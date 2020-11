Protesta Anti-Trump a través del arte y la sátira en la frontera entre México y Estados Unidos

K O, Race To The End

Cuidado! Estas entrando a una dictadura! Un autoritario Un tramposo

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, November 2, 2020 /EINPresswire.com/ -- ¿Qué es Race To The End? Race To The End es una exposición grupal en línea de trabajos contra la figura de Trump. La exposición está formada por más de 50 artistas y músicos y se presenta al estilo de un mensaje presidencial televisado a toda la nación. La exposición se exhibe en más de 25 sitios.

Video con la presentación del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=1IHoBb9cF_Y

Instagram

Presentación de arte fronterizo

The End Collective decidió ampliar su proyecto y esto incluye presentar videos de artistas reconocidos mundialmente en pantallas digitales ubicadas en la frontera entre Tijuana y San Ysidro como una señal directa hacia la administración de Trump de que estamos ansiosos de que su reinado de terror llegue a su final. Esta parte del proyecto es una colaboración con un estudio de diseño tijuanense que ha trabajado directamente con The End Collective para

animar y producir parte de esto. Ambos grupos comparten su repulsión contra los constantes ataques racistas de Trump.

Mensajes en las señales

- "Cuidado! Estas entrando a una dictadura!

- "Bienvenido a tierra robada"

- "En prison, todos visten de naranja"

San Ysidro Video 1 - https://www.youtube.com/watch?v=OmkvU4gJO2s

San Ysidro Video 2 - https://www.youtube.com/watch?v=P0z4DygfNDA

Otay Video 1 - https://www.youtube.com/watch?v=R2ozfMth-zw

Otay Video 2 - https://www.youtube.com/watch?v=v9OAOveShYw

PARTICIPANTES

Actualmente hay más de 50 participantes y se siguen incorporando más.

Artista callejero Robbie Conal (LACMA, Metropolitan Museum of Art, Getty Trust)

Ilustrador James Steinberg (New York Times, New Yorker, Time, USPS)

Musica de Kool Keith (Ultramagnetic MCs, Planet B, Dr. Octagon)

Diseñador Gustavo Torres a.k.a. Kidmograph (MIT, Kendrick Lamar, Beck, Nike)

Musica de DEAD CROSS (Mike Patton, Dave Lomabardo, Justin Pearson, Michael Crain)

Pintor/ilustardor Edel Rodriguez (Time, Der Spiegel, Mother Jones, America)

Musica Justin Pearson (The Locust, Panet B,, Swing Kids)

Cineasta Michael Marczewsk i (Hermes, MTV, A24)

Musica de Luke Henshaw (Sonido de la Frontera, Planet B)

Cineasta Mike Reyes (Bad Bunny, Logic, Jay Rock, Porsche)

Ilustrador Steve Brodner (Biblioteca del Congreso y un montón de revistas y periódicos)

Director y caricaturista William Carsola (HBO, Adult Swim, Comedy Central)

Musica de Nyaze (Nyaze, Jazz Poets Society)

Animaciones de Kayleigh Waters (LA Times, Boston Globe, The Nation)

Diseños de Mitch O’connell (Artista viral Anti-Trump)

Animaciones de Viccine (Colectivo de diseño de Italia)

Entre otros muchos más.

GoFundMe

https://www.gofundme.com/f/y2dad-race-to-the-end?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1



DESCRIPCIÓN

The End Collective es un colectivo artístico fundado por los artistas KO y Filthy Phil. Junto con los artistas Sleepy Demon y Nakal desarrollaron una plataforma para que artistas como ellos presenten sus trabajos en contra de Trump. ‘Race to the End’ es una simulación de un mensaje televisado a toda la nación que es presentado por una marioneta en representación de Trump. Dicha marioneta está compuesta por una televisión ‘MAGA VOX’ que toma el lugar de su

cabeza y en la que se presentan las piezas artísticas de los participantes. La marioneta se encuentra dentro de una réplica de la Oficina Oval que se construyó en el histórico estudio Mack Sennett (Charlie Chaplin, Mabel Normand) en Hollywood. Desde el 1 de octubre más de 50 artistas han estado presentando sus trabajos a través de una transmisión contínua y en vivo en más de 25 plataformas (Twitch, YouTube, etc).

Ante las acciones de Trump que dirigen al país hacia una ridícula dictadura, sentimos la obligación de crear una plataforma que ofrezca a los artistas la oportunidad de ejercer su libertad de expresión e invitar a todos a votar en noviembre para sacar al presidente 45.

DECLARACIÓN ARTÍSTICA

“Cada chiste es una pequeña revolución”

- George Orwell, Divertido, pero no vulgar . 1945

Orwell creía que el humor y la sátira tienen el poder de bajar al poderoso de su asiento.

Esta creencia está más viva que nunca. Ahora es tiempo de quitar de los espacios de poder a los corruptos como Donald Trump. Su negligencia ha causado un daño inconmensurable a los Estados Unidos y sus acciones amenazan nuestros derechos a diario. Lucharemos en su contra con arte inmisericorde que destruya su ego.

The End Collective creó ‘Race To The End ’, una plataforma para el ejercicio de libertad de expresión de artistas. Hemos visto cómo los medios y noticiarios de nuestros días padecen de la misma falta de voluntad para cuestionar el orden establecido que Orwell identificó en Gran Bretaña en su tiempo. La aparición en la presidencia de un charlatán de un programa de televisión es la consecuencia de tener personalidades débiles en los medios que no se atreven

a condenar las mentiras y verdades a medias de Trump. Su abuso de poder es sorprendente y, aún así, son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.

No vamos a ceder y fallar como lo han hecho otros. Nuestra transmisión satírica existe para exponer las fallas y debilidades de Donald Trump y cualquier otro elefante blanco en el salón. En tiempos en que campañas de desinformación y censura distorsionan lo que el público escucha, sentimos que es nuestra tarea crear un nuevo canal de comunicación política que ilustre claramente las culpas de este hombre malvado.

Así que avisa a tus amigos. Avisa a tus enemigos.

Queremos que todos escuchen.

Porque Orwell tenía razón.

“Entre más grande es el chiste, más grande es la caída”



- KO



PRENSA

Si tienen interés en cubrir este evento, visiten el siguiente sitio: racetotheend.us

Nos pueden contactar en el siguiente correo:

presidenttv2020@gmail.com

Gracias

