Fiscal General James y la Coalición de Funcionarios Electos exigen el retraso, las reformas y la eliminación de más de 4.700 viviendas de la venta de gravámenes fiscales para proteger a los propietarios de viviendas de Nueva York

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y un grupo de 57 funcionarios electos urgieron hoy al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, a retrasar la venta de los impuestos anuales y el gravamen sobre el agua para proteger a los propietarios de viviendas mientras continúa la crisis de COVID-19. En una carta al alcalde de Blasio, la Fiscal General James y los funcionarios electos pidieron la eliminación de más de 4.700 propiedades de clase 1, o edificios pequeños que sirven como viviendas primarias, de la venta de gravámenes fiscales programada para el 4 de septiembre de 2020. Dado que los neoyorquinos aún enfrentan una carga financiera significativa debido a la pandemia, la inclusión de estas casas en la venta de gravámenes tributarios sólo exacerbará la crisis económica y resultará en que los propietarios de las casas - en su mayoría en comunidades de color - potencialmente pierdan sus casas durante este tiempo.

"Ahora es el momento de apoyar a los dueños de viviendas que trabajan duro, no de cargarlos con una carga financiera indebida", dijo la Fiscal General James. "La venta de gravámenes fiscales tiene un impacto desproporcionado en las comunidades de color y sólo exacerbará las dificultades financieras que tantos ya están enfrentando en medio de una pandemia. Le corresponde al gobierno proteger a la gente - no patearla cuando ya está en el suelo - e instó al Alcalde de Blasio a tomar medidas de inmediato".

Cada año, el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF) realiza una venta de gravámenes fiscales, en la que los gravámenes fiscales sobre las propiedades por los impuestos sobre la propiedad no pagados y las facturas de agua se venden en una subasta. Los términos de la venta de gravámenes fiscales para los neoyorquinos son dramáticos: recargos obligatorios del cinco por ciento, honorarios legales y una tasa de interés del nueve o 18 por ciento que se incrementa diariamente. Estos cargos adicionales pueden convertirse rápidamente en un gravamen fiscal relativamente pequeño en una carga financiera excesiva, lo que finalmente empuja a los propietarios a la ejecución hipotecaria.

La gran mayoría de las casas incluidas en la venta cada año están desproporcionadamente ubicadas en comunidades de color. De hecho, según la Coalición de Viviendas Asequibles, la ciudad tiene seis veces más probabilidades de vender un gravamen sobre una propiedad en un vecindario mayoritariamente negro y dos veces más probabilidades de vender un gravamen sobre una propiedad en un vecindario mayoritariamente hispano, que en un vecindario mayoritariamente blanco.

La ciudad generalmente lleva a cabo una vigorosa labor de divulgación entre los propietarios para asegurarse de que los residentes que tienen deudas con la ciudad sean conscientes de que están en peligro de entrar en el proceso de venta de gravámenes y conozcan los planes de pago alternativos. Sin embargo, este año, debido a las graves limitaciones que COVID-19 ha impuesto a los esfuerzos de divulgación, gran parte de este trabajo no se ha realizado a casi los mismos niveles que en años anteriores. Además, el alcalde de Blasio acaba de anunciar el 23 de agosto de 2020 que la venta se produciría de hecho el 4 de septiembre de 2020, dando a los neoyorquinos sólo una fracción del tiempo para planificar. Como resultado, muchas familias e individuos vulnerables pueden no tener ninguna información sobre cómo quitar sus casas de la venta o incluso ser conscientes de que su propiedad está incluida en la venta.

La Fiscal General James ha promovido por mucho tiempo las reformas al programa de venta de gravámenes para enfrentar algunas de sus más graves injusticias. Como defensora pública, pidió: • Eliminar la venta de gravámenes de agua y alcantarillado para los ocupantes de bajos y medianos ingresos de las casas de una a tres familias (actualmente hay 2.639 propiedades de clase 1 en la lista que sólo tienen deuda de agua); • Crear un puesto de "Defensor del Propietario" que ayudara a los propietarios a navegar entre las múltiples agencias involucradas en la venta de gravámenes fiscales (actualmente no existe tal puesto); y • Excluyendo las organizaciones sin fines de lucro y las casas de culto tanto de la venta de gravámenes sobre el agua como de la venta de gravámenes sobre el impuesto a la propiedad (actualmente hay 49 propiedades sin fines de lucro en la lista, todas resultantes de la deuda del agua).

