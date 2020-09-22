Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 827 press releases posted in the last 24 hours and 185,465 in the last 365 days.

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Sept 14th-Sept 20, 2020

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101.

msp.forestville@maryland.gov

                                                                      FOR IMMEDIATE RELEASE: 09/21/2020

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Sept 14th-Sept 20, 2020

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE
GIBSON, DEWAYNE BRYANT 9/14/2020@0934 HANDY 42 TEMPLE HILLS, MD
OUZTS, LEON C 09/15//2020@0056 MURRAY 35 FT WASHINGTON, MD
 CRUDUP, JAMES ARTHUR 3RD  9/15/2020@0105 DE LA CRUZ  25  DISTRICT HEIGHTS, MD
GRAY RICHARDSON, JULIAN A. 9/15/2020@0232 EMERICK 26 WALDORF, MD
BROWN, THOMAS ALVIN 9/15/2020@2058 THOMPSON 43 WASHINGTON, DC
WHITAKER, ANTIONE JEROME 9/16/2020@0245 MURRAY 40 AUBURN, GA
COATES, SHAWN BERNARD 9/17/2020@0303 MURRAY 39 WALDORF, MD
BULLOCK, DERVONTE JERRELL 9/19/2020@0024 THOMPSON 33 WASHINGTON, DC
BALL, DARRELL GREGORY 9/19/2020@0314 REPA 27 CAPITOL HEIGHTS, MD
JOHNSON, ALI JABBAR 9/20/2020@0149 REPA 41 ACQUASCO, MD
FLEGLER, JAMES MICHAEL 9/20/2020@0251 THOMPSON 29 SPRINGDALE, MD

 

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel

Phone Number: 301-568-8101

You just read:

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –Sept 14th-Sept 20, 2020

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.