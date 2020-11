Secretary Gorbea Reminds Rhode Islanders of Last-Minute Voting Options

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Islanders about two last-minute voting options for tomorrow's presidential election. First, if you missed the October 4 voter registration deadline, you can register to vote on Election Day and vote in the presidential race only. You will not be able to vote in any state, local, or other federal races.

Rhode Islanders can only register and vote on Election Day at the location designated by their local board of canvassers. Residents in most communities should go to their city or town hall to take advantage of same-day voter registration. However, Providence residents should go to the Dunkin Donuts Center at 1 La Salle Square and Johnston residents should go to the Senior Center at 1291 Hartford Avenue.

"With a heated presidential race and three safe and secure voting options, Rhode Islanders are casting ballots in record numbers this year," said Secretary Gorbea. "If you missed the voter registration deadline, it's not too late to be a part of history."

Second, any voter who planned to vote at the polls on Election Day but is suddenly unable to go can still vote using an emergency mail ballot. For example, if a voter is required to quarantine due to COVID concerns, that voter may fill out an emergency mail ballot application and designate a person to pick up their ballot for them.

Voters can obtain an emergency mail ballot until 4 p.m. on Election Day. However, please remember that all completed ballots must be received by election officials by 8 p.m. on Election Day. Voters who use an emergency mail ballot should have another person return the ballot using a secure drop box. Find the drop box closest to you by using Secretary Gorbea's drop box locator.

La Secretaria Gorbea les recuerda a los habitantes de Rhode Island las opciones de votación de último minuto

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea está recordándoles a los habitantes de Rhode Island sobre dos opciones de votación de último minuto para la Elección Presidencial de mañana. En primer lugar, si no cumplieron con el plazo de inscripción de votante del 4 de octubre, pueden inscribirse para votar el Día de la Elección y votar sólo en la contienda presidencial. No podrá votar en ninguna contienda estatal, local o federal.

Los habitantes de Rhode Island sólo pueden inscribirse y votar el Día de la Elección en el lugar designado por su junta local de elecciones. Los residentes en la mayoría de las comunidades deben ir a su ayuntamiento local para aprovechar la inscripción de votantes en el mismo día. Sin embargo, los residentes de Providence deben ir al Dunkin Donuts Center ubicado en 1 La Salle Square y los residentes de Johnston deben ir al Senior Center ubicado en 1291 Hartford Avenue.

"Con una contienda presidencial intensa y tres opciones de votación seguras, los habitantes de Rhode Island están emitiendo sus votos en grandes cantidades este año", dijo la Secretaria Gorbea. "Si no cumplió con el plazo de inscripción de votante, no es demasiado tarde para ser parte de la historia."

Segundo, cualquier votante que planeaba votar en las urnas el Día de las Elección, pero que de repente no puede ir, todavía puede votar usando una papeleta de votación por correo de emergencia. Por ejemplo, si un votante debe ponerse en cuarentena debido a preocupaciones relacionadas a COVID-19, ese votante puede llenar una solicitud de votación por correo de emergencia y designar a una persona para que recoja su papeleta por ellos.

Los votantes pueden obtener una papeleta de votación por correo de emergencia hasta las 4 p.m. del Día de la Elección. Sin embargo, recuerden que todas las papeletas completadas deben ser recibidas por los funcionarios electorales antes de las 8 p.m. el Día de la Elección. Los votantes que usen una papeleta de votación por correo de emergencia deben asegurar que otra persona devuelva la papeleta usando un buzón seguro de elecciones. Localicen el buzón seguro más cercano a ustedes usando el buscador de buzones de la Secretaria Gorbea.

