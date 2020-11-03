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***UPDATE #1 FW: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT RT 78 & US RT 2 NEAR BLUE ROCK RD

***THE ROADWAY  (RTE 78 & BLUE ROCK ROAD ALBURGH) HAS BEEN REOPENED AT THIS TIME – MOTORISTS SHOULD STILL USE EXTRA CAUTION TONIGHT.

 

From: Field, Louise via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov> Sent: Tuesday, November 3, 2020 12:54 AM To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov> Subject: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT RT 78 & US RT 2 NEAR BLUE ROCK RD

 

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TRAFFIC ALERT

 

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND GRAND ISLE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT

 

ST ALBANS & GRAND ISLE

 

 

VT RT 78 IN THE VICINITY OF BLUE ROCK ROAD IN ALBURGH IS GOING TO BE CLOSED TEMPORARILY DUE TO MULTIPLE VEHICLES OFF – RESPONDERS ARE ON SCENE AND VTRANS IS IN THE AREA TREATING THE ROAD.  NO INJURIES REPORTED AT THIS TIME.  ROADWAY WILL BE REOPENED AS SOON AS POSSIBLE AND A FOLLOW UP EMAIL WILL BE SENT.

 

EVERYONE NEEDS TO SLOW DOWN AND LEAVE PLENTY OF ROOM BETWEEN  VEHICLES AND USE CAUTION – ROADS WILL BE SLIPPERY THROUGH OUT THE AREA.

 

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

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***UPDATE #1 FW: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT RT 78 & US RT 2 NEAR BLUE ROCK RD

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