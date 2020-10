Fógartha ag an Aire McConalogue go mbeidh tús á Chur le hailt áirithe den Acht um Rásaíocht Con, 2019 an 1 Deireadh Fómhair 2020

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue, T.D., go mbeidh tús á chur le hailt áirithe den Acht um Rásaíocht Con, 2019. Rásaíocht Con Éireann anois atá ar Bhord na gCon, agus cuirfear feabhas ar rialacha agus neartófar rialúchán in earnáil na rásaíochta con faoin Acht seo chomh maith.

Shínigh an tUachtarán an tAcht um Rásaíocht Con, 2019 (an tAcht) an 28 Bealtaine 2019. Cuireadh roinnt alt a bhaineann leis an Acht um Leas Cúnna, 2011 agus an Acht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013 i bhfeidhm láithreach ar achtú na reachtaíochta i mBealtaine 2019.

Leag an tAire McConalogue béim ar an tábhacht a bhaineann le folláine ainmhithe agus é ag cur fáilte roimh an Ordú um Thosach agus dúirt, "maidir le feabhsúcháin ar leas ainmhithe, tá sraith leasúcháin déanta ar earnáil na gcon le tamall anuas, lena n-áirítear achtú na hAchta um Rásaíocht Con, 2019. Láidríonn an reachtaíocht nua an bonn dlí atá ann a neartú chun rialú ionracais thionscal rásaíocht na gcon a láidriú. Déantar foráil chomh maith in Acht um Rásaíocht Con 2019 maidir le córas inrianaitheachta na gcon a thabhairt isteach, a bhfuil Bord na gCon ag tabhairt tús áite dó, agus trína mbeifear ábalta cúnna rásaíochta a rianú ar feadh a saoil."

Ina theannta sin dúirt an tAire maidir leis an tábhacht a bhaineann le rialachas agus rialúchán san earnáil, “Creidim go gcuirfear creat iontaofa ar fáil leis an Acht seo chun rialachas agus rialúchán in earnáil na gcon a fheabhsú, agus tugtar aghaidh ann ar shaincheisteanna a tugadh chun cinn i roinnt tuarascálacha maidir leis an earnáil.”

Neartaíonn an tAcht um Rásaíocht Con, 2019 rialúcháin rialála sa tionscal, déanann nuashonrú ar smachtbhannaí agus feabhsaíonn ionracas. Chomh maith leis sin, áirítear leas na gcon ar cheann d'fheidhmeanna reachtúla Rásaíocht Con Éireann ann agus tugtar an chumhacht rialacháin a dhéanamh i ndáil le frithdhópáil, riaradh agus inrianaitheacht chun críocha sláine agus leasa araon. Léirítear san Acht moltaí i ndáil le hathrú reachtach a rinneadh i dTuarascáil Indecon, i dTuarascáil Con an Choiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir agus in Athbhreithniú Morris ar Fhrithdhópáil agus ar Chógas.

Dúirt an tAire McConalogue chomh maith, ‘‘Creidim go bhfuil todhchaí earnáil na gcon ag brath ar ardán láidir rialachais agus ar na caighdeáin ionracais agus leasa is airde a bheith ag an earnáil agus í bunaithe ar chóras rialála láidir. Trí chreat dlí láidir a chur ar fáil, tacófar le forbairt na hearnála rásaíochta con in Éirinn agus cuirfear ardán ar fáil chun an méid a chuireann an earnáil leis an ngeilleagar agus leis an bhfostaíocht a fheabhsú amach anseo.’’

CRÍOCH

Date Released: 01 October 2020