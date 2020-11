BYD apresenta a nova tecnologia híbrida DM-i e novo motor Xiaoyun 1.5L

Eric Li, Subdirector General de Ventas de Automóviles BYD (Medio) presentando detalles técnicos del Motor Xiaoyun.

SHENZHEN, CHINA, November 20, 2020 / EINPresswire.com / -- Em 13 de novembro, a BYD lançou a tecnologia híbrida DM-i e anunciou oficialmente a versão de alta eficiência, que é dedicada a plug-in em veículos híbridos (PHEV), do motor Xiaoyun 1.5L. Como líder em veículos de nova energia (NEV), os comunicados destacam a liderança da BYD em segmentar estrategicamente as suas tecnologias híbridas plug-in. Depois de definir os novos padrões de desempenho para PHEV com a tecnologia DM-p, a BYD continua a abrir novos caminhos com o DM-i, desta vez prioritizando o consumo de combustível ultra eficiente.O novo motor híbrido plug-in de 1.5L altamente eficiente é especificamente construído para a tecnologia híbrida DM-i. Com uma Eficiência Térmica de Freio (BTE) de 43%, ele se destaca como o motor a gasolina com maior eficiência térmica do mundo em produção. A grande eficiência de combustível do motor está adaptada facilmente aos mais novos padrões de emissões nacionais da China, ao mesmo tempo que fornece uma experiência de conduçãodistintamente suave e silenciosa.A Tecnologia Híbrida DM-i – Novos avanços ousados para um mundo mais eficiente em combustívelNo recente Plano de Desenvolvimento da Indústria de Veículos com Energia Nova do governo chinês (2021-2035), os NEV devem representar 20% das vendas totais de veículos novos na China até 2025. Entre eles, o caminho para os PHEV mostra um enorme potencial.Ao se aproveitar de sua estratégia de plataforma dupla, as tecnologias híbridas de modo duplo (DM) da BYD – o DM-p e o DM-i – aumentam ainda mais a competitividade dos PHEV em relação aos veículos de combustível tradicionais.A plataforma DM-p, com um foco no desempenho excepcional, fornece uma potência que supera os carros de grande dimensão a combustível. Isso atraiu o interesse de grupos de consumidores que se preocupam fortemente com a proteção ambiental e estilos de vida sustentáveis, ao mesmo tempo que mantêm grandes expectativas para experiências de direção.Novos modelos com a tecnologia híbrida DM-i terão uma ampla gama de melhorias, incluindo a maior redução no consumo de combustível, uma mais aceleração, viagens mais suaves e silenciosas e energia elétrica mais amigável ao ambiente. Quando comparados aos carros movidos a combustível tradicionais, os veículos equipados com a tecnologia híbrida DM-i se destacam como produtos superiores com o aprimoramento das experiências decondução , sendo menos dependentes de combustíveis fósseis. Além disso, os preços dos modelos com a tecnologia híbrida DM-i são semelhantes ao custo (impostos e taxas incluídas) de veículos a combustível do mesmo tipo, vindos de fora da China. Isso está posicionado para ser uma mudança significativa na competição entre os PHEV e os veículos de combustível, impactando as percepções do consumidor e do mercado dos NEV.Eric Li, Vice-gerente Geral de vendas de automóveis da BYD, disse: "A BYD sempre insistiu na autossuficiência para construir sua tecnologia principal. Com as nossas vantagens nas novas tecnologias de energia, alcançámos grandes avanços em várias áreas principais. O DM-i híbrido irá acelerar rigorosamente a substituição de carros de combustível tradicionais por veículos de energia nova."O motor Xiaoyun – Tecnologia hardcore para eficiência térmica premiumAlimentando a -alta eficiência térmica do Xiaoyun está uma infinidade de recursos técnicos inovadores, permitindo que ele atinja seu BTE líder mundial de 43%.O Xiaoyun possui uma taxa de compressão ultra-alta (CR) de 15,5, uma proporção B/S aumentada, um ciclo de Atkinson para maior eficiência de combustão, um sistema de recirculação de gases de escape (EGR), uma série de medidas de redução de atrito e um sistema de controle do motor que é otimizado exclusivamente para alvos de alta eficiência térmica.Além disso, o motor Xiaoyun aproveita ao máximo a eletrificação dos modelos híbridos plug-in, eletrificando os acessórios e removendo o sistema de acionamento dos acessórios do motor dianteiro tradicional, reduzindo ainda mais o desgaste e melhorando a eficiência.Pela primeira vez, a BYD implementou a tecnologia de refrigeração dividida para um motor. Por meio de medições de temperatura sob demanda do cabeçote do cilindro e do bloco do cilindro, isso permite um resfriamento preciso e exato para que o motor Xiaoyun alcance as temperaturas ideais de funcionamento. Ao mitigar as perdas de aquecimento, isso diminuio tempo de aquecimento do motor após uma partida a frio em 15-20%, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de carbono durante o processo.Para melhorar drasticamente o desempenho de ruído, vibração e aspereza (NVH), o motor tem projetos especialmente otimizados para o virabrequim, rolamentos, bloco de cilindros, coletor de admissão, cárter de óleo, tampa de distribuição, tampa da cabeça do cilindro e outros componentes do sistema híbrido plug-in.Sobre a BYDA BYD Company Ltd. é uma das maiores empresas privadas da China. 