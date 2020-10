Seachtain Bithgheilleagair na hÉireann Fógartha ag an Aire Heydon (19-23 Deireadh Fómhair 2020)

D'fhógair an tAire Stáit Martin Heydon T.D, ‘Seachtain Bithgheilleagair na hÉireann 2020’, inniu a bheidh ar siúl ó Dé Luain an 19 Deireadh Fómhair go dtí Dé hAoine an 23 Deireadh Fómhair. Tarraingeoidh Seachtain Bithgheilleagair na hÉireann aird ar bhithgheilleagar na hÉireann trí shraith d'imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar líne a bheidh dírithe ar réimse leathan de lucht spéise (saoránaigh, gairmí tionscail agus lucht déanta polasaí) ó phríomhghrúpaí páirtithe leasmhara éagsúla laistigh de Ghréasán Bithgheilleagair na hÉireann. An Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil i gcomhair le ceannasaithe Bithgheilleagair lena n-áirítear Ionad Taighde Bithgheilleagair BiOrbic SFI agus Fondúireacht Bithgheilleagair na hÉireann atá i mbun an tsraith d'imeachtaí seachtaine seo a chomhordú.

Baineann an bithgheilleagar leas as foinsí bitheolaíochta inathnuaite a fhoinsítear go hinbhuanaithe ón talamh agus ón bhfarraige mar barra, foraoiseacht, iascaigh, dobharshaothrú, mionorgánaigh agus ainmhithe agus déanann táirgí bithbhunaithe breisluacha mar próitéiní, bia, leasacháin, plaistigh agus fuinneamh de na foinsí sin agus a gcuid fotháirgí próiseála. D'fhéadfadh an Bithgheilleagar deiseanna nua inbhuanaithe a chruthú d'fheirmeoirí agus go mbeadh poist ghlasa ar ardchaighdeán ann dá bharr ansin i gceantair faoin tuath agus cois cósta.

Dúirt an tAire, "Táimid ag maireachtáil tríd am stairiúil agus ní hé geilleagar s'againne amháin atá buailte ach tá geilleagar an domhain buailte le cúpla mí anuas. Ón staid dheacair seo, staid nach bhfacthas riamh cheana, tá deis againn an geilleagar atá againn a athmhúnlú agus cuireann an bithgheilleagar deiseanna ar fáil chun atógáil agus athstruchtúrú i mbealach glas inbhuanaithe agus ciorclach dár bpríomhthairgeoirí, chomh maith leis na hearnálacha agraibhia, mara, foraoiseachta, bainistithe dramhaíola, fuinnimh, tógála, cógaisíochta agus biteicneolaíochta. Ní mór dúinn Teacht Ar Ais Níos Fearr".

D'fhógair an tAire Heydon agus an tAire Chomhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Cumarsáide, Eamon Ryan T.D. seoladh an Fhóraim Náisiúnta Bithgheilleagair chomh maith, a bheidh comhdhéanta de réimse leathan páirtithe leasmhara sa bhithgheilleagar, agus a thabharfaidh guth do go leor páirtithe leasmhara sa bhithgheilleagar lena n-áirítear tionscal, comhlachtaí stáit agus grúpaí pobail cuí. Is é sprioc an Fhóraim Bithgheilleagair forbairt inbhuanaithe an bhithgheilleagair in Éirinn a chur chun cinn, tacú léi agus a bheith ar a son.

Chun liosta iomlán de na himeachtaí éagsúla a bheidh ar bun an tseachtain seo a fháil, le teacht a fháil ar an gclárú agus chun tuilleadh eolais a fháil ar Bhithgheilleagar Éireann, téigh chuig an láithreán gréasáin http://www.irishbioeconomy.ie/

Seo a leanas liosta de roinnt de na himeachtaí saor in aisce ar líne a bheidh ar siúl le linn 'Sheachtain Bithgheilleagair na hÉireann 2020':

Dé Luain an 19 Deireadh Fómhair:

30 go 10.30am Imeacht le Seachtain Bithgheilleagair na hÉireann a Sheoladh – Seimineár Gréasáin Ar Líne: 30 go 11.30am Cumann Bithfhuinnimh na hÉireann (IrBeA) Seoladh Seimineár Gréasáin Thionscadal Three C atá maoinithe ag INTERREG Iarthuaisceart na hEorpa

Cainteoirí Painéil: Martin Heydon TD Aire Stáit, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; An Dr Marc Palahi Stiúrthóir Institiúid Foraoisí na hEorpa agus an tOllamh Kevin O’Conner Stiúrthóir Ionad Taighde Bithgheilleagair BiOrbic SFI. Beidh seisiún Q&A chomh maith le plé painéil ar siúl ina dhiaidh, faoi stiúir Helen Carroll, Láithreoir agus Craoltóir Cláraigh anseo

Dé Máirt an 20 Deireadh Fómhair:

Cainteoirí Painéil: Seán Finan POF IrBeA; Tony Quinn ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Stephen McCormack IrBeA Oifigeach tionscadail; Coiln Keyses, ó Ffarm Moelcyi sa Bhreatain Bheag- Comhpháirtí Three C agus an Dr Robert Johnson ó Arigna Biofuels. Beidh C&F agus plé painéil ar siúl ina dhiaidh. Cláraigh don seimineár gréasáin seo roimh ré anseo

Dé Céadaoin an 21 Deireadh Fómhair

12pm go dtí 1pm Seoladh Thuarascáil "Geilleagar Ciorclach 2020" CIRCULÉIRE ó Irish Manufacturing Research (IMR) agus Fondúireacht Bithgheilleagair na hÉireann (IBF) (cuireadh amháin).

