Pour des p’tits poumons roses et en santé, Famille sans fumée rappelle de ne pas fumer en présence de vos enfants

/EIN News/ -- MONTREAL, Sept. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l’automne frappe à nos portes, la campagne Famille sans fumée est de retour avec une toute nouvelle campagne de communication qui invite les parents québécois à poser des gestes pour protéger la santé de leurs enfants des dangers de la fumée secondaire: faire de leur maison et de leur voiture des zones sans fumée en tout temps et fumer loin d’eux à l’extérieur. Pour les aider à passer à l’action, le site Web famillesansfumee.ca propose de l’information et des outils pratiques.



Attention aux p’tits poumons

Le slogan de la campagne, « Pour des p’tits poumons roses et en santé », rappelle que les enfants naissent avec des poumons roses et que le goudron de la fumée de tabac, qui noircit ceux des fumeurs, s’accumule aussi dans ceux des enfants exposés à la fumée secondaire. En outre, cette émanation hautement toxique rend les enfants qui vivent dans des milieux emboucanés davantage susceptibles de développer de multiples problèmes respiratoires. Heureusement, les parents peuvent agir pour protéger les p’tits poumons de leurs enfants en ne fumant jamais en leur présence.

Les enfants, plus à risque

Contenant plus de 7 000 produits chimiques, la fumée secondaire est particulièrement néfaste pour la santé respiratoire des bébés et des enfants parce que leurs poumons n’ont pas fini de se développer et qu’ils respirent plus vite que les adultes, absorbant ainsi de plus grandes quantités de substances nocives. « N’oublions pas qu’un bébé de moins de 1 an respire 3 fois plus vite qu’un adulte, alors que les tout-petits, eux, respirent 2 fois plus vite que leurs parents. De plus, chez les enfants, l’exposition régulière à la fumée secondaire peut provoquer ou accentuer plusieurs problèmes respiratoires tels que la toux, les rhumes, la bronchite, la pneumonie et l’asthme », indique la directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec, Mme Dominique Massie.

Asthme et fumée: un duo à éviter

Chez les enfants, l’effet néfaste de la nicotine présente dans la fumée peut entraîner une diminution des capacités pulmonaires et une prédisposition à développer l’asthme, notamment. Au Canada, la proportion d’enfants souffrant de cette maladie a atteint 15 %, et ce nombre ne cesse de croître. Quant aux enfants de parents fumeurs, ils ont de 2 à 4 fois plus de risques d’être asthmatiques. De plus, le tabac et la fumée secondaire sont des déclencheurs majeurs de crises d’asthme, d’où l’importance de poursuivre la sensibilisation aux méfaits de la fumée secondaire.

Une occasion d’essayer d’arrêter

D’après un sondage Léger (2019)¹, Famille sans fumée motive 46 % des parents qui fument à diminuer leur nombre de cigarettes fumées et 27 % d’entre eux à arrêter. Pour soutenir les parents et futurs parents souhaitant écraser, le site famillesansfumee.ca présente des ressources d’aide à la cessation gratuites, dont la ligne J’ARRÊTE (1 866 527-7383).

À propos de Famille sans fumée

Famille sans fumée est une réalisation de Capsana présentée en partenariat avec plusieurs organismes publics et privés, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les Directions régionales de santé publique du Québec et le Groupe Jean Coutu. Pour en savoir plus, visitez famillesansfumee.ca .

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l’Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Sa mission est d’aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca .

1. Léger Marketing (2019). Notoriété et perception de la campagne publicitaire Famille sans fumée – Rapport d’analyse d’un sondage post-campagne.





Source :

famillesansfumee.ca | facebook.com/famillesansfumee

capsana.ca | @equipeCapsana

Renseignements et demandes d’entrevue:

Camille Gagnon

Relations médias

514 985-2466, poste 277

cgagnon@capsana.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be164514-3ec7-4012-a7fe-2abad2bb772a