0.30 0.22 0.76 18 0.58 1.84 including 90.10 90.70 0.60 0.45 1.68 35 1.55 4.40 including 90.70 91.20 0.50 0.37 16.57 5 0.11 16.79 including 91.20 92.00 0.80 0.60 2.66 9 0.65 3.73 including 92.00 93.00 1.00 0.75 1.11 4 0.11 1.31 including 93.00 93.70 0.70 0.52 51.60 36 0.20 52.32 including 93.70 94.10 0.40 0.30 3.23 34 2.36 7.15 including 94.10 95.20 1.10 0.82 15.21 87 5.43 24.32 including 95.20 95.50 0.30 0.22 0.24 6 0.54 1.11 including 95.50 96.30 0.80 0.60 1.65 16 1.63 4.27 including 96.30 97.00 0.70 0.52 0.45 16 1.20 2.43 including 97.00 98.30 1.30 0.97 0.56 8 0.16 0.90 including 98.30 99.50 1.20 0.90 1.30 13 0.54 2.26 KMDD0260 111.20 115.25 4.05 3.02 3.06 29 0.42 4.02 K2HW including 111.20 112.40 1.20 0.90 0.86 8 0.58 1.81 including 112.40 113.00 0.60 0.45 3.23 116 1.11 6.22 including 113.00 114.00 1.00 0.75 3.07 34 0.19 3.74 including 114.00 115.25 1.25 0.93 5.09 3 0.13 5.32 KMDD0259 79.00 92.20 13.20 9.52 24.66 7 0.30 25.20 K1 including 79.00 79.30 0.30 0.22 155.10 12 0.33 155.73 including 79.30 79.70 0.40 0.29 32.40 9 0.30 32.95 including 79.70 80.85 1.15 0.83 15.70 3 0.07 15.85 including 80.85 81.65 0.80 0.58 75.30 6 0.16 75.61 including 81.65 83.00 1.35 0.97 1.52 3 0.06 1.65 including 83.00 84.00 1.00 0.72 0.41 2 0.05 0.51 including 84.00 84.70 0.70 0.51 0.64 4 0.30 1.14 including 84.70 85.25 0.55 0.40 17.00 8 0.60 17.99 including 85.25 86.45 1.20 0.87 0.31 3 0.08 0.46 including 86.45 86.80 0.35 0.25 4.63 3 0.04 4.73 including 86.80 87.80 1.00 0.72 162.60 18 0.11 162.98 including 87.80 89.00 1.20 0.87 0.82 5 0.25 1.25 including 89.00 90.00 1.00 0.72 0.39 3 0.25 0.80 including 90.00 90.60 0.60 0.43 12.60 34 1.40 15.09 including 90.60 91.00 0.40 0.29 2.40 8 0.34 3.00 including 91.00 92.20 1.20 0.87 0.84 7 0.98 2.38 KMDD0259 100.00 109.90 9.90 7.57 11.00 11 0.36 11.67 K2 including 100.00 100.80 0.80 0.61 5.64 12 0.14 5.99 including 100.80 101.50 0.70 0.54 37.50 17 1.09 39.33 including 101.50 102.20 0.70 0.54 1.39 4 0.12 1.61 including 102.20 102.80 0.60 0.46 30.30 4 0.07 30.46 including 102.80 103.30 0.50 0.38 0.14 2 0.07 0.26 including 103.30 104.60 1.30 0.99 0.13 3 0.06 0.25 including 104.60 104.80 0.20 0.15 1.37 8 0.69 2.49 including 104.80 105.30 0.50 0.38 0.09 2 0.17 0.37 including 105.30 105.50 0.20 0.15 6.68 3 0.74 7.82 including 105.50 106.00 0.50 0.38 0.21 2 0.31 0.69 including 106.00 107.30 1.30 0.99 33.10 5 0.56 33.99 including 107.30 108.20 0.90 0.69 6.67 17 0.45 7.54 including 108.20 108.85 0.65 0.50 10.90 72 1.19 13.50 including 108.85 109.90 1.05 0.80 0.87 