Le marché fermier en ligne de Croply, à l'épreuve des pandémies, favorise les solutions durables.

Le développement de systèmes agricoles durables est au centre de notre lutte pour la durabilité. Le partage des connaissances et la compréhension par le public de l'impact de nos choix alimentaires sont au cœur du système de culture. Croply promeut des systèmes alimentaires durables et locaux. Conçu par les agriculteurs, pour les agriculteurs.

L'équipe de Croply s'attaque à ce problème et à bien d'autres encore grâce à son marché et à son réseau en ligne qui sont en cours de développement depuis 18moi

La nourriture ne devrait plus être une source de préoccupation dans le monde entier. Nos choix en matière d'alimentation devraient être l'outil qui permet de résoudre ces problèmes.” — Adam Eunson. Fondateur, Croply.

ALTENDORF, SWITZERLAND, October 27, 2020 / EINPresswire.com / -- Alors que notre réalité continue à être bouleversée, de plus en plus de personnes se tournent vers le commerce électronique en ligne pour répondre à la demande d'un accès sûr à leurs besoins alimentaires. L'accès à notre marché fermier local n'est plus une garantie, et les agriculteurs ont été les plus durement touchés, la perturbation des canaux de distribution ayant entraîné une perte de revenus, et des déchets de production non enregistrés jusqu'alors, ainsi que la perte d'accès à des aliments sains au sein de nos communauté s locales, dans le monde entier."Il y a un énorme fossé entre le public et les agriculteurs qui produisent nos aliments. Nous sommes en train de reconstruire ces ponts. Nous mettons les agriculteurs en contact avec le public pour qu'il puisse les trouver et leur acheter directement". Adam Eunson, fondateur de Croply . "Avec un énorme changement dans l'accès du public à la nourriture, plus de 50% d'entre nous ont acheté leurs produits alimentaires en ligne cette année, mais seulement 12% des fermes ont leurs produits en ligne pour que les gens puissent les acheter. Nous rassemblons les communautés. Nous rassemblons les agriculteurs en un seul endroit, afin que le public puisse avoir accès à des produits locaux et frais de la ferme depuis leur propre maison".Adam et Haider Ali, un spécialiste du développement numérique, ont mis sur pied une équipe de concepteurs, de développeurs et d'experts internationaux, avec pour objectif de fournir une plateforme web en libre accès, qui non seulement offre des solutions possibles aux problèmes d'accès et de distribution des denrées alimentaires auxquels sont confrontés les agriculteurs et leurs communautés locales, mais qui s'attaque également à la durabilité et aux lacunes en matière de connaissances au sein des secteurs agricole et public.Croply s'appuie sur un marché en ligne conçu sur mesure, qui met en relation les agriculteurs durables avec leurs communautés locales. Il assure la transparence et la traçabilité pour le public, tout en offrant la possibilité de rechercher des produits locaux et d'entrer en contact direct avec nos agriculteurs locaux."C'est aussi simple que de chercher des tomates biologiques et vous pouvez voir sur la carte tous les agriculteurs, dans n'importe quelle région, qui ont des tomates biologiques à vendre. Nous avons intégré de puissants outils de géolocalisation, de sorte que tout est visuel et facile à utiliser". Adam dit.Outre le marché, un réseau social et un système éducatif ont été intégrés. Il s'agit de fournir des ressources en libre accès, des livres et des cours en ligne, qui peuvent donner un aperçu des pratiques plus durables susceptibles d'aider les exploitations agricoles à œuvrer pour une production alimentaire plus respectueuse de l'environnement. Tout en offrant au public l'avantage d'apprendre les processus impliqués dans la production des aliments qu'il consomme."La connaissance et la compréhension sont la clé de la durabilité. Si nous ne réalisons pas l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement, la santé et le système socio-économique, nous continuerons à ignorer les dommages causés par les aliments que nous consommons". Adam dit, en parlant de la fonctionnalité éducative du site. "La transparence est quelque chose qui a lentement disparu ces derniers temps, mais la demande revient, et le public veut de plus en plus savoir d'où vient sa nourriture. Nous essayons de répondre à cette demande avec des ressources et des outils de traçabilité qui peuvent informer le public, non seulement sur l'endroit où leur nourriture a été produite, mais aussi sur la façon dont elle a été cultivée et sur le contenu nutritionnel scientifique qu'elle fournit".Le réseau social supplémentaire démontre également l'importance que l'équipe a accordée à la communauté et à la connectivité dans le cadre de la conception de Croply. Des systèmes intégrés de chat en direct et de courrier électronique mettent en relation non seulement les agriculteurs directement avec leurs clients, mais aussi les agriculteurs avec d'autres agriculteurs. Ce réseau mondial permet aux utilisateurs de s'entraider, d'apprendre les uns des autres et, surtout, de demander l'aide d'autres personnes."L'agriculture peut être une activité très solitaire et stressante, et les problèmes de santé mentale sont en augmentation au sein du secteur agricole. En vivant nous-mêmes dans une ferme, nous avons pu le constater par nous-mêmes. En reliant la communauté agricole mondiale, nous pouvons ouvertement nous soutenir les uns les autres. Il existe un monde d'agriculteurs expérimentés et de spécialistes, qui possèdent une grande richesse de connaissances. Il est important que les autres agriculteurs sachent qu'ils ne sont pas seuls".Croply travaille actuellement au développement de partenariats avec de grandes entreprises qui cherchent à associer leur marque à des projets plus durables. Croply entre dans sa phase finale de développement, avec un lancement bêta prévu pour la nouvelle année, et les premiers signes d'accès pour les agriculteurs sont en cours sur leur page web croply.org.La passion derrière le projet et son fondateur Adam Eunson sont clairement évidents, et Croply pourrait être le phare qui montre l'espoir de développer des communautés agricoles locales plus fortes, et un avenir plus durable pour la communauté agricole mondiale dans son ensemble.