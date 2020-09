COVID-19: Zum Umgang mit den Folgen der Selbstisolation bei Parkinson-Patienten

Das Zambon-Symposium behandelt die Empfehlungen, was die motorischen und nicht-motorischen Komplikationen der Parkinson während der COVID19-Pandemie betrifft

BRESSO, MILAN, ITALIA, September 24, 2020 / EINPresswire.com / -- Welcher Art waren die Auswirkungen der COVID-19-Ausnahmesituation auf die Leben von Klinikpersonal und Patienten? Diese Frage wird immer wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Parkinson-Krankheit mit einem hohen Risiko an mit COVID-19 in Zusammenhang stehenden Komplikationen verbunden ist . Darüber hinaus gibt die erhöhte Anfälligkeit älterer Menschen und von Menschen mit Komorbiditäten in Verbindung mit der altersbedingt zunehmenden Prävalenz der Parkinson-Krankheit Anlass zur Sorge über die potenziell erhöhten Risiken von COVID-19 bei Menschen mit dieser Pathologie und anderen Bewegungsstörungen .Über diese Themen wurde auf Zambons Symposium mit dem Titel „Herausforderungen bei der Behandlung von Parkinson-Patienten während der COVID-19-Pandemie: Was können wir erwarten?“ diskutiert, das auf dem Virtuellen Internationalen Kongress für Parkinson-Krankheit und Bewegungsstörungen 2020 abgehalten wurde.Parkinson-Patienten waren im Zuge der Pandemie stark von der Isolation betroffen, und die Situation verschlechtert sich immer weiter. Inaktivität, Stress und Einsamkeit haben eine Verschlechterung und den Ausbruch verschiedener Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Schlaflosigkeit, kognitiven Abbau, Depressionen und Verstopfung verstärkt.Während des Symposiums betonte Prof. Bastiaan Bloem, Direktor des Radboudumc, Kompetenzzentrum für Parkinson und Bewegungsstörungen in Nijmegen, dazu: „Gewiss ist bei der Behandlung von Parkinson-Symptomen während der COVID-19-Pandemie eine veränderte Situation entstanden, in der eine bemerkenswerte Beschleunigung der Probleme bei akuten und chronischen Stressbelastungen zu beobachten war, die selbst bei zuvor stabilen Patienten zu einer Verschlimmerung von Symptomen wie Zittern, Dyskinesien, durch Rigidität gekennzeichnetes Gangbild und einer Zunahme von Angstzuständen führte. Darüber hinaus hat die Unmöglichkeit, sich körperlich zu betätigen, zu Fällen von Einsamkeit und Entfremdung von den Betreuern geführt. Es ist daher wichtig, komplementäre Ansätze in die eher traditionelle pharmakologische Therapie zu integrieren; ein Achtsamkeits-Yoga-Programm verbessert nachweislich die motorische Dysfunktion und Mobilität und führt durch die Verbesserung der Lebensqualität zu einer Verringerung von Angst- und Stresssymptomen“.Aufgrund der Komplexität der Parkinson-Krankheit ist es von entscheidender Bedeutung, einen multidisziplinären Ansatz zu entwickeln, an dem das gesamte für die Patienten zuständige medizinische Personal beteiligt ist: Neurologen, Geriater, Psychologen, Psychiater, Allgemeinmediziner, Ernährungswissenschaftler, Urologen, Sozialarbeiter und Pflegekräfte. Dies kann die Therapietreue, die Angepasstheit der Pflege und die integrierte psychologische und emotionale Entlastung von Menschen mit Parkinson stark verbessern.Die Wirksamkeit der Telemedizin zur Beurteilung von Parkinson-Patienten ist in vielen Studien gut dokumentiert, was möglich ist, da die meisten körperlichen Untersuchungen bildlich dargestellt werden können2. Die Epidemie hat die rasche Innovation und Implementierung dieser Systeme (Telemedizin) für die Bereitstellung dringender und laufender medizinischer Versorgung bereits vorangetrieben . Obwohl die Telemedizin die ärztliche Beratung, Diagnose und den therapeutischen Weg nicht ersetzen kann, kann sie doch ein wertvolles Instrument für die Fernüberwachung von diagnostizierten und behandelten Parkinson-Patienten werden.Prof. Angelo Antonini, Professor für Neurologie, Direktor der Abteilung für Parkinson und Bewegungsstörungen der Abteilung für Neurowissenschaften der Universität Padua, sagt dazu: „Alle festgestellten relevanten Symptome hängen mit der mangelnden Mobilität zusammen, und dies unterstreicht, wie wichtig die zusätzliche Strategie zur Kontrolle der Pathologie ist. Darüber hinaus hat sich auch die Lebensqualität, gemessen vor und nach dem Lockdown an einer Gruppe von Patienten, während der Zeit der Isolation signifikant verschlechtert. Die andere Lektion, die wir in letzter Zeit gelernt haben, ist, wie wichtig es ist, unseren Patienten neue Instrumente wie Telemedizin, E-Mails und Telefongespräche für die Telekommunikation mit Neurologen zur Verfügung zu stellen“.Die Reden auf dem Symposium unterstrichen, dass es heute wichtiger denn je ist, sowohl das Fortschreiten der motorischen/nicht-motorischen Symptome als auch die Verbesserung der Lebensqualität als Indikatoren für die Wirksamkeit einer potenziell krankheitsmodifizierenden Behandlung zu betrachten.Roberto Tascione, CEO von Zambon Spa sagte abschließend: „Im Jahr 2015 begann Zambon, sich mit der Parkinson-Krankheit zu beschäftigen, einem hochgradig vernachlässigten Bereich, um hier einen wichtigen Beitrag für Ärzte, Patienten und Pflegekräfte zu leisten. Während der letzten fünf Jahre haben wir die wissenschaftliche und medizinische Gemeinschaft mit Studien, Schulungen und Veranstaltungen unterstützt, sowie den Patienten geholfen, auf globaler Ebene mit ihren Vertretern zusammenzuarbeiten, worauf wir sehr stolz sein dürfen. Über 60.000 Patienten in Europa, Australien, Nord- und Südamerika haben schon von unserem Engagement und unserem Produkt profitiert. Dieses Symposium bezeugt unser Engagement für die Verbesserung der Heilungschancen und Pflege der Parkinson-Krankheit auf innovative und multidisziplinäre Weise. Wir gehen dabei über die gewöhnlichen Methoden hinaus, um die unbefriedigten Bedürfnisse unserer Patienten zu verstehen und deren Lebensqualität zu verbessern“.