Déardaoin an 22 Deireadh Fómhair

00 go dtí 11.00am. Fiontar Nuálaíochta Glas don Gheilleagar Ciorclach á chur i láthair ag an EPA - Seimineár Gréasáin Ar Líne 00 go dtí 10.45am Seoladh Thuarascáil Bord Iascaigh Mara (BIM) ar “Scoping a Seaweed bio-refinery Concept for Ireland”- Seimineár Gréasáin Ar Líne

Cuir i láthair ar agus ó thrí thionscadal maoinithe ag an EPA (Symbiobeer, Hexafly & Cybercolloids) maoinithe faoi Fhiontar Nuálaíochta Glas don Gheilleagar Ciorclach a chuireann béim ar bithgheilleagar agus ar bhia. Beidh C&F agus plé painéil ar siúl ina dhiaidh. Is féidir clárú ach ríomhphost a sheoladh chuig nwpp@epa.ie

Dé hAoine an 23 Deireadh Fómhair

Áireofar comhúdair na tuarascála Sarah Hotchkiss agus Ross Campbell (Cybercollids) ar na cainteoirí. Is é David Milard (BIM) a dhéanfaidh cathaoirleacht air. Beidh C&F agus plé painéil ar siúl ina dhiaidh (cuireadh amháin).

00 go dtí 1.30pm Ceardlann SWGROW ar “Fheamainn Inbhuanaithe” á eagrú ag Údarás na Gaeltachta

Beidh an t-imeacht á sheoladh ag Máire Ní Einniú agus tabharfaidh Dave Garforth ó RS Standards ceardlann idirghníomhach 2 uair a chloig ina dhiaidh sin. Cláraigh anseo

12pm go dtí 1.30pm Feirmeoireacht Inbhuanaithe: Réimse Dearcthaí - Seimineár Gréasáin Ar Líne

Cainteoirí Painéil: Jane Shackleton feirmeoir mairteola & caorach & taighdeoir PhD i UCD; Dale Crammond ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; An tUasal Enda Buckley Stiúrthóir Inbhuanaitheachta an Ghrúpa Carberay; an tOllamh Jane Stout ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; an Dochtúir Cornelia Grace ó Devenish Nutrition. Beidh C&F agus plé painéil ar siúl ina dhiaidh faoi stiúir Claire O’Connell. Cláraigh anseo

Beidh Léarscáileanna Bithgheilleagair á n-eisiúint ag Teagaisc ar líne gach lá, beidh eolasghraf/físeán á eisiúint ag Fondúireacht Bithgheilleagair na hÉireann chomh maith leis an nuacht is déanaí ar thionscadail bithgheilleagair arna maoiniú faoi Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann agus beidh gluais á heisiúint ag an Líonra Náisiúnta Tuaithe. Is féidir leat an nuacht is déanaí a fháil ach #irishbioeconomy a leanúint ar twitter & LinkedIn.

Nóta d'eagarthóirí:

I Márta 2018 a foilsíodh an Ráiteas Beartais Náisiúnta ar an mBithgheilleagar: https://www.gov.ie/en/policy-information/e551fa-the-bioeconomy/.

Is faoin Ráiteas Beartais Náisiúnta ar an mBithgheilleagar a bunaíodh An Grúpa Forfheidhmithe Bithgheilleagair in 2018 agus tá comhchathaoirleacht á déanamh air ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tá sainordú tugtha don ghrúpa, atá comhdhéanta de roinnt Ranna agus Gníomhaireachtaí, gníomhaíochtaí agus dúshláin a aithnítear chun tuilleadh forbairt a dhéanamh ar Bhithgheilleagar in Éirinn a thabhairt chun cinn.

Ionad taighde ina mbítear i mbun taighde bunúsach agus feidhmeach i gcomhar le tionscail é Ionad Taighde Bithgheilleagair BiOrbic a bhfuil maoiniú €17.8m tugtha ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) ina leith. Déanann UCD an tIonad a óstáil i gcomhar le TCD, NUIG, Ollscoil Luimnigh agus Teagasc.

Tá Fondúireacht Bithgheilleagair na hÉireann lonnaithe i Lisín, Contae Thiobraid Árann

Date Released: 19 October 2020