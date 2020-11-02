Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/1/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 25- Nov 1, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|MAURICIO ANAYA, OSCAR
|10/29/2020@1446
|ALLEN
|49
|ROCKVILLE, MD
|REID JR, MICHAEL
|10/30/2020@1707
|EMERICK
|44
|WALDORF, MD
|MORSELL, TIMOTHY ALLEN
|10/31/2020@0006
|HARR
|40
|UPPER MARLBORO, MD
|MCCARTY, DELONTE ANDRE
|10/31/2020@0229
|LORA
|32
|CLINTON, MD
|WALKER 2ND, GRAYLIN ROMONO
|10/31/2020@0442
|
LORA
|23
|WALDORF, MD
|APPIAH, GODFRED SAM
|10/31/2020@0552
|HARR
|34
|SUITLAND, MD
|THOMAS, CHAD NOEL
|10/31/2020@1929
|Flaherty
|45
|FORT WASHINGTON, MD
|CHIVES, CARETT JASON
|11/1/2020@0140
|LORA
|34
|SUITLAND, MD
|MCLEAN, JATAEVEAN DIAHMADTE
|11/1/2020@0514
|HARR
|20
|CLINTON, MD
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101