Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 71 press releases posted in the last 24 hours and 190,742 in the last 365 days.

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 1- Nov 8, 2020 

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101

msp.forestville@maryland.gov

FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/8/2020

 

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 1- Nov 8, 2020

 

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE 
MCDONALD, MAURICE 11/1/2020@2123  REPA 48 SUITLAND, MD
ETTER, RICHARD JESS 11/1/2020@2124  FRYE 35 HUGHESVILLE, MD
CLEGG JR., KARLETON 11/3/2020@0120 WHITE 29 MARYLAND
COOK 3rd, JAMES EDWARD 11/5/2020@0055 WHITE 32 DISTRICT HEIGHTS
WATKINS, LEO 11/5/2020@0332 MURRAY 54 UPPER MARLBORO
BERARD, DANIELLE NICOLE 11/6/2020@0246 DE LA CRUZ 23 ELKRIDGE, MD
MCGRIFF, FREEMAN 11/6/2020@0316 MURRAY 47 DISTRICT HEIGHTS
 BROEN-MURPHY,JONATHON  11/6/2020@2210  ORTIZ 39 UPPER MARLBORO

 
DUBON, FREDY C. 11/8/2020@0332 FRYE 30 OXON HILL, MD
BAH, MOHAMED C 11/8/2020@0644 HARR 46 BURKE, VA

 

 

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel

Phone Number: 301-568-8101

You just read:

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Nov 1- Nov 8, 2020 

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.