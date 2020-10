Crann curtha ag an Aire Hackett ag Scoil Náisiúnta chun Lá na gCrann a Iarrtha aici ar gach earnáil sa tsochaí 'Crainn an Thabhairt ar Tugtha le fios aici go bhfuil sé beartaithe daoine a spreagadh éagsúlacht na gcrann a chuirtear in…

D'éiligh an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as Úsáid Talún agus Cúrsaí Bithéagsúlachta sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Seanadóir Pippa Hackett ar mhuintir na hÉireann 'Crainn an Thabhairt ar Aird' agus tús a chur leis an gcur.

Dúirt an tAire, agus crann á chur aici i Scoil Náisiúnta i mBaile Átha Cliath chun Lá na gCrann Tetra Pak a chomóradh, " Ní mór dúinn níos mó crainn a chur in Éirinn. Ba mhaith liom go gcuirfí tús leis an gcur faoi mo chúramsa, mar sin, táim ag iarradh ar dhaoine Crainn a Thabhairt ar Aird. Táim ag iarraidh orainn ar fad, daoine aonair, feirmeoirí, scoileanna, gnóthaí, eagraíochtaí agus údaráis áitiúla araon breathnú ar an talamh atá acu agus cuimhneamh ar chúpla crann a chur."

Ag tagairt do théama fheachtas na bliana seo, "Seas ar son an Nádúir", mhol an tAire, i dteannta Eanna Ní Lamhna, Uachtarán Chomhairle Crann na hÉireann, do na daltaí bunscoile a casadh uirthi ann a bheith níos gníomhaí maidir le ceisteanna inbhuanaitheachta agus aeráide.

Dúirt an tAire Hackett, "Tugann laethanta mar seo deis dúinn ar fad na leabhair scoile a chur i leataobh agus am a chaitheamh faoin spéir agus a bheith níos feasaí. Ba mhaith liom go mbeadh muid níos feasaí maidir leis na buntáistí a bhaineann le crainn. Tá feidhmeanna go leor ag baint leo, ó áilleacht, baic fothraim agus foscadh ón ngrian a chur ar fáil dúinn go dtí na buntáistí is mó, mar uisce stoirme a stóráil, truaillithe a scagadh agus dé-ocsaíd charbóin a shú as an aer."

Leag an tAire béim ar an tábhacht a bhaineann le crainn maidir le hathrú aeráide, "Tá os cionn 312 tonna carbón stóráilte i gcrainn agus i gcré fhoraoisí na hÉireann agus cuireann sé sin go mór le hathrú aeráide. Gan dabht, tá an t-adhmad iontach mar stór carbóin chomh maith. Mar sin, ní mór dúinn níos mó úsáid a bhaint as adhmad gach lá."

Ag tabhairt aitheantas d'ainmniúchán na bliana 2020 mar Bhliain Idirnáisiúnta um Shláinte Plandaí lena mbaineann an téama 'Plandaí a Chosaint, Beatha a Chosaint', thug an tAire Hackett ar aird, "Tá sé tábhachtach go ndéanfadh muid stádas sláinte plandaí ar leith na hÉireann a chothabháil chun crainn, foraoisí agus timpeallacht níos forleithne na tíre a chosaint, leanann mo Roinnse den Straitéis um Shláinte Plandaí agus Bithshlándála, a foilsíodh le déanaí, a chur i bhfeidhm."

Rinne an tAire Hackett tagairt chomh maith do bheartas foraoise na todhchaí. Dúirt sí, "Tá ríméad orm feirmeoirí agus foraoiseoirí a spreagadh níos mó de speicis leathanduilleacha agus de speicis bhuaircíneacha éagsúla araon a chur. Tá ceann de na leibhéil is ísle de chlúdach crann san Eoraip againn in Éireann. Caithfear é sin a ardú, ach ní mór é a ardú ar bhealach atá báúil do chrainn dhúchasacha agus gnáthóga dúchasacha na tíre agus foraoiseacht tráchtála agus an tionscal adhmaid a sheachadadh ag an am céanna. Beidh mé ag obair le réimse scéimeanna agus beart chun éagsúlacht na gcrann a chuirtear a mhéadú agus múnla feabhsaithe a fhorbairt d'fhoraoiseacht in Éirinn. ’’

Nótaí d'Eagarthóirí:

D'éiligh Comhairle Crann na hÉireann, le tacaíocht ó Tetra Pak, go gcuirfeadh bunscoileanna ar fud na tíre crainn Déardaoin, an 1 Deireadh Fómhair 2020. "Seas ar son an Nádúir" téama na bliana seo, chun daltaí bunscoile ar fud na tíre a spreagadh le bheith níos gníomhaí maidir le ceisteanna inbhuanaitheachta agus aeráide.

Deis atá i Lá na gCrann Tetra Pak do leanaí, do mhúinteoirí agus tuismitheoirí na leabhair scoile a chur i leataobh, am a chaitheamh faoin spéir agus a bheith ag foghlaim chun bheith níos feasaí maidir le cúrsaí timpeallachta. Is é Sammy Squirrel sonóg an fheachtais agus is féidir é a fháil ar chúl cartáin bainne Avonmore ó Mheán Fómhair ar aghaidh agus beidh leideanna simplí orthu ar bheith níos comhfhiosaí maidir le cúrsaí timpeallachta. Mar chuid de Lá na gCrann Tetra Pak 2020, cuirfear 1,500 crann óg dúchasach ar fáil ar láithreán gréasáin an fheachtais chun go mbeidh bunscoileanna in ann iad a chur ar thalamh na scoile, nó i bpota sa seomra ranga. Tá crann a chur ar cheann de na ceanglais atá ann chun Brat Glas don Bhithéagsúlacht na Scoile Glasa a bhaint amach. Áirítear ranganna nua, físeáin agus eolas ar athchúrsáil, ar dhramhaíl bia agus siúlóidí dúlra ar na sonraí breise agus is féidir iad a fháil ar www.treeday.ie

Leagtar béim le Lá na gCrann Tetra Pak ar chrann dúchasach éagsúil gach bliain agus roghnaíodh an Péine Albanach nó an Giúis i mbliana, ceann de chrainn shíorghlasa na hÉireann, nach bhfuil mórán acu ann. Tá an-tóir ag an iora rua ar shíolta bhuaircín an Phéine Albanach agus baineann an bheach mheala leas as sú roisíneach an chrainn chun gliú beach nó propolis a dhéanamh; a úsáidtear mar shéaltán ina gcoirceog agus a thugann cosaint do na beacha in aghaidh baictéir agus víreas.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar Lá na gCrann Tetra Pak 2020 agus crann óg péine Albanach SAOR IN AISCE a fháil do do scoil agwww.treeday.ie.

CRÍOCH

Date Released: 01 October 2020