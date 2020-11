Neues Familienmitglied der Functional Footwear von Joe Nimble: innovative Recovery Sandale Made in Germany

Innovative Recovery Sandale 'recover'Toes' von Joe Nimble

Joe Nimble hat eine innovative Sandale entworfen, welche dank einer einzigartigen Erfindung zur Schmerzlinderung u. Verbesserung der Fußstruktur beitragen kann.

BIETIGHEIM-BISSINGEN, GERMANY, November 11, 2020 / EINPresswire.com / -- Internationales Know how, Made in GermanyZusammen mit dem international renommierten Lautrainer und Biomechaniker Lee Saxby hat Sebastian Bär, Geschäftsführer der BÄR GmbH und Erfinder des Functional Footwear Design Konzept der Mark Joe Nimble, eine intensive Entwicklungsphase hinter sich: „Wir haben uns in den letzten Jahren auf wissenschaftliche Studien mit Fokus auf die Fußstruktur vor und nach langen Läufen konzentriert. Strukturelle Veränderungen und deren biomechanischer Einfluss waren unser Fokus. Zusammen mit einem Expertenteam in Pirmasens haben wir an Lösungen für die häufigsten Probleme von schmerzhaften Fußbeschwerden gearbeitet: das Resultat hat uns alle begeistert!“Rund 80% der Menschen kennen das Problem: nach Jahrzehnten in engen Schuhen hat sich der Fuß strukturell fuß-förmig verformt. Müde Füße und Haltungsbeschwerden sind oft die Folge, und das nicht nur nach einem Marathon, sondern bereits nach einem langen Tag auf den Beinen. Die innovative, bereits zum Patent angemeldete ToeRite-Technologie von Joe Nimble unterstützt den großen Zeh dabei, sich durch den Einsatz von Zehen-Clips kontinuierlich von den strukturell negativen Auswirkungen herkömmlicher, symmetrisch geformter Schuhe zu erholen und verspricht mit dem Toefreedom(Zehenfreiheit) Ansatz langfristige Wiederherstellung der natürlichen Fußstruktur.Bei der Entwicklung der ´recoverToes´ Sandale hat das Konzept der Biomimikry mit ihren Wachstumsmustern und -strukturen als Paradigma Anwendung gefunden, um eine funktionale Lösung in Kombination mit einem organischen und dennoch minimalistischen Stil zu gewährleisten. In der gesamten Sohlenkonstruktion ist außerdem eine Schicht der neuesten Technologie von Energy-Return-Schaum eingesetzt, um die Bereiche mit hohem Druck in der Ferse und im Vorfuß zu reduzieren.Produziert wird in Pirmasens: „Ich mache mir ständig Gedanken darüber, wie wir Innovation nach Deutschland zurück holen und lange Lieferprozesse vereinfachen können. Während des Lockdowns im Frühjahr habe ich in einem Webinar zu den technischen Produktionsmöglichkeiten hier vor Ort dann meine Chance gesehen“, so Bär zur Standortentscheidung.Der Bedarf ist daLaufen ist nicht erst seit der Pandemie eine der beliebtesten Freizeitsportaktivitäten. Jedoch hat die Zunahme an Freizeitläufern im Zuge des Lockdowns nochmal deutlich an Dynamik gewonnen, während Fitness-Studios geschlossen und andere Optionen sehr stark eingeschränkt waren. Damit einher geht leider auch der Anstieg an laufbedingten Schmerzen und Verletzungen.Während des Joggens wird der Fuß bei jedem Schritt mit dem 2- bis 3-fachen des Körpergewichts des Läufers belastet. Das verdeutlicht, dass der Fuß - als Hauptakteur bei der Stoßdämpfung, Stabilität und Vortrieb - der anfälligste Teil des Körpers ist. Aber auch die Nicht-Läufer leiden zunehmend unter einem Problem, welches das Expertenteam von Joe Nimble seit Jahren kritisch beobachtet: die fehlende Zehenfreiheit in herkömmlichen Schuhen. Die Entwicklung eines Hallux-Valgus ist inzwischen eine der am meisten verbreiteten Fußfehlstellungen und kann durch die fehlende Freiheit für die Zehen sogar noch gefördert werden.Unabhängig von der Entwicklung innovativer Schuhkonzepte strebt Bär noch ein zweites Ziel an: den Fokus der Menschen endlich wieder auf jenen Körperteil zu legen, der uns ein Leben lang Mobilität gewährleisten soll – unsere Füße!Die „recoverToes“ Recovery Sandale wird Mitte November über die Crowdfunding Kampagne IndieGoGo vertrieben:-> http://igg.me/at/recovertoes