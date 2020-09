Youtuber and artist ZHC Matchy Catch x ZHC Matchy Catch x ZHC giveaway - artwork by Lorenza di Sepio Matchy Catch Matchy Catch Gameplay

Lo Youtuber ZHC collabora con Jyamma Games Studio per un giveaway che celebra il lancio di Matchy Catch

Il nuovo giveaway vedrà un fortunato vincitore mettere le mani su un paio di Nike Air Force 1 uniche nel loro genere, personalizzate da ZHC in persona.” — Jyamma Games Studio

MILAN, ITALY, September 22, 2020 / EINPresswire.com / -- Jyamma Games Studio collabora con lo Youtuber e artista ZHC su un fantastico giveaway per celebrare l'uscita del loro nuovo gioco mobile. Matchy Catch è il nome dell'ultima creazione dello studio milanese che, dopo il successo del primogenito Hi-Ball Rush, è pronto a tenerci ancora una volta incollati agli schermi dei nostri smartphone.Con oltre 15 milioni di iscritti su Youtube, l'artista ZHC sta salendo alla ribalta grazie alle sue coloratissime creazioni. Smartphone, tablet, accessori, ora anche un intero autobus: ZHC non vede limiti alla sua creatività. È specializzato nella personalizzazione di tutto ciò che solletica il suo genio artistico con le sue caratteristiche ed originali illustrazioni.ZHC si unisce ora a Jyamma Games Studio per l'uscita di Matchy Catch. Il nuovo giveaway vedrà un fortunato vincitore mettere le mani su un paio di Nike Air Force 1 uniche nel loro genere, personalizzate da ZHC in persona. Un vero gioiello per ogni appassionato di collezionismo e customizing. Il giveaway prenderà il via il giorno del lancio di Matchy Catch, il 17 settembre.Matchy Catch è un hypercasual input game, dove il giocatore deve riprodurre nell’ordine giusto le sequenze di oggetti che gli si presentano a schermo, tappando sul set di oggetti corrispondenti a sua disposizione. Durante l’esperienza di gioco, il giocatore potrà avanzare tra i vari livelli effettuando combo e ricevendo bonus in grado di stravolgere le sorti della partita. I bonus attivabili includono Martello Arcobaleno e Fulmine, in grado di snellire la configurazione delle sequenze; oppure Spawn Freeze che elargisce al giocatore preziosi secondi extra.Con già un secondo gioco in arrivo sui nostri smartphone e una nuovissima collaborazione con ZHC, Jyamma Games continua stupirci con nuove imprese fresche e divertenti. Nonostante il giovane studio milanese sia operativo da poco meno di un anno, è già orgoglioso di successi come l'esilarante Hi-Ball Rush, o del loro contributo alla comunità di gioco con l'iniziativa #PlayApartTogether. Matchy Catch è l'ultimo prodotto di Jyamma Games, che ancora una volta porta nelle nostre tasche la voglia di divertirsi e di competere in giochi casual e coinvolgenti.Matchy Catch è disponibile dal 17 settembre, assieme al lancio del giveaway con il mitico ZHC.

Matchy Catch Teaser