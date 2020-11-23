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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 16- Nov 22, 2020 

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack 

3500 Forestville Road 

Forestville, Maryland 20747 

301-568-8101 

msp.forestville@maryland.gov 

FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/22/2020 

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 16- Nov 22, 2020 

NAME  DATE & TIME OF ARREST  TROOPER  AGE  CITY & STATE OF RESIDENCE  
THOMAS, HASAHN FAREED MALIK  11/16/2020@2131  LORA  36  SUITLAND, MD 
WILLIAMS, JENNAFER MARIE  11/17/2020@2100  LORA  42  DISTRICT HEIGHTS, MD 
DEMUS, ISSAIAH NICHOLAS  11/19/2020@0053  DELA CRUZ  22  CHELTENHAM, MD 
TELUWO, DANIEL ADEYEMI  11/19/20@0521  HOWARD  22  UPPER MARLBORO, MD 
STOCKMAN, MARCIE LYNN  11/19/2020@1627  HARR  52  BRANDYWINE, MD 
DEAN, TROY PRESTON  11/19/2020@2240  MUHAMMAD  34  CLINTON, MD 
ARGUETA, KENEDIN ANIBA ALVARADO  11/21/20@0526  ARIOSO  21  CAPITOL HEIGHTS 
         
         
         

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel 

Phone Number: 301-568-8101 

 

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