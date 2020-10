Deontais nua taighde fógartha ag an Aire Heydon Tuilleadh infheistíochta ar fiú beagnach €8 milliún é do thaighde agraibhia agus nuálaíochta chun Bithgheilleagar na hÉireann a fhorbairt

D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Martin Heydon T.D., deontais taighde inniu ar fiú beagnach €8 milliún iad do thrí thionscadal nua taighde mar thoradh ar Ghlao Taighde Iomaíoch na Roinne chun eolas nua a bhunú chun Bithgheilleagar na hÉireann a fhorbairt.

Dúirt an tAire agus na deontais á bhfógairt aige, "Tá infheistíocht an lae inniu dírithe ar Éirinn a choinneáil chun tosaigh i ndáil le modhanna nuálaíochta a sholáthar d'fhonn próiseáil feirme, foraoiseachta agus bia atá inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta a chinntiú agus leagfar béim ar leith i ngach aon cheann den trí thionscadal seo ar úsáid inbhuanaithe, ciorclach agus nuálaíochta na n-acmhainní nádúrtha a tháirgtear in Éirinn."

Tá ceann de na tionscadail seo ach go háirithe dírithe ar an ról a d'fhéadfadh a bheith i gceist le barraí mar féar, gránaigh, léagúim agus olashíolta agus le hacmhainní mara mar fhoinse próitéine, barraí a bhféadfadh acmhainn fadtéarmach a bheith i gceist leo chun córas agrai-éiceolaíoch na hÉireann a éagsúlú agus chun táirgí d'ardchaighdeán agus táirgí lena mbaineann ardchothú luachmhar a sholáthar.

Déanfar na féidearthachtaí a bhaineann le bithlotnaidicídí agus bithspreagthaigh déanta as algaí agus fungais a úsáid in ionad leasachán ceimiceach agus táirgí lotnaidicídí i dtáirgeadh barra a scrúdú i dtionscadail mhaoinithe eile.

Dúirt an tAire, "Tá an infheistíocht R&D chun tacú le forbairt a dhéanamh ar tháirgí bithbhunaithe nua thar a bheith tráthúil agus de dhíth chun na spriocanna atá leagtha amach i Straitéis Bithéagsúlachta an AE agus i Straitéis Ón bhFeirm go dtí an Forc chun úsáid leasacháin cheimiceacha agus lotnaidicídí a laghdú a shásamh."

Maidir leis an tríú tionscadal a mhaoineofar breathnófar ar na bealaí chun aischur geilleagair a fheabhsú ó phróiseáil adhmaid trí athrú go táirgí níos luachmhara adhmaid a éascú, dramhaíl a laghdú agus sraith tionscadal a chruthú maidir le saincheimicí agus sainábhair adhmadbhunaithe, agus dá bhrí sin, inbhuaineacht agus ciorclaíocht laistigh den earnáil a fheabhsú agus spriocanna a leagtar amach i bPlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach an AE a shásamh.

Dúirt an tAire freisin ‘‘gné thar a bheith dearfach a bhaineann leis na Deontais Taighde seo, mar a bhain le Glaonna Taighde roimhe seo, is ea an ghné Uile-oileáin agus an Roinn Talmhaíochta, Comhshaoil agus Gnóthaí Tuaithe (DAERA NI) i dTuaisceart Éireann ag cur maoiniú €328,000 milliún ar fáil do QUB."

Rachaidh na deontais a fógraíodh inniu chun tairbhe seacht nEagraíocht Déanta Taighde in Éirinn, lena n-áirítear Teagasc agus na hOllscoileanna (UCC, NUIM, NUIG, UL, UCD, TCD). Cuirfear tacaíocht ar fáil leis an maoiniú do shraith nua tallainne ó thaobh an taighde de i réimsí lena mbaineann tábhacht straitéiseach don tír trí dheiseanna ardoideachais a chur ar fáil do 26 mac léinn iarchéime i bhfoirm PhDanna (24) agus céimeanna Máistreachta (2) chomh maith le poist ar conradh do thaighdeoirí iardhochtúireachta agus taighdeoirí eile (16).

Mar fhocal scoir dúirt an tAire. "Chomh maith le tallann nua a bunú, beidh ról tábhachtach ag an eolas eolaíochta agus saineolas a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar an trí chlár chun bithgheilleagar na hÉireann a fhorbairt agus chun spriocanna na tíre i ndáil le hathrú aeráide agus aidhmeanna inbhuanaitheachta a bhaint amach."

Is féidir na sonraí ar fad a bhaineann le Glao 2019 a fháil ar www.agriculture.gov.ie/research/competitivenationalprogrammes/closedcalls/nationalcall2019/

Nótaí don eagarthóir:

Baineann na deontais le Glao ar Thograí a seoladh faoi thrí chlár iomaíocha maoinithe taighde arna n-oibriú ag an Roinn, is iad sin an Beart um Thaighde Institiúideach ar Bhia (FIRM), An Ciste um Thaighde a Spreagadh (RSF) agus an Clár um Thaighde Iomaíoch Foraoiseachta ar mhaithe le Forbairt (CoFoRD).

Is é an Beart um Thaighde Institiúideach ar Bhia (FIRM), an príomhchlár faoina maoinítear taighde ar bhia in eagraíochtaí a thugann faoin taighde in Éirinn lena n-áirítear Teagasc agus na hInstitiúidí Ardoideachais (HEI) agus dá bhrí sin a chuireann le hacmhainn taighde atá mar bhun taca faoi thionscal déantúsaíochta bia atá bríomhar, iomaíoch agus nuálach.

Féachtar leis an gCiste um Thaighde a Spreagadh (RSF) taighde a éascú a líonann na bearnaí i gclár príomhshrutha Teagasc, a thacaíonn le cleachtais agus bearta iomaíocha táirgíochta talmhaíochta agus a chuireann agus a chothaíonn geilleagar atá bunaithe ar fhaisnéis agus acmhainn taighde san earnáil talmhaíochta.

Féachtar leis an gClár um Thaighde Iomaíoch Foraoiseachta ar mhaithe le Forbairt (CoFoRD) bunsraith agus tacaíocht eolaíochta a fhorbairt ar mhaithe le tionscal foraoiseachta nuálach, iomaíoch, inmharthana atá dírithe ar an margadh.

