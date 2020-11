Forestville Barrack 3500 Forestville Road Forestville, Maryland 20747 301-568-8101 msp.forestville@maryland.gov FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/8/2020 DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 1- Nov 8, 2020 NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE MCDONALD, MAURICE 11/1/2020@2123 REPA 48 SUITLAND, MD ETTER, RICHARD JESS 11/1/2020@2124 FRYE 35 HUGHESVILLE, MD CLEGG JR., KARLETON 11/3/2020@0120 WHITE 29 MARYLAND COOK 3rd, JAMES EDWARD 11/5/2020@0055 WHITE 32 DISTRICT HEIGHTS WATKINS, LEO 11/5/2020@0332 MURRAY 54 UPPER MARLBORO BERARD, DANIELLE NICOLE 11/6/2020@0246 DE LA CRUZ 23 ELKRIDGE, MD MCGRIFF, FREEMAN 11/6/2020@0316 MURRAY 47 DISTRICT HEIGHTS BROEN-MURPHY,JONATHON 11/6/2020@2210 ORTIZ 39 UPPER MARLBORO DUBON, FREDY C. 11/8/2020@0332 FRYE 30 OXON HILL, MD BAH, MOHAMED C 11/8/2020@0644 HARR 46 BURKE, VA Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel Phone Number: 301-568-8101