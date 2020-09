Um novo aplicativo ajuda as pessoas a se tornarem microinfluenciadores em 30 dias

SLVR APP está sendo lançado globalmente

Com a pandemia ainda atingindo fortemente o mercado de trabalho, o aplicativo SLVR quer permitir que as pessoas tenham uma renda extra no Instagram

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, September 1, 2020 / EINPresswire.com / -- O novo aplicativo SLVR quer que as pessoas que sonham em se tornar influenciadores e ganhar a vida desta forma consigam atingir seus objetivos. Rápido e da maneira certa. O aplicativo SLVR está sendo lançado no Brasil com as mesmas promessas feitas para o mercado americano: oferecer as lições e ferramentas certas para ajudar as pessoas que queiram se tornar um microinfluenciador no Instagram a ter sucesso.Com os impactos duros da pandemia no mercado de trabalho, as pessoas procuram as mídias sociais para alavancar suas carreiras. As pessoas que estavam apenas compartilhando conteúdo com os amigos e família agora enxergam os benefícios de tocar suas próprias empresas com a ajuda do Instagram.O Instagram está introduzindo recursos para facilitar as relações entre influenciadores e marcas e pagamentos aos criadores de conteúdo em um ritmo espantoso. As empresas estão mudando seus investimentos em publicidade para criar relações duradouras com os clientes. E microinfluenciadores e seus principais defensores.Agora é o momento para todos com uma paixão, talento, habilidade ou hobby específico começarem a lucrar com suas publicações.O SLVR acredita que qualquer pessoa que queira se tornar um microinfluenciador podefazê-lo.O aplicativo SLVR leva o usuário por uma jornada completa de 30 aulas gratuitas onde podem criar um perfil sólido e fácil de encontrar, e eles aprendem como criar uma estratégia de crescimento adequada para o nicho escolhido, seguir este crescimento usando as ferramentas analíticas simples do SLVR e manter seus seguidores engajados para fechar seus primeiros negócios com marcas. É possível monetizar uma conta do Instagram com pouco mais de 1.000 seguidores.O aplicativo SLVR serve para mães de primeira viagem, aspirantes a triatletas, empreendedores tímidos, fãs de fotografia, professores de música, consultores de meditação e viciados em cuidados com a pele que querem aprender a falar com as pessoas certas e receber a atenção que merecem.Instagram é O canal dominante para a conversa entre as marcas e consumidores.De acordo com nosso estudo recente sobre as marcas, o conteúdo produzido por influenciadores pode estimular até 68% mais intenção de compra que o conteúdo produzido pelas marcas.E 49% das pessoas dizem que os anúncios criados pelas marcas são irritantes, enquanto 82% muito provavelmente seguem as recomendações de influenciadores.E não, o mercado não está saturado! As marcas estão apostando alto nos microinfluenciadores, ou seja, influenciadores com total de seguidores entre 1.000 e 100.000. Como eles conhecem seu público melhor, seus seguidores são mais engajados com seu conteúdo, e simplesmente estimulam mais tráfego e vendas. As pessoas que forem capazes de se comunicar com um público local ganharão mais com a parceria.O SLVR quer desmistificar todas as estratégias de crescimento necessárias para tocar uma conta de sucesso no Instagram para as pessoas que querem iniciar uma nova carreira e ganhar uma renda extra.“Queremos encorajar as pessoas a viver da sua paixão e ajudar as que se tornarem especialistas em seu domínio a agregar valor à sua experiência, ajudando a usar estas habilidades para criar renda adicional, tudo por meio do aplicativo SLVR,” diz o CEO do SLVR. MikkoPerttala.RESUMO DO APLICATIVO SLVR- Workshop de crescimento gratuito com 30 aulas para criar uma conta no Instagram do zero e aprender como “monetizá-la”- Recursos fáceis de usar que simplificam a estratégia de publicação, tais como a ferramenta de hashtags – para encontrar as hashtags relevantes que fazem o conteúdo ser encontrado – e um gerador de kit de mídia, uma forma necessária de se conectar com as marcas.- Ferramentas de análise de dados simplificadas pareadas com a conta do criador ou empresa para que os usuários aumentem o crescimento e o engajamento- Aulas magnas com influenciadores: histórias de sucesso se tornam dicas de ouro- Feed de notícias da mídia social curado- “The Weekly” – blog do SLVR sobre marketing com influenciadores- Uma comunidade conectada e ajuda direta da equipe do SLVR – SLVR CoachO aplicativo é de uso gratuito e inclui compras dentro do app, tais como workshops adicionais para pessoas que queiram se aprofundar em mais tópicos do Instagram, como monetização (além de parcerias com marcas), métodos avançados de crescimento, como iniciar uma conta UGC e muito mais.SOBRE O SLVRSLVR é uma startup sediada em Helsinquefundada por quatro profissionais de marketing de mídias sociais e influenciadores que queriam oferecer um kit de ferramentas para abordar o Instagram da forma correta. Para que professores de matemática, maquiadores, aspirantes a fotógrafos profissionais e jogadores de basquete possam usar o mesmo método básico e comprovado para criar um perfil sólido do Instagram do zero.“Há vários métodos duvidosos online, e não conseguíamos encontrar os recursos certos para estimular nossos clientes, e então criamos a solução,” explica o CEO do SLVR, MikkoPerttala. “A ideia de um aplicativo de instrução do Instagram é encontrar as pessoas no lugar mais conveniente para elas – em seus telefones – e oferecer recursos em constante evolução e atualização.”O aplicativo SLVR está disponível mundialmente nos sistemas iOS e Android. A versão em Inglês está disponível desde junho, e as novas versões localizadas em Espanhol, Francês e Português foram lançadas recentemente.ESTATÍSTICASEspera-se que a indústria de marketing com influenciadores cresça aproximadamente $9,7B em 2020Aproximadamente 90% da todas as campanhas com influenciadores incluem o Instagram45% dos influenciadores recebem aproximadamente quatro propostas de campanhas todos os meses.65% dos consumidores descobrem uma nova marca ou produto por meio de um influenciador pelo menos uma vez por semanaCampanhas de marketing com influenciadores lucram USD6,50 para cada dólar investido68%dos marqueteiros dizem que o Instagram é a plataforma de mídia social mais importante para suas campanhas35% dos marqueteiros dizem que o marketing com influenciadores tem o melhor retorno do investimento87% se inspiraram em um influenciador para fazer uma compra300% mais microinfluenciadores foram utilizados por empresas de grande porte em 2016KIT DE MÍDIA@slvrappBaixe da Apple App Store e Google Play: link.slvrapp.com/getslvr