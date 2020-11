4.000 von COVID-19 genesene Mitglieder der Shincheonji-Kirche führen ihre 3. Blutspendenaktion durch

Shincheonji Mitglieder spenden_Plasma im Daegu Athletics Center

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA , November 12, 2020 / EINPresswire.com / -- Ab dem 16. November nehmen 4.000 von COVID-19 genesene Mitglieder der Shincheonji-Kirche zum dritten Mal an Plasmaspenden teilEs wird eine 3-wöchige Plasmaspendenaktion stattfinden, vom 16. November bis zum 11. Dezember, im Hallenstadion des Leichtathletikzentrums Daegu - 4.000 Shincheonji-Mitglieder werden teilnehmen, einschließlich der 1.700, die bereits an zwei vorigen Plasmaspendenaktionen teilgenommen haben.□ Die Shincheonji-Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender Man Hee Lee, „Shincheonji“) erklärte, dass sie ab dem 16. Nobember für 3 Wochen ihre dritte Plasmaspendenaktion durchführen wird. Es werden voraussichtlich ca. 4.000 Shincheonji-Mitglieder an dieser Plasmaspendenaktion teilnehmen.□ Das koreanische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (KDCA) hat im Oktober die Shincheonji-Kirche Jesu um ihre Teilnahme an der Plasmaspende gebeten und erklärte: „Es ist wichtig, durch Gruppenplasmaspenden zeitnah eine Behandlung zu entwickeln, da es inmitten der kontinuierlichen Verbreitung von COVID-19 im In- und Ausland keine wirksame Behandlungsmethode gibt.“□ Die Shincheonji-Kirche Jesu hatte bereits im Juli und September zwei Plasmaspendenaktionen durchgeführt. Etwa 2.030 Teilnehmer haben ihr Plasma für die Entwicklung eines Heilmittels gespendet, von denen etwa 1.700 die Mitglieder der Shincheonji-Kirche Jesu gewesen sind. Dabei nahmen 312 Menschen mindestens zweimal an den Plasmaspenden teil.□ Joon-wook Kwon, der stellvertretende Leiter des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen, erklärte bei einer regelmäßigen Besprechung am 3. September: „Ungefähr 4.000 Mitglieder der Shincheonji-Kirche in Daegu werden ab dem 16. November drei Wochen lang ihr Blutplasma für die Entwicklung eines Plasmaheilmittels spenden. Wir sind dankbar für die aktive Teilnahme von Shincheonji und die Kooperation der Stadt Daegu sowie des Koreanischen Roten Kreuzes.“□ Die dritte Gruppen-Plasmaspende wird im Hallenstadion des Leichtathletikzentrums Daegu stattfinden, wobei ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für einen ordnungsgemäßen Ablauf sorgen werden. Wie bereits bei den vorigen Plasmaspendenaktionen werden die Teilnehmer auf eine Reisekostenübernahme von 20.000 bis 30.000 Won verzichten, um die Steuerzahler zu entlasten.□ Ein Mitglied der Shincheonji-Kirche Jesu betonte: "Ich war froh und dankbar, als ich in den Nachrichten (CG Green Cross) hörte, dass bei der Plasmabehandlung eine patientennahe Labordiagnostik durchgeführt wird. Es ist das Beste, was wir tun können (als Patienten, die von COVID-19 genesen sind)". Er fügte hinzu: "Durch unsere Erfahrungen bei den Plasmaspenden haben alle Mitglieder unserer Kirche erkannt, dass der Weg zur Bewältigung von COVID-19 in Toleranz, Liebe und Eintracht liegt. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Südkorea die Pandemie mithilfe von Plasmabehandlungen bewältigt.“□ Er fügte auch hinzu: "Ich verstehe, dass viele besorgt darüber sind, dass die Schließung von kirchlichen Einrichtungen aufgehoben worden ist. Seien Sie versichert, dass jede Shincheonji-Kirche in Südkorea weiterhin ihre Gottesdienste online veranstalten wird, bis sich die COVID-19-Situation stabilisiert hat, unabhängig davon, ob die Schließungen von Einrichtungen und das Versammlungsverbot aufgehoben worden sind oder nicht, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeindemitglieder sowie der Bevölkerung zu schützen.“