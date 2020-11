30 ans d'intolérance religieuse sont révolus, mais la France est-elle toujours un hypocrite?

La mosquée à Aghdam La mosquée à Aghdam

PARIS, FRANCE, November 25, 2020 / EINPresswire.com / -- Les dirigeants des communautés juive, chrétienne et musulmane d'Azerbaïdjan sont choqués par la destruction des temples et des objets historiques au Karabakh pendant 30 ans d'occupation. "Les mosquées, les temples, les cimetières, les monuments historiques, les musées, les bibliothèques ont été saccagés et pillés dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, les mosquées ont été transformées en étables et soumises à des insultes sans précédent telles que la garde à l’intérieure des mosquées d’animaux interdits dans l’Islam. Dans le territoire de Karabakh 63 mosquées sur 67 ont été détruites tandis que les 3 mosquées restantes gravement endommagées”, dit la déclaration conjointe des dirigeants des confessions chrétienne, juive et chiites de l'Azerbaïdjan, rapports de site Web Caucase de France Mais dans le même temps, le président Emmanuel Macron a annoncé “ l’effort d’aide humanitaire porté par la France et sa volonté que des mesures fortes soient prises pour protéger le patrimoine religieux et culturel du Haut-Karabakh”.Pourquoi la France n'a-t-elle pas protégé ce patrimoine pendant 30 ans, pendant l'occupation?Pourquoi la France ne protège-t-elle pas ses sites religieux? En 2019, 154 actes antimusulmans, 996 actes antichrétiens et 687 actes antisémites ont été enregistrés en France - principalement des attaques contre des sites religieux.Voici les chiffres de 2020:* 9-11 mars: des attaques ont visé trois mosquées dans différentes régions de France.* 18 juillet: incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes.* 27 juillet: des tags anti-islamiques et racistes ont été peints sur le mur d'une mosquée du quartier d'Agen.* 13 août: la mosquée Essalam de Lyon a été incendiée.* 21 octobre: une mosquée de Bordeaux a été vandalisée.* 31 octobre: des tags offensifs ont été faits sur la façade d'une mosquée de Pantin et une mosquée de Châteaudun a été profanée; une tentative a été faite sur la vie d'un prêtre de l'église grecque de Lyon.