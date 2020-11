NJ anuncia Get Covered 2021, una campaña nacional para prevenir la propagación del COVID-19 y ayudar a las personas sin seguro, o sin suficiente seguro médico a mantenerse saludable y a obtener cobertura

TRENTON —El Departamento de Banca y Seguros del estado, que lidera Get Covered New Jersey, el Mercado oficial de seguros médicos del estado, anunció hoy que se unió a 14 estados, y el Distrito de Columbia, y a diferentes grupos de proveedores, pacientes y consumidores, en una nueva iniciativa a nivel nacional que promueve la importancia de estar asegurado y se enfoca en los más de 16 millones de personas sin seguro en el país, al tiempo que se vive la pandemia del COVID-19. Nueva Jersey trabajará junto a los otros estados participantes en la iniciativa nacional de Get Covered 2021 alentando a las personas sin seguro médico a informarse sobre la asistencia financiera disponible que ayudará a brindar a los residentes una cobertura asequible y de calidad. Ser parte de Get Covered 2021 demuestra el compromiso de Nueva Jersey para ayudar a las personas a mantenerse seguras durante la pandemia y a poder obtener atención médica de calidad cuando la necesiten.

“Estamos orgullosos de unirnos a esta campaña junto a otros estados con el fin de hacer que las personas obtengan cobertura”dijo el Gobernador Phil Murphy. “Creamos Get Covered New Jersey precisamente para poder brindar a nuestros residentes más acceso a la atención médica. Como parte de esta iniciativa, también queremos que los residentes de Nueva Jersey que carecen de cobertura sepan que el Mercado de seguros médicos del estado ofrece opciones de planes de alta calidad, a precios razonables y este año habrá más ayuda financiera que nunca ".

“Nos unimos a nuestros colegas en todo el país en este momento crítico para crear conciencia sobre la disponibilidad de cobertura médica de calidad, a precios razonables y para asegurarnos de que los residentes sepan que la mayoría de las personas que se inscriben en Get Covered New Jersey serán elegibles para recibir ayuda financiera. Si usted tiene cobertura, pero conoce a alguien que no la tiene, comparta esta información. Es preciso que hagamos llegar nuestro mensaje a todos en el estado para que aquellos que necesiten seguro médico puedan mantenerse saludables y, cuando ocurra lo inesperado, puedan obtener la atención que necesiten”,dijo la Comisionada Marlene Caride.

Reconociendo el vínculo entre el COVID-19 y los beneficios del seguro médico, Get Covered 2021 se centra en dos prioridades clave:

Manténgase saludable: Todas las personas en este país tienen un papel que desempeñar para reducir la propagación del virus y mantener seguras sus comunidades mediante las prácticas seguras como: utilizar una mascarilla, lavarse las manos y mantener su distancia.

Asegúrese: Todas las personas que viven en este país deben contar con una cobertura de seguro médico asequible que les ayudará a mantenerse saludable y recibir la atención adecuada cuando la necesiten. Asegurémonos de que los 16 millones que cumplen con los requisitos para recibir ayuda financiera sepan dónde ir y que obtengan la ayuda para registrarse.

El Período de Inscripción Abierta para Get Covered New Jersey se extiende hasta el 31 de enero de 2021. Los residentes de Nueva Jersey que necesiten cobertura médica para el año del plan 2021 o aquellos con cobertura médica por medio de CuidadoDeSalud.gov, que deseen cambiar su plan de salud, pueden comprar e inscribirse en un plan de seguro médico a través de getcovered.nj.gov. Los residentes deben inscribirse antes del 31 de diciembre para que su cobertura empiece el 1 de enero de 2021.

Casi 16 millones de personas, a nivel nacional, no cuentan con seguro médico a pesar de ser elegibles para el Medicaid o para la ayuda financiera que reduce las primas mensuales que se ofrecen bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y que se otorgan por medio de los Mercados estatales como Get Covered New Jersey o el Mercado federal.

Las personas cuyos ingresos anuales estén por debajo del nivel federal de pobreza de 400% (FPL, por sus siglas en inglés) serán elegibles para ayuda financiera, además del crédito fiscal por cuotas por adelantado, (APTC, por sus siglas en inglés). Se calcula que una persona con un ingreso anual de $51,040, la cual está por debajo del 400% del nivel de FPL recibiría por los menos $578 al año, y una familia de 4 personas con un salario anual de hasta $104,800 recibiría por lo menos $2,313 al año. Se calcula que en el 2021 una prima promedio, para aquellas personas elegibles estaría entre $117 al mes, en comparación a $164 al mes en 2020 y $148 por mes en 2014. Casi ocho de cada diez personas que compren cobertura en Get Covered New Jersey serán elegibles para los subsidios estatales.

Además de Nueva Jersey, los intercambios participantes incluyen: California, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. La coalición también incluye líderes de salud, grupos de defensa por los derechos del consumidor y pacientes que utilizarán sus respectivas plataformas para ayudar a las personas a mantenerse saludables y aseguradas.

Movilización nacional: Día de Get Covered América - 10 de diciembre El jueves 10 de diciembre, la coalición Get Covered 2021 organizará a nivel nacional un “Día de Get Covered América” que estará enfocado en promover las acciones que todas las personas en el país pueden tomar para ayudar a más personas a obtener cobertura de seguro médico. El Día de Get Covered América contará con la participación de miembros de la coalición nacional, estatal, local y estadounidenses que se unirán para promover el mensaje "Manténgase Saludable" y "Obtenga Cobertura". Nuestro objetivo es nada menos que cubrir el país y correr la voz.

Sobre Get Covered New Jersey Get Covered New Jersey es el Mercado oficial de seguros médicos del estado, donde los residentes de Nueva Jersey pueden encontrar seguros médicos de calidad y a precio razonable de compañías privadas de seguros de salud. Get Covered New Jersey es el único lugar donde las personas elegibles pueden obtener ayuda financiera para reducir los costos de sus cuotas. Luego, los consumidores pueden comparar planes de seguro médico y elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades de salud y su presupuesto. Dependiendo de sus ingresos, algunos consumidores pueden ser elegibles para cobertura gratuita o de bajo costo de NJ FamilyCare.

Get Covered New Jersey es liderado por el Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey y fue establecido como una ley estatal creada por Nueva Jersey, para Nueva Jersey. Para obtener más información sobre Get Covered New Jersey, visite getcovered.nj.gov.