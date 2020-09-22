Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101.
msp.forestville@maryland.gov
FOR IMMEDIATE RELEASE: 09/21/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Sept 14th-Sept 20, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|GIBSON, DEWAYNE BRYANT
|9/14/2020@0934
|HANDY
|42
|TEMPLE HILLS, MD
|OUZTS, LEON C
|09/15//2020@0056
|MURRAY
|35
|FT WASHINGTON, MD
|CRUDUP, JAMES ARTHUR 3RD
|9/15/2020@0105
|DE LA CRUZ
|25
|DISTRICT HEIGHTS, MD
|GRAY RICHARDSON, JULIAN A.
|9/15/2020@0232
|EMERICK
|26
|WALDORF, MD
|BROWN, THOMAS ALVIN
|9/15/2020@2058
|THOMPSON
|43
|WASHINGTON, DC
|WHITAKER, ANTIONE JEROME
|9/16/2020@0245
|MURRAY
|40
|AUBURN, GA
|COATES, SHAWN BERNARD
|9/17/2020@0303
|MURRAY
|39
|WALDORF, MD
|BULLOCK, DERVONTE JERRELL
|9/19/2020@0024
|THOMPSON
|33
|WASHINGTON, DC
|BALL, DARRELL GREGORY
|9/19/2020@0314
|REPA
|27
|CAPITOL HEIGHTS, MD
|JOHNSON, ALI JABBAR
|9/20/2020@0149
|REPA
|41
|ACQUASCO, MD
|FLEGLER, JAMES MICHAEL
|9/20/2020@0251
|THOMPSON
|29
|SPRINGDALE, MD
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101