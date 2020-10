Fáilte curtha ag McConalogue roimh Mhargadh Nua CAP "An bealach don idirbheartaíocht le Parlaimint na hEorpa réitithe ag Cainteanna Fada

Níos luaithe ar maidin, tháinig Comhairle Talmhaíochta an AE ar chomhaontú maidir le Cur Chuige Ginearálta ar phacáiste CAP i ndiaidh na bliana 2020 tar éis cainteanna fada i Lucsamburg, cainteanna a cuireadh tús leo Dé Luain seo caite.

Beidh an Chomhairle agus an Pharlaimint ábalta anois tús a chur leis an idirbheartaíocht ar na Rialacháin nua a bheidh le cur i bhfeidhm don tréimhse 2023-2027.

Dúirt an tAire McConalogue "Tá sé ríthábhachtach go raibh an Chomhairle ábalta teacht ar réiteach a raibh gach ballstát ábalta glacadh leis. Cuireann sé ar chumas na hUachtaránachta tús a chur leis an idirbheartaíocht ar phacáiste deiridh le Parlaimint na hEorpa. Tá Creat CAP seasmhach ó fheirmeoirí faoinar féidir leo a gcuid gnólachtaí a phleanáil sna blianta beag seo amach romhainn. Is é comhaontú an lae inniu an chéad chéim chun an creat sin a chomhaontú. Tá mé sásta freisin go gcuirtear fís ardaidhmeannach ar fáil leis an gCur Chuige Ginearálta seo maidir le fís uaillmhianach CAP atá ag teacht le riachtanais na hÉireann agus na hEorpa agus cinntíonn go mbaineann ballstáit an leas is fearr as an tréimhse romhainn. Tacóidh sé le hioncaim feirme agus cuideoidh linn ag an am céanna earnáil talmhaíochta inbhuanaithe a fhorbairt a chuirfidh le Margadh Glas an AE."

"Táim sásta go bhfuil cosaint tugtha do leasa na hÉireann sa chomhaontú a rinneadh agus táim ag súil anois don Choimisiún ag tabhairt na dtograí seo chun cinn le haghaidh rannpháirtíochta agus comhaontú deiridh le Parlaimint na hEorpa" a dúirt an tAire McConalogue.

CRÍOCH

Date Released: 21 October 2020