Fógartha ag an Aire Hackett go bhfuil síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais faoi Ghlao Oscailte an EIP chun talamh portaigh a bhfuil feirmeoireacht déanta air a fhliuchadh arís

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as Úsáid Talún agus Cúrsaí Bithéagsúlachta sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Seanadóir Pippa Hackett inniu go bhfuil síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais do Ghlao Oscailte do scéim nua faoi stiúir áitiúil chun talamh portaigh a bhfuil feirmeoireacht déanta air a fhliuchadh arís. D'fhógair an tAire Hackett an glao seo i mí Lúnasa agus is Glao Oscailte é seo faoi Chlár Forbartha Tuaithe na Roinne Talmhaíochta ag baint úsáid as samhail Thionscnamh Comhpháirtíochta Nuálaíochta na hEorpa (EIP).

Is é an 23 Deireadh Fómhair 2020 an dáta deiridh reatha a nglacfar le hiarratais agus tá síneadh coicíse curtha leis sin agus glacfar le hiarratais anois suas go dtí 5pm an 6 Samhain 2020 chuig EIP@agriculture.gov.ie.

Is féidir cáipéis treorach maidir leis an nGlao Oscailte a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Roinne ag

https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/europeaninnovationpartnership/

nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Rannán EIP ar EIP@agriculture.gov.ie, nó glaoch a chur ar an uimhir 0761 064 415.

