Federal Reserve Board announces approval of application by Banco Bradesco S.A., Lecce Holdings S.A., Fundação Bradesco, BBD Participações S.A., Nova Cidade de Deus Participações S.A., and Cidade de Deus Cia. Comercial de Participações

The Federal Reserve Board on Wednesday announced its approval of the application under section 3 of the Bank Holding Company Act of 1956 by (1) Banco Bradesco S.A., (2) Lecce Holdings S.A., (3) Fundação Bradesco, (4) BBD Participações S.A., (5) Nova Cidade de Deus Participações S.A., and (6) Cidade de Deus Cia. Comercial de Participações, all of Osasco, Brazil, to acquire BAC Florida Bank, Coral Gables, Florida.

Attached is the Board's order relating to this action.

For media inquiries, call 202-452-2955.