VisIC Technologies erhöht die Serie E, um den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu unterstützen

The D3GaN V22TC65S1A Power Switch with extremely low RDS(ON) VisIC Technologies Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Galliumnitrid (GaN) -Komponenten für Hochspannungsanwendungen in Kraftfahrzeugen

MediaTek investiert in die VisIC-Serie E.

VisIC verfügt über beeindruckende Innovationen und Entwicklungen rund um GaN für Hochleistungs-Elektrofahrzeuge, die Effizienz und Leistung von Hybrid- bis zu vollelektrischen Anwendungen verbessern.” — Dr. Lawrence Loh, Senior Vice President von MediaTek.

NESS ZIONA, ISRAEL, October 20, 2020 / EINPresswire.com / -- • MediaTek investiert in die VisIC-Serie E.• Die für Elektrofahrzeugsysteme entwickelte D3GaN-Technologie von VisIC wird das Angebot in der letzten Investitionsrunde erweitern VisIC Technologies Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Galliumnitrid (GaN) -Komponenten für Hochspannungsanwendungen in Kraftfahrzeugen, hat unter Beteiligung von MediaTek, dem viertgrößten globalen Fabless Halbleiterunternehmen der Welt, erfolgreich eine Finanzierungsrunde der Serie E gestartet. Diese Finanzierungsrunde wird dem Unternehmen helfen, sein Portfolio für Hochleistungssysteme für Elektrofahrzeuge zu erweitern."Diese Finanzierungsrunde wird uns helfen, unser Portfolio zu erweitern und weiterhin eine solide Produktionsgrundlage für bestehende Produkte zu entwickeln", sagte Dr. Tamara Baksht, CEO von VisIC. „Wir freuen uns sehr, MediaTek als Teil der VisIC-Investoren zu sehen. MediaTek ist ein großartiges innovatives Fabless-Unternehmen und eine ständige Inspirationsquelle für uns, härter zu arbeiten und neue technologische Lösungen zu liefern, um bedeutende Veränderungen in Industrie und Umwelt herbeizuführen. Wir werden von MediaTek viel lernen, wie wir Innovationen vorantreiben und den entscheidenden Unterschied für den Automobilmarkt zu bieten “, fügte Dr. Tamara Baksht hinzu.MediaTek, das sich der Innovation verschrieben hat und sich als treibende Kraft auf dem Markt in mehreren Schlüsseltechnologiebereichen positioniert hat, darunter hoch energieeffiziente Mobiltechnologien, Automobillösungen und eine breite Palette fortschrittlicher Multimedia-Produkte, hat in VisIC investiert und wird mit seiner Erfahrung zur Beschleunigung der Innovation und dem Wachstums von VisIC beitragen.“VisIC verfügt über beeindruckende Innovationen und Entwicklungen rund um GaN für Hochleistungs-Elektrofahrzeuge, die die Effizienz und Leistung von Hybrid- bis zu vollelektrischen Anwendungen verbessern. Wir glauben, dass diese Technologie der Schlüssel zur Verbesserung der Performance und einer günstigen Kostenbasis von Elektrofahrzeugen ist “, sagte Dr. Lawrence Loh, Senior Vice President von MediaTek.Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.visic-tech.com Über VisIC Technologies Ltd.VisIC Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von GaN-Elektronik für xEV-Anwendungen, der sich auf leistungsstarke Automobillösungen konzentriert. Die effizienten und skalierbaren Produkte basieren auf fundierten technologischen Kenntnissen über Galliumnitrid und jahrzehntelanger Erfahrung. VisIC ist bestrebt, eine schrittweise Funktionsverbesserung in Bezug auf Größe und Kosten von Energieumwandlungssystemen bereitzustellen und setzt sich in allen Entwicklungsphasen für eine qualitativ hochwertige Kundenbetreuung ein. VisIC bietet Hochleistungstransistorprodukte auf der Basis von Galliumnitrid (GaN) Material an, um Komponenten für kostengünstige und leistungsstarke Wechselrichtersysteme in Kraftfahrzeugen bereitzustellen.Über MediaTek Inc.MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein globales Fabless-Halbleiterunternehmen, das jährlich 1,5 Milliarden „Connected Devices“ ermöglicht. Wir sind Marktführer bei der Entwicklung innovativer System-on-Chip-Systeme (SoC) für mobile Geräte, Home Entertainment, Konnektivität und IoT-Produkte. Unser Engagement für Innovationen hat uns als treibende Kraft auf dem Markt in mehreren Schlüsseltechnologiebereichen positioniert, darunter hocheffiziente mobile Technologien, Automobillösungen und eine breite Palette fortschrittlicher Multimedia-Produkte wie Smartphones, Tablets, Digitalfernseher, 5G und Voice Assistant Geräte (VAD) und Wearables. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen, ihren Horizont zu erweitern und ihre Ziele durch intelligente Technologie zu erreichen, einfacher und effizienter als je zuvor. Wir arbeiten mit den Marken zusammen, die Sie lieben, um großartige Technologie für alle zugänglich zu machen, und sie treibt alles an, was wir tun. Besuchen Sie www.mediatek.com für mehr Informationen.

VisIC transport revolution