Globale Führungspersonen rufen zur Beendigung von religiöser Unterdrückung im Namen der COVID-19-Bekämpfung auf

REPUBLIC OF KOREA , September 1, 2020 / EINPresswire.com / -- Während die Verbreitung des Coronavirus auf der ganzen Welt zunimmt, erheben sich Stimmen aus der internationalen Gemeinschaft, um die religiöse Unterdrückung in Südkorea zu stoppen, einem Land, das als positives Beispiel bei der Bekämpfung von COVID-19 bekannt ist.Am 17.August sandte die Coalition of Caribbean Leaders for Peace (CCLP), bestehend aus ehemaligen und gegenwärtigen Führungspersönlichkeiten aus dem karibischen Raum, einschließlich des ehemaligen Präsidenten des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, einen gemeinsamen Brief an die südkoreanische Außenministerin Kang Kyeong-hwa, sowie die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet.In dem Brief erklärten sie, dass die Regierungen trotz der Maßnahmen gegen Covid-19 weiterhin Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte übernehmen müssten, unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder sozioökonomischem Status. Sie äußerten sich besorgt über die fortlaufende Unterdrückung der Shincheonji-Kirche, einer christlichen Konfession aus Südkorea, die Anfang dieses Jahres eine unerwartete Masseninfektion erlitt.Im Vorfeld der Briefsendung reichten 11 Nichtregierungsorganisationen, darunter die Coordination of Associations and Individuals for Freedom of Conscience (CAP-LC), beim UN-Generalsekretär ihren gemeinsamen „Jahresbericht für die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen“ ein, und bezogen sich dabei auf die gezielte Diskriminierung der Shincheonji-Kirche.Der Jahresbericht trug den Titel „Shincheonji-Mitglieder als Sündenbocke für COVID-19 in der Republik Korea“.Der Brief beschrieb die folgenden Tatsachen bezüglich Shincheonji und COVID-19:o COVID-19 gelangte aus China nach Südkorea.o Nach Angaben des Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) herrschte das Virus in der Stadt Daegu bereits vor der Infektion der Patientin 31 (aus der Shincheonji-Kirche in Daegu) vor.o Die Verweigerung der Regierung, die Grenzen nach China zu schließen, trug erheblich zum Ausbruch bei.o Angesichts der darauffolgenden, wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegenüber der Regierung, wies die Justizministerin Choo Mi-ae der Staatsanwaltschaft an, gegen Shincheonji zu ermitteln.o Der Vizegesundheitsminister bestätigte, dass die Liste der Gemeindemitglieder der Shincheonji-Kirche nicht wesentlich von der Liste abwich, die die Regierung eingezogen und überprüft hat.o Die Staatsanwälte haben die Führungspersonen von Shincheonji festgenommen, mit der Begründung, dass die von Shincheonji vorgelegte Liste der Gemeindemitglieder nicht vollständig sei.Unter Bezugnahme auf den Bericht „Informationsblatt über die globale Reaktion auf das Coronavirus (COVID-19) und die Auswirkungen auf religiöse Praktiken und die Religionsfreiheit“ der U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) bekräftigten die Organisationen in ihrem gemeinsamen Schreiben, dass Südkorea ein anschauliches Beispiel dafür liefert, wie Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit das Risiko der Diskriminierung von religiösen Minderheiten erhöhen können.Sie wiesen darauf hin, dass das Schweigen der südkoreanischen Regierung über die aktuelle Situation einen gefährlichen globalen Beispielfall für die Ermöglichung ähnlicher Verfolgung, Gewalt und Schikane gegenüber anderer religiöser Minderheiten darstellen würde. Sie forderten die koreanische Regierung nachdrücklich dazu auf, „einzuschreiten, um dieser Diskriminierung ein Ende zu setzen”.