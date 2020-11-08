DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 1- Nov 8, 2020
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/8/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 1- Nov 8, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|MCDONALD, MAURICE
|11/1/2020@2123
|REPA
|48
|SUITLAND, MD
|ETTER, RICHARD JESS
|11/1/2020@2124
|FRYE
|35
|HUGHESVILLE, MD
|CLEGG JR., KARLETON
|11/3/2020@0120
|WHITE
|29
|MARYLAND
|COOK 3rd, JAMES EDWARD
|11/5/2020@0055
|WHITE
|32
|DISTRICT HEIGHTS
|WATKINS, LEO
|11/5/2020@0332
|MURRAY
|54
|UPPER MARLBORO
|BERARD, DANIELLE NICOLE
|11/6/2020@0246
|DE LA CRUZ
|23
|ELKRIDGE, MD
|MCGRIFF, FREEMAN
|11/6/2020@0316
|MURRAY
|47
|DISTRICT HEIGHTS
|BROEN-MURPHY,JONATHON
|11/6/2020@2210
|ORTIZ
|39
|UPPER MARLBORO
|DUBON, FREDY C.
|11/8/2020@0332
|FRYE
|30
|OXON HILL, MD
|BAH, MOHAMED C
|11/8/2020@0644
|HARR
|46
|BURKE, VA
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101