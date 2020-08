Glue Up, Líder em soluções de CRM para engajamento de comunidades, chega ao Brasil!

Glue Up, empresa global líder em soluções de CRM para engajamento de comunidades e automação de eventos, anunciou hoje a expansão de sua presença para o Brasil.

TYSONS, VIRGINIA, UNITED STATES , August 27, 2020 /EINPresswire.com/ -- (Tysons, Virginia) - Hoje, a Glue Up, com seu software de gerenciamento de eventos e associações baseado em nuvem, expandiu sua presença global para incluir o mercado brasileiro. Ao reunir as comunidades profissionais e aumentar o engajamento de seus membros, a Glue Up é capaz de criar grandes oportunidades de sucesso.

A Glue Up tem o compromisso de ajudar a conectar empresas globalmente, aumentando suas oportunidades de negócio através do uso da tecnologia. Glue Up é o resultado de sete anos de trabalho, oferecendo soluções de gerenciamento de eventos, gerenciamento de associações, marketing por email, contatos, processamento de pagamentos e aplicativos móveis para organizadores de eventos, departamentos de marketing, associações e câmaras de comércio em todo o mundo, evoluindo para oferecer muito mais do que sua ferramenta original para gestão de eventos.

Com a pandemia obrigando as organizações a repensarem seus modelos de negócios, líderes estão fazendo seus eventos e atividades de engajamento de forma virtual. A Glue Up é a solução All-in-One capaz de manter as empresas a continuarem prosperando mesmo durante as paralisações do COVID-19, e também depois disso.

A tecnologia mudou a forma como as empresas e as pessoas interagem e conseguem informações. Muitas organizações ficaram para trás na economia digital e, por isso estão enfrentando desafios para manter seus clientes e afiliados. O software CRM de gerenciamento de engajamento da Glue Up é capaz de reverter essa tendência, para garantir que as organizações permaneçam atualizadas com a mais recente tecnologia que é usada mundialmente.

A Glue Up passou por uma transformação significativa nos últimos anos, evoluindo para se tornar uma plataforma de engajamento All-in-One, que oferece muito mais do que sua proposta original. Em 2020, a empresa lançou novos produtos para comunidades profissionais, soluções de engajamento para webinars e recursos de gerenciamento de treinamento que unem as pessoas mesmo quando estar presente não é uma opção, chegando cada vez mais perto da sua missão de transformar as comunidades profissionais.

"As comunidades profissionais entraram numa nova era, que nos obriga a repensar as ferramentas do passado. Agora, mais do que nunca, as pessoas desejam conexões, e as marcas que criarem novos relacionamentos e experiências significativas vão se sobressair durante os bons tempos, e mais importante ainda, permanecerão firmes em tempos mais difíceis", disse Eric Schmidt, cofundador e CEO da Glue Up. “A Glue Up representa a evolução de nossa empresa, revolucionando relacionamentos, agregando valor para os negócios por muito tempo e dando mais significado ao engajamento nos dias de hoje. Estamos entusiasmados em trazê-la para o mercado brasileiro."



*Sobre a Glue Up *

Glue Up é o provedor líder em soluções de CRM para engajamento de comunidades e automação de eventos, e fornece para associações, organizadores de eventos, câmaras de comércio, agências, comerciantes, empresas e ONGs, um conjunto completo de ferramentas projetadas para agilizar operações, modernizar processos e eliminar desafios de engajamento. A inovadora plataforma de gerenciamento All-in-One da Glue Up ajuda você a construir e aumentar sua comunidade por meio de eventos, filiações e outras ferramentas digitais. A Glue Up está atualmente presente em mais de 50 países ao redor do mundo, com mais de 1000 clientes que vão desde Câmaras de Comércio locais, como Queens Chamber of Commerce ou Tempe Chamber of Commerce, até câmaras internacionais, como American Chamber of Commerce na Polônia ou Hong Kong, passando por ONGs e clientes da Fortune 500, como KPMG e Moody's.