De haberse adoptado, este tipo de reformas podría haber protegido a muchas de las personas y organizaciones más vulnerables a los efectos del proceso de venta de gravámenes. La carta fue firmada por una coalición de 57 funcionarios electos, que representan a los neoyorquinos a nivel federal, estatal y municipal.

"No podemos permitir que esta crisis de salud se convierta en una crisis de vivienda, que afectaría de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias e insuficientemente atendidas y las desplazaría debido a la crisis económica que ha causado COVID", dijo el congresista Gregory Meeks. "Me uno a la Fiscal General en el llamado a la Ciudad para que use su discreción y suspenda la venta de gravámenes tributarios durante la pandemia para que podamos proveer alivio provisional a las familias que luchan por llegar a fin de mes".

"La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto las profundas y sistémicas desigualdades de nuestra ciudad y ha impactado de manera desproporcionada a las comunidades de color", dijo el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Scott Stringer. "Como ciudad, debemos hacer todo lo posible para disminuir la devastación de los neoyorquinos que ya han estado luchando. Me uno al llamado de la Fiscal General para proteger a las comunidades que más necesitan nuestra ayuda".

"La venta de un gravamen en medio de una crisis económica y de salud pública sin precedentes empeorará las cosas para los neoyorquinos que luchan contra los efectos que aún están en curso, en particular las comunidades de color que son las más afectadas y las más vulnerables", dijo la presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer. "Deberíamos estar protegiendo la vivienda de las personas, no poniéndola en peligro".

"Las enormes dificultades financieras causadas por la pandemia COVID-19 siguen siendo una carga para las familias de Queens", dijo la presidenta del distrito de Queens, Sharon Lee. "Sería inhumano e injusto proceder con la venta del gravamen fiscal de la ciudad de Nueva York en este momento. Muchos de los propietarios de viviendas y propiedades residenciales en riesgo son miembros de las comunidades más afectadas por la pandemia. La ciudad no resolverá sus problemas financieros empujando a sus familias más vulnerables al precipicio de la ejecución hipotecaria".

"Que el alcalde proceda a una venta de gravámenes fiscales en medio de la pandemia y el mayor desempleo en una generación es inconcebible", dijo el senador estatal Brad Hoylman. "Hacerlo en medio de una conversación nacional sobre la desigualdad racial sistémica es intolerable. Los propietarios pequenos necesitan un campeón ahora mismo y tienen uno en la Fiscal General Letitia James. Me enorgullece estar a su lado, así como a mis colegas que han introducido legislación sobre este tema, el senador Leroy Comrie y el asambleísta David Weprin, en la lucha para proteger a los neoyorquinos de las ejecuciones hipotecarias".

"En un momento de profunda inestabilidad financiera en toda nuestra ciudad, especialmente en las comunidades vulnerables de color, insto al Departamento de Finanzas a que cancele la venta de gravámenes de este año para los propietarios de pequeñas propiedades", dijo el senador estatal Zellnor Myrie. "El gobierno de la ciudad debería trabajar para apoyar a los propietarios de viviendas que están agobiados por la pandemia y la recesión, no para vender su riqueza acumulada al mercado privado".

"Siempre voto en contra de la venta de gravámenes - punto", dijo la asambleísta Deborah Glick. "Agradezco al Fiscal General James por tomar una postura contra la perjudicial práctica de vender gravámenes fiscales. El gobierno debe seguir ciertos procedimientos que ofrecen cierta protección a los propietarios - estas ventas eliminan esos procedimientos." "Una moratoria en la venta de impuestos sobre la propiedad es importante para evitar que la gente pierda sus casas, al igual que la moratoria sobre los desalojos", dijo el asambleísta Richard Gottfried.

