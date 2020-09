Une nouvelle application veut faire de vous un micro-influenceur en 30 jours

La SLVR App est lancée en France

Alors que la pandémie frappe toujours durement le marché du travail, l'application SLVR veut permettre aux gens de gagner un revenu supplémentaire sur Instagram

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, September 2, 2020 / EINPresswire.com / -- La nouvelle application SLVR souhaite que les personnes qui rêvent de devenir des influenceurs atteignent leurs objectifs et puissent gagner leur vie de cette façon.L'application SLVR est lancée en France avec la même promesse faite au marché anglophone : proposer des méthodes éprouvées et les bons outils analytiques pour permettre à qui le souhaite de devenir micro-influenceur sur Instagram.Avec le marché du travail durement impacté par la pandémie, plusieurs personnes se tournent vers les réseaux sociaux pour promouvoir leur talent et démarrer de nouvelles carrières.Et puisque Instagram introduit des fonctionnalités pour faciliter les relations influenceurs-marques à un rythme incroyable, le moment est idéal pour tous ceux qui ont une passion, un talent, une compétence ou un passe-temps spécifique de le monétiser à travers des publications Instagram.L’application SLVR est un outil complet qui offre 30 leçons gratuites, des données analytiques faciles à utiliser et des fonctionnalités personnalisées pour faciliter la création de publications sur Instagram et croître le nombre d’abonnés fidèles.L'application SLVR guide l'utilisateur à travers un parcours complet où il sera amené à créer un profil de qualité professionnelle qui sera facilement découvrable par la communauté Instagram. Il apprendra à créer une stratégie de croissance adaptée à sa niche, suivra sa croissance en utilisant les outils analytiques de SLVR et fidélisera ses abonnés pour conclure des partenariats avec les marques.Il est possible de monétiser un compte Instagram avec aussi peu que 1 000 abonnés.L'application SLVR s'adresse aux nouvelles mères, aux aspirants triathlètes, aux entrepreneurs, aux fans de photographie, aux professeurs de musique, aux consultants en méditation et aux accros aux soins de la peau qui veulent apprendre à parler aux bonnes personnes et avoir l'attention qu'ils méritent sur les réseaux sociaux. Les « j’aime » seront un début, puis viennent les abonnés et éventuellement des collaborations avec les marques et même la création d’entreprise !Instagram est LE canal dominant pour créer des conversations marques-consommateurs.D'après une récente étude sur les marques, le contenu produit par des influenceurs peut stimuler jusqu’à 68% d’intention d’achat de plus que le contenu produit par les marques.49% des gens disent que les publicités créées par les marques sont ennuyeuses, tandis que 82% sont enclins à suivre les recommandations des influenceurs.Et non, le marché n'est pas saturé ! Les marques parient gros sur les micro-influenceurs, car ils connaissent parfaitement leur auditoire et leurs abonnés sont plus engagés avec leur contenu. Ceux et celles qui sont en mesure de communiquer avec un public local se verront proposer davantage du partenariats.SLVR veut démystifier toutes les stratégies de croissance d'Instagram pour que quiconque le souhaite puisse gérer avec succès un compte professionnel.« Nous voulons encourager les gens à vivre de leur passion et aider ceux qui deviennent des experts dans leur domaine à ajouter de la valeur à leur expérience. Nous voulons les aider à utiliser ces compétences pour créer des revenus supplémentaires, le tout par le moyen de l'application SLVR », dit le CEO de SLVR, Mikko Perttala.COUP D’OEIL SUR L'APPLICATION SLVR- Atelier de croissance gratuit de 30 cours pour créer un compte Instagram à partir de zéro et apprendre à le monétiser- Des fonctionnalités faciles à utiliser qui simplifient la stratégie de publication, comme l'outil hashtag – pour trouver les hashtags pertinents qui permettent de référencer le contenu – et un générateur de kit média, un outil nécessaire pour se présenter aux marques.- Des outils d'analyse de données simplifiés associés au compte créateur ou professionnel pour que les utilisateurs augmentent leur croissance et l'engagement- Des classes de maître avec des influenceurs renommés- Un fil d’actualités sélectionnés avec soin, traitant des réseaux sociaux et dernières tendances en matière de marketing d'influence- « The Weekly » – le blog de SLVR sur le marketing d'influence- Une communauté connectée – SLVR Coach est le service de messagerie en temps réel avec les experts de l'équipe SLVRL'application est en utilisation gratuite et des modules de formation complémentaires peuvent être achetés. Des sujets comme la monétisation, les méthodes de croissance avancées, les comptes contenus-utilisateurs et autres sont traités en profondeur sous forme de « workshop ».À PROPOS DE SLVRSLVR est une start-up basée à Helsinki, fondée par quatre professionnels du marketing et médias sociaux qui voulaient offrir un kit d’outils pour aborder Instagram correctement. Ils souhaitent que les professeurs de mathématiques, les maquilleurs, les futurs photographes professionnels et les joueurs de basketball puissent utiliser la même méthode éprouvée pour créer un profil Instagram de qualité professionnelle et puisse le monétiser.« Il y a plusieurs méthodes douteuses en ligne et nous n’avons pas pu trouver les bonnes fonctionnalités pour encourager nos clients. Nous avons créé la solution », explique le CEO de SLVR, Mikko Perttala. « L'idée d'une application-guide Instagram est de rejoindre les personnes à l'endroit le plus convenable pour elles – sur leurs téléphones – et leur proposer des fonctionnalités en constante évolution ».L’application SLVR est disponible dans le monde entier sur les systèmes iOS et Android. La version anglophone est disponible depuis juin, et les nouvelles versions localisées en espagnol, français et portugais sont lancées cette semaine.STATISTIQUESLe secteur du marketing d'influence devrait atteindre $ 9,7B en 2020Environ 90% des campagnes d'influence incluent Instagram45% des influenceurs reçoivent environ quatre propositions de campagne chaque mois65% des consommateurs découvrent une nouvelle marque ou un nouveau produit avec l’aide d’un influenceur au moins une fois par semaineLes campagnes marketing avec des influenceurs rapportent 6,50 USD pour chaque dollar investi68% des spécialistes du marketing disent qu'Instagram est la plateforme de médias sociaux la plus importante pour leurs campagnes35% de spécialistes du marketing disent que le marketing d’influence a le meilleur retour sur l’investissement87% [des répondants] ont été inspirés par un influenceur pour faire un achat300% plus de micro-influenceurs ont été utilisés par les grandes entreprises en 2016KIT MÉDIA@slvrappApp Store et Google Play: link.slvrapp.com/getslvr