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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 25- Nov 1, 2020

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack 

3500 Forestville Road 

Forestville, Maryland 20747 

301-568-8101 

msp.forestville@maryland.gov 

FOR IMMEDIATE RELEASE: 11/1/2020 

  

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 25- Nov 1, 2020 

  

NAME  DATE & TIME OF ARREST  TROOPER  AGE  CITY & STATE OF RESIDENCE  
 MAURICIO ANAYA, OSCAR  10/29/2020@1446  ALLEN  49  ROCKVILLE, MD 
REID JR, MICHAEL  10/30/2020@1707  EMERICK  44  WALDORF, MD 
MORSELL, TIMOTHY ALLEN  10/31/2020@0006  HARR  40  UPPER MARLBORO, MD 
MCCARTY, DELONTE ANDRE  10/31/2020@0229  LORA  32  CLINTON, MD 
WALKER 2ND, GRAYLIN ROMONO  10/31/2020@0442  LORA 

 

 23  WALDORF, MD 
APPIAH, GODFRED SAM  10/31/2020@0552  HARR  34  SUITLAND, MD 
THOMAS, CHAD NOEL  10/31/2020@1929  Flaherty  45  FORT WASHINGTON, MD 
CHIVES, CARETT JASON  11/1/2020@0140  LORA  34  SUITLAND, MD 
MCLEAN, JATAEVEAN DIAHMADTE  11/1/2020@0514  HARR  20  CLINTON, MD 
         

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel 

Phone Number: 301-568-8101 

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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Oct 25- Nov 1, 2020

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