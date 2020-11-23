Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/22/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 16- Nov 22, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|THOMAS, HASAHN FAREED MALIK
|11/16/2020@2131
|LORA
|36
|SUITLAND, MD
|WILLIAMS, JENNAFER MARIE
|11/17/2020@2100
|LORA
|42
|DISTRICT HEIGHTS, MD
|DEMUS, ISSAIAH NICHOLAS
|11/19/2020@0053
|DELA CRUZ
|22
|CHELTENHAM, MD
|TELUWO, DANIEL ADEYEMI
|11/19/20@0521
|HOWARD
|22
|UPPER MARLBORO, MD
|STOCKMAN, MARCIE LYNN
|11/19/2020@1627
|HARR
|52
|BRANDYWINE, MD
|DEAN, TROY PRESTON
|11/19/2020@2240
|MUHAMMAD
|34
|CLINTON, MD
|ARGUETA, KENEDIN ANIBA ALVARADO
|11/21/20@0526
|ARIOSO
|21
|CAPITOL HEIGHTS
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101