5 0.06 1.01 KMDD0261 85.20 95.00 9.80 6.63 83.27 10 1.03 84.92 K1 including 85.20 85.90 0.70 0.47 32.80 6 0.65 33.84 including 85.90 86.50 0.60 0.41 202.00 5 0.31 202.52 including 86.50 87.35 0.85 0.57 212.50 18 0.65 213.67 including 87.35 88.20 0.85 0.57 467.00 16 0.29 467.62 including 88.20 89.20 1.00 0.68 85.00 5 0.23 85.41 including 89.20 90.74 1.54 1.04 1.83 12 1.29 3.89 including 90.74 91.20 0.46 0.31 0.45 5 0.94 1.91 including 91.20 92.00 0.80 0.54 0.88 21 3.53 6.39 including 92.00 92.90 0.90 0.61 0.77 15 2.73 5.02 including 92.90 93.40 0.50 0.34 0.53 1 0.05 0.61 including 93.40 93.80 0.40 0.27 0.61 2 0.07 0.74 including 93.80 94.20 0.40 0.27 6.98 2 0.04 7.06 including 94.20 95.00 0.80 0.54 1.99 3 0.77 3.17 KMDD0261 97.20 100.50 3.30 2.23 1.73 9 0.46 2.52 including 97.20 98.00 0.80 0.54 1.05 6 0.17 1.38 including 98.00 99.00 1.00 0.68 0.78 15 0.90 2.30 including 99.00 100.20 1.20 0.81 2.80 6 0.38 3.43 including 100.20 100.50 0.30 0.20 2.41 11 0.06 2.62 KMDD0261 105.00 108.20 3.20 2.18 1.58 3 0.82 2.84 KL including 105.00 106.00 1.00 0.68 2.25 4 1.61 4.70 including 106.00 107.00 1.00 0.68 0.89 2 0.33 1.40 including 107.00 108.20 1.20 0.82 1.59 3 0.58 2.48 KMDD0261 110.70 117.70 7.00 4.78 6.01 6 0.27 6.49 K2 including 110.70 112.00 1.30 0.89 0.87 4 0.17 1.17 including 112.00 113.00 1.00 0.68 32.50 8 0.93 33.99 including 113.00 114.40 1.40 0.96 0.23 1 0.12 0.42 including 114.40 115.20 0.80 0.55 0.79 7 0.31 1.33 including 115.20 116.80 1.60 1.09 2.84 11 0.18 3.24 KMDD0262 80.60 84.40 3.80 2.62 31.34 83 2.63 36.23 K1 including 80.60 81.30 0.70 0.48 118.20 345 2.94 126.55 including 81.30 81.90 0.60 0.41 1.85 15 1.07 3.62 including 81.90 82.80 0.90 0.62 28.51 65 3.61 34.65 including 82.80 83.40 0.60 0.41 0.41 2 0.51 1.19 including 83.40 84.40 1.00 0.69 9.34 6 3.76 15.03 KMDD0262 87.50 92.85 5.35 4.30 1.34 10 1.78 4.10 K2 including 87.50 87.95 0.45 0.36 0.53 4 1.01 2.08 including 87.95 88.40 0.45 0.36 2.76 4 2.10 5.94 including 88.40 89.00 0.60 0.48 1.45 10 1.04 3.12 including 89.00 90.00 1.00 0.80 1.20 12 0.83 2.57 including 90.00 91.00 1.00 0.80 0.49 11 1.22 2.44 including 91.00 91.60 0.60 0.48 0.79 13 1.07 2.53 including 91.60 92.85 1.25 1.00 2.11 11 3.83 7.96 KMDD0262 123.20 126.00 2.80 2.25 0.40 14 1.48 2.77 K2HW including 123.20 124.50 1.30 1.04 0.64 23 2.55 4.71 including 124.50 125.00 0.50 0.40 0.17 4 0.35 0.75 including 125.00 126.00 1.00 0.80 0.20 6 0.66 1.25

(1) Gold Equivalent in Table 1 uses copper price of US$3.05/lb; silver price of US$16.05/oz and gold price