"Este no es el momento de agobiar a los propietarios de pequeñas propiedades comerciales y a los propietarios de viviendas. Envía un mensaje equivocado a los negocios de 'mamá y papá', a las familias trabajadoras que ya están en graves problemas financieros debido a la pandemia de COVID", dijo la asambleísta Rebecca Seawright. "Pido al alcalde que mantenga en suspenso las ventas de gravámenes durante la pandemia y que trabaje con los propietarios de pequeñas propiedades para darles el tiempo que necesitan para volver a ponerse en pie".

"Con tantos neoyorquinos afectados económicamente por la pandemia del COVID - 19, especialmente los individuos de las comunidades de color, es incuestionablemente incorrecto que la ciudad de Nueva York proceda a la venta del gravamen fiscal este año", dijo el asambleísta David I. Weprin. "Continuar con esta venta sólo exacerbará las luchas de las familias de todo Nueva York, incluyendo a los propietarios de pequeñas casas en mi distrito de la Asamblea, y una vez más pido al alcalde de la ciudad de Nueva York que cancele la venta de gravámenes fiscales de la ciudad de Nueva York en 2020. También estoy increíblemente agradecido a la Fiscal General Letitia James por unirse a nuestro esfuerzo para detener la venta durante este momento increíblemente difícil para tantos neoyorquinos y espero escuchar pronto un desarrollo positivo de la ciudad sobre este asunto".

"Las comunidades de color han sufrido desproporcionadamente los impactos de COVID-19 y seguir adelante con la venta de gravámenes en 2020 agravará aún más la recuperación", dijo la concejala de la ciudad de Nueva York Adrienne Adams. "La inestabilidad de la vivienda era un problema importante en esta ciudad antes de la pandemia y seguir adelante con la venta de gravámenes en 2020 sólo exacerbará eso. Debemos asegurarnos de que las dificultades financieras no se agraven en este momento y cancelar la venta de gravámenes".

"Estamos en medio de la peor crisis financiera y de salud pública en décadas. Las casas pequeñas deben ser retiradas de la venta de gravámenes fiscales de la ciudad de Nueva York en el año 2020, y los gravámenes no deben ser vendidos durante la pandemia", dijo el Concejal de la ciudad de Nueva York Fernando Cabrera. "Permitir la venta de estos gravámenes aumentaría drásticamente la falta de vivienda, que hemos trabajado tan arduamente para superar, desestabilizaría a las familias y pondría a más personas en riesgo de contraer COVID-19, en una segunda ola de infecciones". Históricamente, la gente de color ha luchado por tener y mantener sus casas, que son la forma más común de riqueza que se transmite a las generaciones futuras, manteniendo a las familias financieramente estables a lo largo del tiempo. Como vimos en la última crisis financiera, recuperarse financiera y emocionalmente de la pérdida de un hogar puede llevar años, y podría ser imposible para algunas familias. No podemos permitir que esto suceda. Como he apoyado la protección de los inquilinos durante esta crisis, también pido protección para los pequeños propietarios, en nombre de la justicia y la compasión".

"Nuestros propietarios, especialmente los propietarios de color, tienen una carga financiera como resultado de la pandemia COVID-19", dijo la concejala de la ciudad de Nueva York, Vanessa Gibson. "Sería injusto e improcedente para nosotros proceder con la venta de gravámenes fiscales cuando sabemos que muchos de nuestros propietarios necesitan desesperadamente apoyo y que nuestros barrios afroamericanos y latinos se verán afectados de manera desproporcionada. Me uno a la Fiscal General Letitia James y a mis colegas en el gobierno para instar al Comisionado de Finanzas a revertir esta decisión".

"Incluir a los pequeños propietarios en la venta de gravámenes fiscales de este año sólo garantizará la ruina financiera de cientos de familias en toda la ciudad, especialmente en las comunidades negras y morenas de los barrios periféricos", dijo la concejala de la ciudad de Nueva York, Carlina Rivera. "Tenemos que reconocer que para muchas familias, la propiedad de la vivienda es un activo financiero importante que no pueden permitirse perder. COVID ya ha despojado a muchos de nosotros de la estabilidad económica, y forzar a los propietarios de viviendas a esta posición es lo último que deberíamos hacer".

